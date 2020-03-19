Шутливые теории заговора и CorUNOvirus: как в России встретили новость об отмене Евровидения

18 марта стало известно о решении организаторов Евровидения отказаться от проведения песенного конкурса в 2020 году. Причиной переноса мероприятия на 2021-й стала пандемия коронавируса. В Европейском вещательном союзе призвали отнестись к произошедшему с пониманием. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в этом году, сочла такой шаг «единственно правильным решением». Между тем многих пользователей соцсетей эта новость расстроила. Некоторые из них даже начали строить шуточные теории заговора, связанные с популярностью российского коллектива.

В среду, 18 марта, Европейский вещательный союз (EBU) объявил о решении перенести 65-й песенный конкурс «Евровидение» с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Организаторы конкурса заявили, что изучили альтернативные варианты проведения Евровидения и всё же считают правильным отменить запланированное на май шоу.

В EBU подчеркнули, что продолжают диалог о возможности проведения Евровидения в 2021 году с властями Роттердама, а также попросили публику с пониманием отнестись к ситуации и «спокойно ожидать новостей, которые последуют в ближайшие дни и недели».

На сегодняшний день остаётся неясным, будет ли состав участников на конкурсе 2021 года прежним или же страны получат возможность заменить конкурсантов. Кроме того, неизвестно, дадут ли артистам право на замену песни.

Напомним, что в текущем году Россию на Евровидении должна была представлять рейв-группа Little Big с композицией Uno.

«Всему своё время»

Вскоре после новостей об отмене Евровидения в социальных сетях Little Big появился комментарий коллектива, в котором музыканты поддержали решение EBU.

«Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей. Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — отметили участники группы.

С пониманием к отмене конкурса отнеслась и певица Пелагея.

«Раз конкурс отменили, значит, всему своё время. Мне кажется, это была отличная идея с командой Little Big, которая должна была поехать от России. Так что, думаю, вся эта ситуация с вирусом закончится, конкурс состоится, они поедут и выиграют», — заявила артистка в беседе с RT.

© Eurovision Song Contest

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева подчеркнула, что доверяет решению экспертов.

«Наверное, специалисты знают, как в этом случае поступить. Жалко, конечно, это такой праздник! Конечно, смотрели бы, конечно, переживали бы за наших. У нас же мониста, из серебра украшения, — оберег. Я готова была свои мониста отправить ребятам, чтобы они победили. В этот раз была такая вера, что наши победят! Очень жаль, конечно, что отменили, но что сделаешь — специалистам виднее», — сказала Прокопьева RT.

Певец Алексей Чумаков в разговоре с RT отметил, что обычно не следит за Евровидением, но иногда смотрит выступления коллег из России и ближнего зарубежья.

«В интернете, потом впоследствии в соцсетях какие-то отголоски особо ярких номеров я видел и продолжаю наблюдать, но я не поклонник этого конкурса и отношусь к нему более чем спокойно. В силу чего его отмену считаю абсолютно логичной. Если отменяют всё, то почему не отменить Евровидение? Давайте переждём и устроим друг другу прекрасный отпуск с семьёй», — предложил он.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что вещатель сожалеет об отмене конкурса.

«Для себя сочтём, что в 2020 году на Евровидении по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — приводит слова Эрнста пресс-служба Первого.

«Лучик света»

Многих пользователей Рунета также расстроила новость об отмене Евровидения — во многом потому, что в 2020-м на сцену должен был выйти, на их взгляд, идеальный претендент с самой подходящей песней.

«Пожалуйста, подтвердите, что вы будете участвовать в Евро-2021. Вы наш единственный лучик света на этом конкурсе», — обращаются к Little Big в Instagram.

Лучиком света коллектив называют и другие пользователи.

«Спасибо вам за творчество и за такой шикарный трек! В свете последних событий этот добрый прикол стал лучиком света и позитива!» — отмечают в сети.

Снял тик ток с издевательствательствами pic.twitter.com/MJiHmWjFS3 — Эльдар Джарахов (@DLGreez) March 18, 2020

Некоторые даже придумывают теории заговора, связанные с популярностью Little Big.

«Никто не хочет, чтобы Россия победила, вот и отменяют», — пишут во «ВКонтакте».

«Я так понимаю, Little Big не смогли решить, кого убрать из номера, чтобы остался пухляш. И убрали Евровидение в этом году», — фантазируют в Instagram.

«Ильич знал! Он, думаю, даже устроил вирус, только потому что понял, что не хочет ехать на Евро, но уже слишком поздно, прикол вышел из-под контроля. Ильич! Евро отменили! Отменяй вирус. Всё, идём завтра в школу», — смеётся другой юзер.

Кто-то подчёркивает, что в переносе мероприятия нет ничего страшного. Напротив, у группы (которая, к слову, узнала о выдвижении своей кандидатуры только 2 марта) будет возможность лучше подготовиться к событию.

«У вас будет целый год на написание хита с продумыванием челленджа, клипа и всякой вирусной рекламы, и тогда в следующем году в победе уже не будет никаких сомнений», — размышляет пользовательница «ВКонтакте».

Впрочем, ей тут же отвечают, что здесь есть и отрицательная сторона — выступление группы уже не станет для публики приятной неожиданностью: «Но конкуренты теперь понимают всё и будут делать материал лучше. Если тут победа была ясна, то, что будет потом, можно только догадываться», — отвечает другой пользователь.