День защитника Отечества: тест RT об истории праздника 23 Февраля

23 Февраля ежегодно отмечается в ряде стран на постсоветском пространстве как День защитника Отечества. В СССР эта дата была связана с годовщиной создания Красной армии в 1918 году. И хотя этот праздник относится ко всем военнослужащим, он давно стал собирательным мужским днём — по аналогии с женским днём 8 Марта. Что вы знаете об истории этого праздника? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Павел Лисицын