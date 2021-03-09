Левый марш: тест RT о русском социализме

СССР был одним из первых социалистических государств в мире. В основу его идеологии легли не только коммунистические теории зарубежных философов вроде Карла Маркса или Фридриха Энгельса, но и работы отечественных мыслителей. Стоит заметить, что такие люди, как Александр Герцен, Владимир Ленин, Георгий Плеханов и другие, были известны как теоретики социализма не только в России, но и за рубежом. А что вы знаете об истории русского социализма? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости