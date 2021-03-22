Ограниченная культура: Украина завела уголовное дело на российских артистов, выступивших на открытии Крымского моста

На Украине заведено уголовное дело в отношении российских артистов, выступавших на открытии Крымского моста в мае 2018 года. Как сообщают СМИ, в якобы незаконном пересечении границы «подозреваются» Дима Билан, Валерия, Григорий Лепс, Олег Газманов, Лариса Долина, Зара, Алёна Свиридова, Александр Маршал и другие деятели культуры.

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины, возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов за якобы незаконный въезд в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской структуры.

Имена артистов не называются. Отмечается, что они направлялись на полуостров на концерт в честь открытия моста через Керченский пролив. Мост в сообщении называют «незаконно построенным», а полуостров — «оккупированным».

Мероприятие состоялось 15 мая 2018 года. В концерте принимали участие Олег Газманов, Александр Маршал, Зара, Дима Билан, Лариса Долина, Григорий Лепс, Валерия, Алёна Свиридова, Денис Майданов, Ольга Кормухина и другие артисты.

Инициатором процесса стал глава общественной организации «Евромайдан-Крым» Сергей Мокренюк. На пресс-брифинге в Украинском кризисном медиацентре 16 марта 2021 года он разъяснил свою позицию по данному вопросу. «Наша задача состоит в противодействии оккупации Крымского полуострова в первую очередь путём преследования тех, кто, используя свою узнаваемость, пытается легализовать факт оккупации и аннексии Крыма», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

«Их (российских артистов. — RT) участие в мероприятиях в Крыму было для того, чтобы нанести вред Украине. Мы считаем, что их роль состояла в причинении вреда в связи с их передвижением через государственную границу Украины, нарушением порядка передвижения», — также заявил Мокренюк.

Валерия и Стас Пьеха на концерте к открытию Крымского моста

© Скриншот в видео: 1tv.ru

Согласно сообщению Telegram-канала так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, действия российских артистов квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё»). Досудебным расследованием будут заниматься сотрудники СБУ.

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Участница концерта 2018 года Ольга Кормухина в беседе с RT выразила мнение, что воспринимать ситуацию всерьёз не следует. «Если они выбирают комедианта президентом, то дальше идёт Comedy Club. Каким-то серьёзным поступком это назвать нельзя, видимо, это какая-то шуточка, что неудивительно с таким президентом. Я думаю, что юмор — это хорошее дело, раз они смеются, значит, терять нечего... Надо спокойно на это реагировать. Если серьёзно, мне кажется, что это отвлечение внимания от своих неудач. Нужно показать врага, чтобы на него кидались, а самый главный враг — у них в зеркале».

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр, который также выступал на концерте, в беседе с RT отметил, что информацию по поводу возможного уголовного преследования не довели до его сведения. «Никак не могу отреагировать на эту информацию. А что мы должны делать в этой ситуации? По-моему, это всё — очередной повод о чём-то вспомнить. Честно говоря, я не задумываюсь на эту тему», — прокомментировал ситуацию музыкант.

Певица Алёна Свиридова выразила сомнения в том, что подобное преследование законно. «С точки зрения права какое уголовное деяние я совершала, чтобы возбуждать уголовное дело?.. Я не уверена, что такое решение находится в области права... Мне искренне жаль, что выбирают этот путь. Я сама за мир и дружбу, не понимаю всего этого», — призналась артистка в комментарии для RT.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT счёл возбуждение уголовного дела несвоевременным. «Я ничего не знаю об этих делах. Хочу сказать, что это самая большая глупость: спустя три года проснуться и пытаться найти то, что найти невозможно», — подчеркнул он.

В ноябре 2018 года Пётр Порошенко, занимавший пост президента Украины, подписал закон, согласно которому была введена уголовная ответственность за «незаконное пересечение» государственной границы гражданами «страны-агрессора» (данная формулировка была использована для обозначения России).

Григорий Лепс на концерте к открытию Крымского моста

© Скриншот в видео: 1tv.ru

За пересечение государственной границы Украины «с целью причинения вреда интересам государства» (в частности, вне пунктов пропуска, а также «без документов или с документами, содержащими недостоверные сведения») предусмотрено лишение свободы на срок до трёх лет. В случае повторного нарушения или же пересечения границы группой лиц предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Многим российским деятелям культуры запрещён въезд на территорию Украины. С 2015 года существует перечень лиц, которые, по версии украинского Министерства культуры, представляют угрозу национальной безопасности. Сейчас в него входят почти 180 российских артистов.