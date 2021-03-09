Страсти по Сибири: на телевидении выходит новая экранизация романа «Угрюм-река»

На Первом канале начинается показ сериала «Угрюм-река». Новый проект Юрия Мороза представляет собой экранизацию одноимённого романа Вячеслава Шишкова. Действие ленты разворачивается в конце XIX — начале XX века. Главный герой — купец Прохор Громов — строит своё предприятие, однако на пути к мечте ему придётся решать сложные морально-этические дилеммы. Роли в сериале исполнили Александр Горбатов, Софья Эрнст, Александр Балуев, Юлия Пересильд и другие актёры. О том, чем новая экранизация выгодно отличается от версии 1968 года, — в материале RT.

Во вторник, 9 марта на Первом канале состоится премьера сериала «Угрюм-река», новой экранизации одноимённого романа Вячеслава Шишкова. Режиссёром проекта выступил Юрий Мороз («Братья Карамазовы», «Каменская»). Роли исполнили Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Балуев, Роман Мадянов, Наталья Суркова, Евгения Манджиева и другие.

Действие ленты разворачивается на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — становление характера предпринимателя Прохора Громова, богатого наследника: его дед Данила нажил солидное состояние грабежом, а отец Пётр вложил наследство в собственное дело и преуспел.

Когда Прохор и Пётр начинают соперничество за сердце одинокой красавицы Анфисы, отец посылает сына на непроходимую Угрюм-реку, чтобы тот не мешал его сердечным делам (а заодно узнал, как можно развить торговлю с дикими тунгусами и жителями далёких городов). Из опасного путешествия Прохор возвращается с богатой невестой и большими планами на будущее.

Однако злоключения молодого дельца только начинаются. Анфиса, ныне невеста Петра, пытается расстроить свадьбу Прохора, поскольку сама хочет выйти за него замуж. Герою предстоит принять немало тяжёлых решений и пересмотреть своё отношение к жизни.

Ранее роман «Угрюм-река» адаптировал для кино советский режиссёр и сценарист Ярополк Лапшин. В четырёхсерийном фильме 1968 года снялись Георгий Епифанцев, Людмила Чурсина, Александр Демьяненко, Виктор Чекмарёв и другие известные артисты.

«Мы занимаемся слегка неблагодарным делом, потому как роман уже был экранизирован, и в той экранизации — большие, великие советские артисты... на которых мы росли, равнялись и что-то брали. Поэтому был определённого рода и страх, и волнение. Мы смогли с этим как-то совладать и понять, что мы делаем наш взгляд на экранизацию романа», — в беседе с RT отметил Александр Горбатов, исполнивший главную роль в новой ленте.

© Кадр из фильма «Угрюм-река» (2020)

Автор сценария Мария Сапрыкина рассказала RT, что разные возможности второй экранизации романа рассматривались ещё в 1990-х. Проекту дали ход в 2012 году, а в общей сложности работа над картиной заняла семь лет.

Хотя две ленты объединяет первоисточник, сходства между ними немного. В ленте Юрия Мороза 16 серий, что позволило дополнить повествование подробностями, а не только охватить основные вехи жизни Прохора Громова. Зрители больше узнают о судьбе второстепенных персонажей и тонкостях взаимоотношений центральных героев.

Кроме того, сюжет картины Ярополка Лапшина охватывает в основном первую часть романа, вторая же дана в сжатом виде. Теперь же обе части представлены сбалансированно.

Были переосмыслены и некоторые образы. Юрий Мороз отметил, что Прохор Громов в романе и в каждом из сериалов — разный.

«Поскольку в определённом смысле построение романа «Угрюм-река» очень близко к построению «Братьев Карамазовых», идея Ивана Карамазова о свободном разуме, ничем не ограниченном, является для Прохора первостепенной. Наверное, не в таком ключе, как у образованного Ивана, а в ключе человека неверующего, но находящегося между двумя мирами, миром верхним и миром нижним. И вот эта дилемма, куда Прохор пойдёт — или наверх, или провалится вниз — мне казалась очень важной для Прохора, мы так и строили этого персонажа», — объяснил режиссёр в беседе с RT.

Герои сериала испытывают гамму противоречивых эмоций, что в какой-то степени роднит их с персонажами Достоевского. По словам Марии Сапрыкиной, она ставила своей целью сохранение «очень высокого накала страстей в романе».

Изменился и образ Анфисы. Героиню в исполнении Юлии Пересильд сделали рыжеволосой — по мнению режиссёра Юрия Мороза, у рыжих часто бывает неординарная судьба. В целом трактовка, которую предлагают Пересильд и Мороз, кардинально отличается от интерпретации Чурсиной и Лапшина. Новая Анфиса получилась более страстной, но вместе с тем ей не хватает сдержанности и гордости предшественницы.

Если в сериале конца 1960-х важное значение имел социально-экономический подтекст, и повествование было выверено в соответствии с идеологической повесткой того времени, то теперь кинематографисты смогли добавить сцены, связанные с религией. Куда больше стало и мистической составляющей, которая проявляется в связи Прохора Громова с тунгусской шаманкой Синильгой.

© Кадр из фильма «Угрюм-река» (2020)

Впрочем, и тема классовой борьбы нашла отражение в сериале. По словам Марии Сапрыкиной, «капиталистическая» история была определяющей на самых ранних стадиях разработки проекта.

«Она могла бы спокойно происходить, например, в 1990-х годах. Одно время даже была идея всё перенести в наше время, сделать первую часть в 1990-е годы, а вторую — в наши дни», — отметила Сапрыкина. Однако к началу работы над сценарием от этого варианта всё же отказались.

Что ожидаемо, в плане визуальной составляющей две ленты не имеют практически ничего общего. Старый многосерийный фильм снят на чёрно-белую плёнку в специфической эстетике, характерной для кино 1960-х. В новом сериале зрители увидят намного больше красочных пейзажей — не только видов тайги, но и зарисовок русской провинции. В некоторых сценах была использована и компьютерная графика. Как отметил Денис Евстигнеев в беседе с RT, для телесериала её доля довольно велика.

Очевидна скрупулёзная работа художника по костюмам Ларисы Лебедевой. Наряды стали органичным продолжением характеров и выражением мироощущения персонажей. Так, в некоторых сценах Прохор Громов под модным пальто носит простую рубаху, которая подчёркивает его происхождение. Интеллектуалка Ниночка одета в скромную одежду спокойных оттенков, а яркая Анфиса — в пёстрые, узорчатые наряды.

География проекта включает немало локаций в разных уголках России — Суздаль, Кинешму, окрестности Москвы и Екатеринбурга, а также белорусский Минск. Одна сцена могла сниматься в трёх разных местах. Всего съёмочная группа выезжала в семь экспедиций.

«По масштабу, наверное, это был самый сложный для меня проект — по объёму, по количеству персонажей, по замыслу, по решениям», — рассказал постановщик.

Благодаря тому, что новая экранизация сделана с применением разнообразных технических и творческих ресурсов современного кинематографа, помимо содержания романа создателям ленты удалось наиболее полно передать атмосферу купеческой России рубежа веков. И кажется, что те времена не так уж далеки от этих — а затронутые в сериале проблемы человеческих взаимоотношений, поиска своего места и морального выбора уж точно остаются актуальны и по сей день.