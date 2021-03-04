Направляющая роль партии: тест RT о генеральных секретарях КПСС

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RT
Несмотря на то что создатель советского государства Владимир Ленин никогда не занимал должность генерального секретаря ЦК Компартии, после его смерти сложилась традиция, что именно генсек становился реальным главой страны. В 6-й статье Конституции СССР 1977 года была прямо прописана руководящая и направляющая роль КПСС, что закрепило должность её главы на вершине власти. С именами советских генсеков связаны целые эпохи в истории страны. Что вы помните о первых лицах Советского Союза? Проверьте себя с тестом RT.
Направляющая роль партии: тест RT о генеральных секретарях КПСС
  • РИА Новости
  • © Михаил Кулешов

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