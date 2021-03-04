Направляющая роль партии: тест RT о генеральных секретарях КПСС

Несмотря на то что создатель советского государства Владимир Ленин никогда не занимал должность генерального секретаря ЦК Компартии, после его смерти сложилась традиция, что именно генсек становился реальным главой страны. В 6-й статье Конституции СССР 1977 года была прямо прописана руководящая и направляющая роль КПСС, что закрепило должность её главы на вершине власти. С именами советских генсеков связаны целые эпохи в истории страны. Что вы помните о первых лицах Советского Союза? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Михаил Кулешов