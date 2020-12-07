От истории до фантастики: три российских фильма выдвинуты на соискание премии «Золотой глобус»

Стали известны фильмы, выдвинутые на соискание премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В список из 138 игровых проектов, опубликованный на сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы, вошли три российские ленты — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Текст» Клима Шипенко и «Спутник» Егора Абраменко. Также на престижную награду претендуют два проекта, снятые в копродукции при участии российских кинематографистов — «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала список картин, выдвинутых по итогам 2020 года на соискание премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Всего на попадание в шорт-лист претендуют 138 проектов из 77 стран. В их числе — три фильма российского производства.

На премию выдвинута историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Её действие разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года, когда после понижения зарплат и повышения цен на продукты началась забастовка рабочих электровозостроительного завода. Эти события привели к смерти нескольких десятков человек: одни погибли во время разгона, других приговорили к расстрелу как зачинщиков.

Роли в ленте исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев. Ранее картина получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и была выдвинута на премию «Оскар».

© Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

Также на «Золотой глобус» претендует драматический триллер Клима Шипенко «Текст» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским, основанный на одноимённом романе Дмитрия Глуховского.

Режиссёр проекта в беседе с RT рассказал, что ему приятно участие в гонке за награду, однако пока он спокойно относится к этому событию.

«Я ещё пока не то чтобы радуюсь этому полноценно. Приятно, что внимание есть, но если бы номинировали — другой вопрос. А пока лонг-лист, там много фильмов», — отметил Клим Шипенко.

Он добавил, что оценивать шансы «Текста» на победу рано, однако в фильме есть ряд факторов, позволяющих ему достойно конкурировать с другими проектами.

«Я надеюсь, что это художественное качество, тема и универсальный хай-концепт», — сказал режиссёр. Также он подчеркнул, что одним из достоинств картины стал «прекрасный сценарий Дмитрия Глуховского».

В арсенале проекта уже есть престижные награды — он получил шесть номинаций на премию «Золотой орёл» и победил в четырёх из них: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль в кино» (Александр Петров), «Лучшая мужская роль второго плана» (Иван Янковский) и «Лучший монтаж фильма».

© Кадр из фильма «Текст»

Также в число номинантов на премию может попасть фантастический триллер Егора Абраменко «Спутник» о космонавтах, столкнувшихся с новой формой жизни. Главные роли в проекте исполнили Оксана Акиньшина и Пётр Фёдоров.

«Мне кажется, что нам удалось рассказать универсальную историю в крепкой жанровой оболочке. Фактура СССР, космическая гонка, конспирология — это всё довольно привлекательные факторы, которые привнесли определённый шарм в мир «Спутника». Мне кажется, что точная форма, помноженная на универсальную человеческую драму, послужила основным фактором интереса у зрителя», — рассказал Егор Абраменко в беседе с RT.

На соискание престижной премии также выдвинуты две картины совместного производства, снятые при участии российских кинематографистов.

Первая — драма Ивана И. Твердовского «Конференция», в которой рассказывается о встрече заложников террористов спустя много лет после трагических событий на мюзикле «Норд-Ост». Ранее лента была представлена в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр» и получила приз имени Григория Горина за лучший сценарий. Фильм выдвигается от России, Эстонии, Великобритании и Италии.

Ещё один проект, претендующий на «Золотой глобус», — драма Вадима Перельмана «Уроки фарси», снятая в копродукции России, Германии и Белоруссии. События в картине разворачиваются в Европе в 1942 году. В центре сюжета — бельгийский еврей Жиль, который выдаёт себя за перса, оказавшись в концлагере. Фильм был показан во внеконкурсной программе Берлинале в 2020 году и попал в лонг-лист премии Европейской кинопремии, однако в финальный список номинантов не вошёл.

Также в числе претендентов на «Золотой глобус» — «Атлантида» Валентина Васяновича (Украина), «Шарлатан» Агнешки Холланд (Чехия), «ООО «Семейный роман» Вернера Херцога (США), «Снега больше не будет» Малгожаты Шумовской (Польша, Германия), «Пиноккио» Маттео Гарроне (Италия, Франция, Великобритания), «Правда» Хирокадзу Корээды (Франция, Япония), «Афера в Майами» Оливье Ассайаса (Испания, Франция, Бразилия, Бельгия) и другие ленты.

© Кадр из фильма «Спутник»

На премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигаются игровые картины, в которых не менее 51% диалогов произносится не на английском языке. Претендующие на награду проекты традиционно выходят в прокат в стране их происхождения в течение 15 месяцев, предшествующих торжественной церемонии вручения. В этом году из-за пандемии коронавируса Голливудская ассоциация иностранной прессы внесла некоторые изменения в правила отбора. Представленные к рассмотрению фильмы должны выйти с 1 октября 2019 года по 28 февраля 2021-го в любой стране и на любой площадке, включая большие экраны, видеосервисы и DVD.

Список номинантов на премию «Золотой глобус» будет объявлен 3 февраля 2021 года, а торжественная церемония пройдёт 28 февраля.

Премию «Золотой глобус» с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы (тогда она называлась Голливудской ассоциацией иностранных корреспондентов). Первыми призёрами были актёры Дженнифер Джонс («Песня Бернадетт») и Пол Лукас («Дозор на Рейне»).

В 1945 году член ассоциации Марина Систернас предложила дизайн статуэтки в виде глобуса, который символизирует весь мир. Тогда же состоялась первая торжественная церемония вручения наград.

В 1951 году организация разделила номинации по жанровому признаку — отдельные награды присуждают за драмы и комедии (во вторую категорию входят и мюзиклы).

В 1952 году была введена почётная премия имени Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф и телевидение. Она названа в честь первого лауреата.

С 1959 по 1964 год вручалась международная награда имени Сэмюэла Голдуина. Она стала предшественником приза за лучший фильм на иностранном языке.

Первым русскоязычным фильмом, номинированным на «Золотой глобус», стал «Гамлет» Григория Козинцева. В 1969 году «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке получила киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир». Позднее на награду претендовали «Чайковский» Игоря Таланкина, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Такси-блюз» Павла Лунгина и «Затерянный в Сибири» Александра Митты. От Италии выдвигалась драма «Очи чёрные», снятая Никитой Михалковым с Марчелло Мастроянни в главной роли.

От России были номинированы ленты таких режиссёров, как Сергей Бодров — старший, Павел Чухрай, Алексей Учитель и вновь Никита Михалков. Также среди них было три картины Андрея Звягинцева: «Возвращение», «Левиафан» и «Нелюбовь». Режиссёр был удостоен приза за «Левиафана» в 2015 году.