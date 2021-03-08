Russian Woman: Manizha поедет на Евровидение от России

Представителем России на Евровидении 2021 года станет певица Manizha. Она исполнит песню Russian Woman. Таковы итоги национального отбора, который прошёл в прямом эфире Первого канала. Участницу выбрали по результатам зрительского голосования. Также в числе претендентов были группа Therr Maitz и дуэт «#2Маши». Они исполнили композиции The Future Is Bright и Bitter Words соответственно. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме с 18 по 22 мая.

В прямом эфире Первого канала состоялся национальный отбор участника Евровидения-2021 от России. Победу одержала российская и таджикистанская певица Манижа Сангин (Manizha). Она представила композицию Russian Woman на стыке нескольких жанров. Текст исполняется на русском и английском языках.

Первое место Маниже принесли 39,7% голосов телезрителей.

В начале карьеры Manizha выступала под псевдонимом Ру.Кола.

«Для меня Евровидение — это возможность сказать громко о России как об очень большой многонациональной сильной стране, которая приютила мою семью. Я учила русский язык с нуля — а сейчас я думаю, я чувствую на русском», — подчеркнула исполнительница.

Победу в национальном отборе она посвятила бабушке.

Представителя страны на конкурсе этого года определили по результатам зрительского голосования. Всего в эфире выступили три исполнителя, прошедших предварительный отбор.

Шоу открывали Антон Беляев и группа Therr Maitz. Беляев прославился в том числе как участник второго сезона проекта «Голос». Коллектив представил на суд зрителей композицию The Future Is Bright.

«Евровидение — это для меня абсолютный эксперимент. Мы не играем музыку, которая подходит по формату этому конкурсу, но тем не менее мне кажется, это может быть забавно», — заметил Антон Беляев. По итогам шоу они набрали 24,6% голосов.

Выступление Антона Беляева (Therr Maitz)

vk.com

© @eurovisionsongcontest

Также на билет в Роттердам претендовал дуэт «#2Маши» — Мария Шейх и Мария Зайцева. В этом тандеме Шейх отвечает за тексты, а Зайцева — за музыкальные темы. Группа сформировалась в середине 2010-х. Зайцева ранее пела в коллективах «Ассорти» и N.A.O.M.I., а также участвовала в вокальных шоу «Голос» и «Народный артист». Текст песни Зайцевой и Шейх Bitter Words включает фрагменты на испанском языке.

«У нас всё по-честному. Какое настроение — такая и песня. Так же на Евровидение поедем, потому что написали эту песню, написали сами, она нам нравится, мы её классно споём», — отметила Мария Шейх.

За дуэт проголосовали 35,7% телезрителей.

В 2020 году на Евровидение от России должен был поехать коллектив Little Big в сопровождении солиста The Hatters Юрия Музыченко, вокалистки «Ленинграда» Флориды Чантурии и танцора Дмитрия Красильникова. В качестве конкурной песни выбрали Uno. Музыкальное видео, размещённое на странице Евровидения на YouTube, набрало более 189 млн просмотров — это рекорд канала. Коллектив повторил номер и на отборочном шоу в этом году, однако вне конкурса.

«Группа Little Big не представит Россию в 2021 году на Евровидении... Это решение мы приняли вместе с Первым каналом, потому что, во-первых, песня и клип стали рекордсменами на Youtube-канале Евровидения и мы бы соревновались с прошлогодним Little Big, а новую песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир», — заявил фронтмен коллектива Илья Прусикин.

Также в эфире выступили участники Евровидения прошлых лет — Филипп Киркоров, Полина Гагарина и победитель Евровидения—2008 в Белграде Дима Билан. Передачу комментировала Яна Чурикова, известная в том числе как ведущая проекта «Фабрика звёзд».

С 2013 по 2020 годы вещатели («Россия 1» и Первый канал) проводили внутренние отборы. Таким образом, телезрители решали судьбу участников впервые за 9 лет.

Выступление дуэта 2Mashi

vk.com

© @eurovisionsongcontest

В 2020-м Евровидение было отменено из-за пандемии коронавируса. К 2021 году организаторы подготовили сразу три возможных сценария проведения мероприятия (четвёртый, без ограничений, уже практически не рассматривается). Все они включают постоянное тестирование на коронавирус.

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В первом сценарии предусмотрены выступления артистов на арене Ahoy в присутствии зрителей (всех попросят соблюдать социальное дистанцирование). Артисты, чьи делегации не смогут приехать, пришлют записи живых выступлений. Также ожидаются различные мероприятия на территории Роттердама (с соблюдением мер безопасности).

Согласно второму сценарию, никто из артистов не приедет в Роттердам, а на арене Ahoy выступят ведущие и артисты с внеконкурсными номерами (в перерывах основной программы). Все участники Евровидения предоставят записи выступлений, при этом в Роттердаме также возможно проведение каких-то мероприятий.

По третьему сценарию, в условиях локдауна арена не будет задействована. Зрители не смогут посетить шоу. Так же, как и во втором случае, артисты пришлют организаторам записи.

На данный момент полуфиналы 65-го Евровидения запланированы на 18 и 20 мая 2021 года. 22 мая покажут финал, в рамках которого прозвучат 26 песен.

Право выбора участника организаторы Евровидения оставили за вещателями от каждой страны. Ряд стран заявил, что в Роттердам поедут артисты, которые должны были участвовать в конкурсе прошлого года. Так, второй шанс получили Джеймс Ньюман (Великобритания), Roxen (Румыния), Бенни Кристо (Чехия), Монтень (Австралия), а также конкурсанты из Австрии, Греции, Ирландии, Северной Македонии и других стран.

Во время национального отбора музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что конкурсанты прошлого года — литовская группа The Roop и исландский коллектив Daði & Gagnamagnið — остаются главными конкурентами представителя России.

Шведскому коллективу The Mamas придётся подтвердить своё право представить страну на специальном музыкальном фестивале. Эстонский артист Уку Сувисте повторно победил в национальном отборе.

5 марта стало известно, что Армения отказалась от участия в конкурсе «Евровидение — 2021». Об этом общественное телевидение Армении сообщило на официальной странице в Facebook. Из-за текущих событий в стране, нехватки времени и других объективных обстоятельств вещатель счёл невозможным достойное представление государства на конкурсе.