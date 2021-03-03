Ясли, кольцо, крест: тест RT о русских обрядах

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RT
Основные обряды почти в каждой традиционной культуре связаны с рождением, свадьбой и смертью человека. Возникшие ещё до крещения Руси, они должны были защитить ребёнка от нечистой силы, создать крепкий брак, обеспечить умершему упокоение. Ритуалы были очень сложными и проводились в несколько этапов. Проверьте, что вы знаете о русских обрядах.
Ясли, кольцо, крест: тест RT о русских обрядах
  • РИА Новости
  • © Олег Ласточкин

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