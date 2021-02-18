Из Петербурга в Москву: тест RT о городах между столицами России

Маршрут из одной столицы России в другую протяжённостью чуть больше 700 км проходит по территории нескольких областей: Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской. Путь между Петербургом и Москвой лежит через множество крупных и малых городов, деревень и сёл. Некоторые из них сыграли важную роль в российской истории. Что вы знаете об этом? Проверьте себя с тестом RT.

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