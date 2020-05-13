Онлайн и без соревновательного элемента: как проходит Евровидение-2020

В ночь с 12 на 13 мая прошёл первый концерт Евровидения-2020 в дистанционном формате. В дни «полуфиналов» на YouTube-канале конкурса, отменённого из-за пандемии коронавируса, показывают клипы песен, отобранных для участия в Евровидении в этом году. 16 мая в сети и на телевидении покажут двухчасовое шоу под названием Eurovision: Europe Shine A Light. Мероприятие в прямом эфире объединит музыкантов, которые должны были отправиться в Роттердам. Также к ним присоединятся конкурсанты прошлых лет. Кроме того, на YouTube-канале Евровидения транслируются домашние концерты и публикуются онлайн-интервью с участниками.

В середине марта Европейский вещательный союз (EBU) и его члены объявили об отмене конкурса «Евровидение-2020» в Роттердаме из-за пандемии коронавируса. Они также сообщили, что в последнее время разрабатывали альтернативные способы проведения мероприятия. В итоге было решено вместо шоу в привычном формате организовать концерт, в котором бы приняли участие конкурсанты этого года.

В ночь с 12 на 13 мая на официальном канале Евровидения в YouTube состоялась премьера шоу Eurovision Song Celebration. В нём приняли участие конкурсанты первого полуфинала, который был запланирован на ту же дату.

Основой программы стали клипы и концертные номера участников, среди которых российская группа Little Big, певица Лесли Рой (Ирландия), коллектив VAL (Белоруссия), группа Go A (Украина), Жангю Макрой (Нидерланды) и другие. Шоу вела нидерландская актриса Янук Келдерман.

Выступления дополнили челленджем для артистов: некоторые участники должны были спеть фрагменты собственных композиций в других жанрах. Little Big исполнили акустическую версию Uno, вокалист The Roop продемонстрировал, как звучала бы песня коллектива в стиле Элвиса Пресли, а участница из Австралии Монтень представила оперное прочтение своего номера. В окончательную версию шоу вошли фрагменты этих записей.

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Исполнители составили личные топ-3 хитов Евровидения прошлых лет (фрагменты песен также были включены в ролик), а затем организаторы предложили блогерам обсудить клипы и композиции участников. Завершилось шоу подборкой видеороликов, в которых зрители поют и танцуют под песни этого года.

Аналогичная программа запланирована на 14 мая, в ночь второго полуфинала. Завершится мероприятие 16 мая концертом под названием Eurovision: Europe Shine A Light. Предполагается, что в шоу во внеконкурсном формате будут отмечены все представленные артистами песни.

Кроме того, ожидается, что участники вместе исполнят песню Love Shine a Light. В 1997 году она принесла победу коллективу Katrina and the Waves, который представлял Великобританию. Выступавшие на конкурсе в прошедшие годы музыканты также присоединятся к шоу.

Ведущими проекта станут нидерландские артисты, которые ранее были заявлены как ведущие конкурса. Это певица Эдсилия Ромбли, которая участвовала в Евровидении в 1998 и 2007 годах, актриса Шанталь Янзен и певец, актёр и шоумен Ян Смит.

Уже известно, что шоу начнётся в 22:00 мск и продлится около двух часов. Зрители смогут следить за происходящим на официальном YouTube-канале Евровидения.

Кроме того, к трансляции присоединятся европейские теле- и радиокомпании, которые планировали освещать Евровидение. Российским зрителям шоу покажет Первый канал.

На официальном YouTube-канале Евровидения в настоящее время запущено два проекта. С 3 апреля каждую пятницу публикуются выпуски Eurovision Home Concerts, в которых показывается, как участники Евровидения исполняют песни у себя дома.

Также страница регулярно пополняется записями видеозвонков Eurovisioncalls. Блогер Никки де Ягер (NikkieTutorials) проводит короткие интервью с участниками этого года. Когда ещё планировалось проведение конкурса в традиционном формате, де Ягер попросили освещать шоу онлайн, брать интервью на красной дорожке и за кулисами.

© Eurovision Song Contest

Идея создания музыкального конкурса «Евровидение» появилась в 1950-е годы. Европейский вещательный союз предложил организовать развлекательное мероприятие, которое помогло бы культурному объединению Европы. Также конкурс должен был привлечь внимание зрителей к тогда ещё не столь популярному телевидению.

Первый конкурс, называвшийся «Гран-при Евровидения», прошёл в мае 1956 года в Швейцарии. С тех пор соревнование европейских музыкантов проходило регулярно и ни разу не отменялось — до этого года.

Участие в первом конкурсе приняли всего семь стран, каждая из которых представила по два музыкальных номера. Со временем появлялись новые желающие выступить на Евровидении, и организаторы сначала приняли решение отстранять представителей государств, показавших в предыдущем году худшие результаты, а затем разделили конкурс на полуфинал и финал.

Россия впервые приняла участие в Евровидении в 1994 году. Тогда на конкурс отправилась певица Мария Кац, занявшая девятое место. В следующем году на Евровидение поехал Филипп Киркоров (ему присудили 17-е место). Также в числе участников от России в разные годы были Алла Пугачёва, Алсу, «Мумий Тролль», «Премьер-министр», t.A.T.u, Дима Билан, Serebro, Сергей Лазарев и другие музыканты.

Первое место за все годы участия России удалось занять лишь однажды — в 2008 году на конкурсе победил Дима Билан с песней Believe. Он же представлял страну двумя годами ранее и занял второе место.

Чаще других стран в конкурсе лучший результат показывает Ирландия. Ей принадлежит семь побед. На втором месте — Швеция. Эту страну в том числе представлял один из известнейших победителей конкурса за всю историю — квартет ABBA с песней Waterloo.