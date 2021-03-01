Титулованные «кочевники» и триумф «Короны»: в США вручили «Золотые глобусы»

В ночь с воскресенья на понедельник состоялась церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Лучшим фильмом года стала «Земля кочевников». Постановщица Хлоя Чжао также забрала награду за режиссуру. Среди актёров премию получили Андра Дэй, Саша Барон Коэн, Розамунд Пайк, Чедвик Боузман (посмертно). Рекордсменом этого награждения стал британский сериал «Корона» — ему присудили сразу четыре награды.

28 февраля в США состоялась 78-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» под эгидой Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Мероприятие впервые прошло в виртуальном формате. Кинематографисты выходили в эфир по видеосвязи, а ведущие Тина Фей и Эми Полер находились в двух студиях на разных концах страны.

Главной награды — за лучшую драматическую картину — был удостоен фильм «Земля кочевников» Хлои Чжао. Он обошёл ленты «Отец» Флориана Зеллера, «Манк» Дэвида Финчера, «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел.

«Золотой глобус» за лучшую комедию или мюзикл ушёл команде «Бората 2». На статуэтку в этой категории также претендовали создатели фильмов «Мьюзик», «Гамильтон», «Выпускной» и «Зависнуть в Палм-Спрингс». Лучшей анимационной работой члены HFPA признали ленту «Душа» от Disney.

Награды за лучшую картину на иностранном языке удостоился фильм американского производства на корейском языке «Минари» Ли Айзека Чуна. Этот фильм соревновался с хоррором «Ла Йорона», снятым в совместном производстве Гватемалы и Франции, датским драмеди «Ещё по одной», французской трагикомедией «Ты и я» и итальянской драмой «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен.

В режиссёрской номинации победу одержала Хлоя Чжао («Земля кочевников»). Премия за лучший сценарий досталась автору «Суда над чикагской семёркой» Аарону Соркину.

Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Самым выдающимся драматическим актёром в главной роли посмертно признан Чедвик Боузман, который снимался в ленте «Ма Рейни: Мать блюза». Он обошёл Тахара Рахима, Гэри Олдмена, Энтони Хопкинса и Риза Ахмеда. В женской номинации «Золотой глобус» забрала Андра Дэй, которая сыграла главную героиню фильма «Соединённые Штаты против Билли Холидей». Она конкурировала с Фрэнсис Макдорманд, Виолой Дэвис, Ванессой Кирби и Кэри Маллиган.

Лучшими актёрами комедии стали Розамунд Пайк («Аферистка») и Саша Барон Коэн («Борат 2»). Призы за роли второго плана в фильмах любых жанров достались Дэниэлу Калуе и Джоди Фостер — они снялись в лентах «Иуда и чёрный мессия» и «Мавританец» соответственно.

Лучшей песней признана композиция Io Sì (Seen) авторства Дайан Уоррен, Лауры Паузини и Никколо Альярди, которая прозвучала в ленте «Вся жизнь впереди». Также наградили авторов саундтрека к мультфильму «Душа» — Джонатана Батисте, Трента Резнора и Аттикуса Росса. Росс и Резнор были номинированы и за сопровождение к игровой картине «Манк».

Лучшим драматическим сериалом года вновь стала историческая лента «Корона» (создатели картины завоевали аналогичный приз в 2017-м). Из числа музыкальных и комических многосерийных проектов члены жюри выделили «Шиттс Крик», в 2020 году собравший несколько премий «Эмми».

Также эксперты HFPA отметили наградой мини-сериал Скотта Фрэнка «Ход королевы». Свою статуэтку получила исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой. Премия досталась и Марку Руффало, который воплотил на экране двух главных героев (братьев-близнецов) в мини-сериале «Я знаю, что это правда».

«Золотого глобуса» за второстепенные роли в теле- и интернет-проектах были удостоены Джон Бойега («Голос перемен») и Джиллиан Андерсон («Корона»).

Лучшими актёрами драматических сериалов по версии экспертов стали Джош О'Коннор и Эмма Коррин — они исполнили роли принца Чарльза и принцессы Дианы в «Короне». Аналогичные премии за комедийные сериалы получили Джейсон Судейкис, воплотивший Теда Лассо в одноимённом проекте, и Кэтрин О'Хара, которая снялась в «Шиттс Крик».

Джош О'Коннор и Эмма Коррин в сериале «Корона»

© imdb.com

Почётную награду имени Кэрол Бёрнетт за вклад в телевидение получил продюсер, сценарист и постановщик Норман Лир. Актрисе Джейн Фонде вручили приз имени Сесиля Б. Де Милля.

В этом году по номинациям лидировала продукция стримингового сервиса Netflix: шансы на награду были у 22 фильмов и 20 сериалов. Больше всего номинаций (шесть) охватила лента Дэвида Финчера «Манк». Картина претендовала на статуэтку в главной категории, также премии могли получить актёры Гэри Олдмен и Аманда Сайфред, постановщик Дэвид Финчер, сценарист Джек Финчер и авторы оригинального саундтрека Трент Резнор и Аттикус Росс. Однако «Манку» не досталось ни одного «Золотого глобуса».

Создателям сериала «Корона» отошли награды во всех четырёх заявленных категориях (при этом за главные и второстепенные роли от проекта номинировались по две актрисы).

В лонг-листе проектов 2021 года значились три российских фильма: «Текст» Клима Шипенко, «Спутник» Егора Абраменко и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Однако в списки номинантов ни один из них не вошёл.