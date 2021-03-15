Совесть против протоколов: на телевидении стартует сериал о жизни врачей во время пандемии

В понедельник на телевидении начинается показ сериала «Красная зона» о жизни сотрудников больницы в период пандемии коронавируса. По сюжету в экстремальных условиях врачам приходится не только спасать пациентов, но и разбираться с бюрократическими сложностями и выбирать между протоколами и профессиональным долгом. Роли в сериале исполнили Константин Стрельников, Дана Агишева, Кирилл Ковбас, Евгений Сулес, Лариса Толмачёва и другие. Проект насчитывает 100 эпизодов.

В понедельник, 15 марта, на НТВ начинается показ сериала «Красная зона». Главным режиссёром проекта стал Игорь Ромащенко, роли в проекте исполнили Константин Стрельников, Николай Лазарев, Кирилл Ковбас, Дана Агишева, Лариса Толмачёва, Александра Полоник, Евгений Сулес и другие.

Картина посвящена медицинским работникам, а её действие разворачивается на фоне пандемии коронавируса.

В центре сюжета — история врача Ивана Хлебникова (Константин Стрельников). Он работал в санитарной службе в Сирии, однако по возвращении в Россию сделал перерыв во врачебной практике. Волею случая Хлебников берёт шефство над одной из больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19. Об этом его попросил друг, глава Минздрава города Сергей Заславский (Николай Лазарев).

Переступив порог больницы, герой словно вновь попадает на передовую: неподалёку произошла авария, и с места происшествия везут пострадавших солдат-срочников (несмотря на то, что врачи заняты помощью больным коронавирусной инфекцией). Медик фактически идёт на преступление и принимается оперировать пациента в тяжёлом состоянии, формально не работая в учреждении. Чтобы защитить Хлебникова, его назначают на место главврача задним числом.

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Персонажам ещё не раз придётся решать, следовать протоколам или поступать по совести — в том числе в контексте пандемии, которая накладывает на работу врачей дополнительные ограничения. Зрителям покажут подковёрные игры в медицинской среде: борьбу за место главврача, «непрозрачную» организацию поставок оборудования и другие неприглядные моменты.

«Хлебников — прежде всего врач, для него самое главное — это жизнь человека. Когда он видит человека в беде, больного — он сначала спасает человека (у него это рефлекторно), а потом уже начинает думать об инструкциях, указаниях и каких-то других вещах... У нас сериал с очень чёткими человеческими критериями, которые, мне кажется, размылись в последнее время», — отметил в беседе с RT главный режиссёр «Красной зоны» Игорь Ромащенко.

Он также подчеркнул, что название проекта не стоит воспринимать буквально — кинематографисты пытались охватить не только особенности работы в медицинском учреждении, но и взаимоотношения между героями.

«Красная зона» — это не просто медицинская зона, это ещё и определённая зона нашей жизни, в которую мы все попадаем в экстремальных условиях, переступая определённую черту», — объяснил постановщик.

По словам креативного продюсера Виктора Демента, сценарий делится на драматургическую и медицинскую части. Для последней темы берутся в том числе из СМИ и соцсетей, так что зрители увидят много историй, основанных на реальных событиях.

Съёмки будут продолжаться параллельно с показом, на один эпизод уходит всего один съёмочный день — это очень быстрый темп работы.

«Это большая выработка, но это происходит благодаря тому, что мы работаем фактически один день в одном объекте — стараемся без переходов, без потери времени на перемещения камер. Если в «красной зоне» — то палата, приёмное отделение весь день работают. Мы уже вышли на этот довольно жёсткий график, стараемся обходиться без переработок, у нас люди отдыхают. Это новая технология, постарались её освоить, и вроде бы у нас получается», — рассказал Игорь Ромащенко.

© PR НТВ

Работа разворачивается одновременно в двух павильонах. К выбору натуры кинематографисты также подошли рационально. То же военное прошлое Хлебникова снималось в ближайшем Подмосковье.

«Всё, что снято «в Сирии», снято в 100 м от Московской кольцевой дороги в заброшенном (вернее, недостроенном) отеле... Было уже где-то 10 октября. Боялись, что пойдёт снег, и искали песчаную натуру с минимальной зеленью. Было забавно снимать Сирию практически в Москве», — признался режиссёр.

По мнению Ромащенко, эффективно работать актёрам помогают прописанные в сценарии чёткая мотивация героев и ясные причинно-следственные связи. Возможно, делу помогает и то, что у автора сценария Виктора Демента есть актёрское образование и опыт съёмок в кино.

В сценах в операционной особо важна слаженная работа гримёров и консультантов. Манипуляции проводятся со специальным гримом, на котором можно делать разрезы, — однако эти накладки используются прямо на актёрах. Со скальпелем в кадре работают профессиональные медики: так видеоряд становится максимально правдоподобным, а съёмочный процесс — безопасным.

Всего проект насчитывает 100 эпизодов. К настоящему моменту отснято немногим больше половины материала — в ближайшее время начинается работа над 60—69 сериями. Завершить съёмки кинематографисты планируют в конце мая.