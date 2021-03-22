Щит и меч: тест RT об органах госбезопасности России

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RT
В Российской империи службы государственной безопасности стали появляться ещё в XVIII веке. Несмотря на то что они подвергались реформам и иногда даже ликвидации, эти ведомства сохраняли неизменными свои цели и задачи. Большевистская революция отменила прежние органы власти, но выстроила свои собственные — это же касалось и спецслужб, превратившихся в СССР в по-настоящему могущественные организации. А что вы можете вспомнить об органах госбезопасности России? Проверьте себя с тестом RT.
Щит и меч: тест RT об органах госбезопасности России
  • РИА Новости
  • © Лев Поликашин

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