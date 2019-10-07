«Несправедлив и циничен»: за что фанаты Marvel ополчились на Скорсезе

В интернете продолжаются горячие дискуссии между поклонниками киновселенной Marvel и теми, кто разделяет мнение о ней режиссёра Мартина Скорсезе. В одном из недавних интервью постановщик раскритиковал фильмы о супергероях, сравнив их с парками развлечений. К спору подключаются всё больше кинематографистов: так за родные франшизы уже вступились создатель «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, известная по роли Небулы актриса Карен Гиллан и другие их коллеги. Некоторые, как режиссёр ленты «Человек-паук: Через вселенные» Питер Рэмзи, заняли дружелюбную нейтральную позицию. Немало и тех, кто пытается защитить Скорсезе, подвергшегося критике армии фанатов Marvel. Так, по мнению автора комиксов Рона Марца, Скорсезе лучше обывателей знает, что такое настоящее кино.

На прошлой неделе в печатном издании Empire Magazine вышло резонансное интервью с американским режиссёром Мартином Скорсезе. В ходе беседы с корреспондентом журнала лауреат «Оскара» раскритиковал проекты Marvel и заявил, что они не имеют ничего общего с кино. По словам постановщика, он несколько раз пытался смотреть фильмы по вселенной Marvel, но ему не понравилось.

«Я их не смотрю. Я правда пытался, но это не кино, — объяснил Скорсезе. — Честно говоря, даже учитывая, как хорошо их снимают и как усердно работают актёры в этих условиях, они больше всего похожи на парки развлечений. Это не кино, в котором люди пытаются передать эмоциональные и психологические переживания другим».

Заявление режиссёра предсказуемо встретило негативную реакцию со стороны фанатов супергеройских франшиз и причастных к этим проектам кинематографистов. В числе первых высказался создатель «Стражей Галактики» Джеймс Ганн.

«Мартин Скорсезе — один из пяти моих любимых ныне живущих режиссёров. Я был возмущён тем, что люди бойкотировали «Последнее искушение Христа» (картина Скорсезе 1988 года с Уиллемом Дефо. — RT), даже не посмотрев фильм. Печально, что теперь он сам аналогичным образом осуждает мои фильмы», — написал постановщик в своём Twitter.

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8 — James Gunn (@JamesGunn) 4 октября 2019 г.

Вместе с тем Ганн отметил, что благодарен 76-летнему режиссёру за вклад в кинематограф и добавил, что с нетерпением ждёт выхода нового фильма Скорсезе «Ирландец».

Вступилась за франшизу и актриса Карен Гиллан, известная по роли Небулы в кинематографической вселенной Marvel. В беседе с The Hollywood Reporter она отметила, что считает фильмы Marvel «визуальным повествованием», а лента о Стражах Галактики является точным отражением взглядов Джеймса Ганна.

«В него (фильм «Стражи Галактики». — RT) вложено так много душевных и сердечных переживаний, Джеймс вложил в него свою душу. Он привнёс многое от своей личности, своего чувства юмора. Фильм во многом показывает, какой он человек, а потому этот фильм очень живой. Джеймс — художник», — приводит издание её комментарий.

В свою очередь, соавтор сценария к фильму «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем Кристофер Роберт Каргилл и вовсе обвинил Скорсезе в цинизме.

«Когда мы со Скоттом (Дерриксоном, режиссёром «Доктора Стрэнджа». — RT) работали над «Доктором Стрэнджем», подавляющее большинство замечаний Marvel касались того, что нужно углубить характеры героев, усилить сам сюжет. Нас спрашивали, можем ли мы «сделать (фильм. — RT) ещё более странным». Тот, кто считает, что Marvel только и создаёт аттракционы для парка развлечений, несправедлив и циничен», — написал он в Twitter.

© Кадр из фильма «Стражи Галактики» (2014)

К полемике также присоединился сыгравший Ника Фьюри в «Мстителях» Сэмюэль Л. Джексон. Правда, он занял нейтральную позицию и отметил, что у каждого есть право на собственное мнение. К тому же, подчеркнул актёр, творчество самого Скорсезе по душе не всем.

«Ну в самом деле, это всё равно что сказать, что Багз Банни не смешной. Фильмы есть фильмы. Его кино тоже не всем нравится. У каждого своё мнение, и это нормально. Снимать фильмы это никому не мешает», — заявил Джексон в беседе с Variety.

Нейтралитета также придерживается сценарист «Пилы» Ли Уоннелл.

«Я преклоняюсь перед Мартином Скорсезе. Кроме того, некоторые из фильмов Marvel наполняют меня тем ощущением блаженства от просмотра боевиков, которое я испытал в детстве при просмотре «Робокопа». Также я сочинил сюжет фильма о злой марионетке чревовещателя, которая вырывала у людей языки, поэтому я не имею права комментировать чужие фильмы», — отметил сценарист.

Компромисс предложил режиссёр оскароносной анимационной ленты «Человек-паук: Через вселенные» Питер Рэмзи: «Мартин Скорсезе — бог. Фильмы Marvel — хорошие и весёлые. Расслабьтесь».

Многие выступили в защиту самого Скорсезе, с критикой которого помимо кинематографистов успели выступить многочисленные фанаты Marvel. Так автор комиксов Рон Марц считает, что в вопросе оценки кино лучше довериться титулованному режиссёру.

«Мартин Скорсезе знает о фильмах больше, чем ты, и это нормально, если ему не нравятся те же фильмы, что и тебе», — написал он в Twitter.

По мнению продюсера и сценариста Чейза Митчелла, мнение Скорсезе вполне закономерно. Причём многие, напротив, удивились бы, если бы классик считал иначе, уверен Митчелл.

«Народ бесится от этого, но было бы намного более странно, если бы Мартин Скорсезе любил Marvel. Например, отрастил бы козлиную бородку как у Тони Старка, фанател от рисунков с беременным Локи на сайте DeviantArt и всего такого», — отметил он на своей странице в социальной сети.