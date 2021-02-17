«Искусство систематически обесценивают»: Мартин Скорсезе раскритиковал современный кинематограф

Режиссёр Мартин Скорсезе в своём новом эссе «Маэстро» вновь раскритиковал ситуацию в современном кинематографе. По его мнению, индустрия сегодня заточена на развлечения и получение прибыли, а зрители становятся просто потребителями контента. Режиссёр уже неоднократно ругал современное кино и резко высказывался в адрес фильмов Marvel.

Американский режиссёр и продюсер, лауреат премии «Оскар» Мартин Скорсезе опубликовал эссе под названием «Маэстро», в котором вновь высказал претензии к современному кинематографу. Оно вошло в мартовский выпуск журнала Harper’s Magazine.



Эссе посвящено Федерико Феллини (столетие со дня рождения великого режиссёра отмечалось в 2020 году) и утраченной, на взгляд Скорсезе, магии кино. По мнению последнего, со времён, когда работал итальянский гений, восприятие фильмов аудиторией и профессионалами существенно изменилось.

«Искусство кино систематически обесценивают, оттесняют на второй план, принижают и сводят к наименьшему общему знаменателю — «контенту», — считает Скорсезе.

По его словам, теперь в разговоре о кино фокус смещается с содержания (противопоставленного форме) на контент как термин для обозначения всего, что угодно — от домашнего видео с кошкой и рекламного ролика до авторского кино.

Скорсезе выражает обеспокоенность подходом к просмотру фильмов и засильем стриминговых сервисов. Новые ленты предлагаются пользователям с помощью алгоритмов, которые анализируют просмотренное ранее. Таким образом, предупреждает Скорсезе, зритель превращается в потребителя.

© imdb.com

В противовес нынешнему положению дел Скорсезе приводит ситуацию в кинопрокате 1960-х. По ощущениям режиссёра, в те времена чуть ли не каждую неделю постановщики переосмысливали художественные формы. «По сути, эти художники постоянно пытались решить вопрос «что есть кино?», а потом откладывали его, чтобы на него ответил следующий фильм», — вспоминает Скорсезе.

Он рассуждает о том, что кинобизнес в своём нынешнем состоянии не может обеспечить развитие кино как искусства, поскольку предприниматели ставят перед собой иные задачи и в целом рассматривают данную сферу как часть индустрии развлечений.

«В кинобизнесе, который сейчас представляет собой индустрию массовых зрительных развлечений, акцент всегда делается на слове «бизнес», а ценность всегда определяется суммой денег, которую может принести любая собственность — в этом смысле все фильмы, начиная от «Восхода солнца» и «Дороги» и до картины «2001 год: Космическая одиссея» исчерпали свой потенциал и запросто могут попасть в раздел авторского кино на стриминговых платформах», — подчёркивает режиссёр.

Скорсезе также обращает внимание на самоценность классических фильмов как культурных феноменов, вне контекста их экономического потенциала.

«Мы должны предельно ясно дать понять нынешним законным владельцам этих фильмов, что они представляют нечто гораздо большее, чем просто собственность, которую нужно эксплуатировать, а затем спрятать. Эти фильмы являются одним из величайших сокровищ нашей культуры, и с ними необходимо обращаться соответствующим образом», — замечает кинематографист.

© Кадр из фильма «Дорога»

Мартин Скорсезе не впервые выражает обеспокоенность состоянием индустрии. Так, осенью 2019 года он дал интервью журналу Empire, в котором заявил, что не относит фильмы вселенной Marvel к кинематографу. Режиссёр сравнил блокбастеры с парками развлечений, что вызвало бурную реакцию как среди поклонников франшиз о супергероях, так и в рядах создателей кассовых лент, включая Джеймса Ганна, Карен Гиллан и Сэмюэля Л. Джексона.

Позже Скорсезе разъяснил свою позицию в эссе для издания The New York Times. Режиссёр отметил, что он и другие постановщики, чьё творческое становление пришло на то же время, привыкли воспринимать кино иначе.

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«Суть кинематографа заключалась в откровении — эстетическом, эмоциональном и духовном… В нём говорилось о противостоянии неожиданностям на экране и в жизни, которую он изображал и истолковывал, о расширении смысла того, что достижимо с помощью художественной формы», — вспоминал Скорсезе. Современный блокбастер, по его мнению, устроен иначе: «Многие из элементов, которые определяют кинематограф в том виде, как я его знаю, присутствуют в картинах Marvel. Но чего там не хватает — так это откровения, тайны или подлинной эмоциональной опасности. Нет никакой угрозы», — писал режиссёр.

Исходя из этого Скорсезе сделал вывод, что супергероика создана, чтобы удовлетворять определённый набор зрительских потребностей.

Кроме того, постановщик заметил, что авторское кино не получает доступ к широкому прокату из-за того, что большинство сеансов кинотеатрах отдано под блокбастеры.

«Всем, кто мечтает снимать кино или только начинает это делать, (хочу сказать, что. — RT) для искусства текущая ситуация неблагоприятна и сурова», — подытожил Скорсезе.