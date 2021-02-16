Хабенский и Бурковский на передовой борьбы с преступностью: в сети выходит сериал «За час до рассвета»

В сети начинается показ криминального детективного ретросериала «За час до рассвета» от режиссёра «Великой» и «Есенина» Игоря Зайцева. Действие ленты разворачивается в небольшом советском городе в 1946 году. В центре сюжета — майор Сергей Шумейко и его подчинённый, молодой лейтенант Денис Журавлёв. Герои вместе охотятся за членами неуловимой банды, но из-за разницы во взглядах на работу и жизнь действуют разобщённо. Главные роли в сериале исполнили Константин Хабенский и Андрей Бурковский. Также в картине задействованы Алёна Михайлова, Артур Смольянинов, Агния Дитковските, Артём Быстров и другие актёры.

Во вторник, 16 февраля, сразу на трёх видеоплатформах — more.tv, Wink и «КиноПоиск HD» — начинается показ 16-серийного криминального детектива «За час до рассвета» производства телеканала НТВ. Режиссёром проекта выступил Игорь Зайцев, ранее работавший над такими популярными лентами, как «Есенин», «Каникулы строгого режима», «Великая» и «Тобол». Производством сериала руководила целая команда опытных продюсеров, включая Фёдора Бондарчука, Тимура Вайнштейна, Вячеслава Муругова и Алексея Земского.

Действие разворачивается в небольшом советском городе в 1946 году. Туда после войны приезжает лейтенант Денис Журавлёв в исполнении Андрея Бурковского. Он устраивается на работу в милицию и попадает в подчинение к майору Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу Сатана. Тот профессионал своего дела, который неоднократно бывал в опасных передрягах, но всегда добивался поставленных целей.

Теперь Шумейко пытается поймать преступную банду, которой руководит некий Клещ. Журавлёв подключается к работе и решает внедриться в группировку и действовать изнутри. Ему кажется, что после войны и работы в разведке он легко справится с криминальной шайкой, однако на деле всё оказывается сложнее.

Несмотря на насыщенное повествование, криминальная история раскрывается крайне неспешно. За первые две серии она лишь обрастает новыми деталями и сюжетными поворотами, среди которых побеги, убийства, интриги и всё более явные намёки на романтическую линию.

Происходящее на экране легко захватывает внимание, постоянно держит в напряжении и интригует — зрителю непременно захочется узнать, что будет дальше. Тем более что, учитывая огромное количество заброшенных сценаристами «крючков», предугадать последующие события (по крайней мере, по итогам первых серий) невозможно. Эта тенденция, вероятно, сохранится: как обещает Игорь Зайцев, «переменных в уравнении гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд».

© НТВ

Помимо криминальной истории, отдельный интерес вызывает наблюдение за негласным противостоянием Журавлёва и Шумейко, совершенно разных по возрасту, опыту и отношению к работе и жизни, однако преследующих одну цель.

Шумейко, хотя и по-своему колоритен, кажется более предсказуемым и банальным. Как человек, несколько раз оказывавшийся на волоске от смерти и раскрывший не одно дело, он сразу демонстрирует новоприбывшему своё превосходство, в первую очередь профессиональное. Но и в личном общении герой Хабенского ведёт себя чересчур уверенно и не терпит даже обоснованных возражений.

Шумейко сразу не вызывает ни симпатии, ни даже любопытства (не считая происхождения его мрачного прозвища — просто так Сатаной не называют). Позднее же авторитет начальника и вовсе попадает под сомнение, после того как он допускает серьёзную ошибку, которая приводит к человеческим жертвам.

Своеобразным антиподом Сатане становится молодой Журавлёв. Он повидал ужасы войны, научился принимать сложные решения и закалил характер, который охотно демонстрирует, вернувшись домой. Герой смело высказывает собственные идеи (они на фоне промаха старшего коллеги кажутся более чем разумными) и решительно бросается воплощать их в жизнь.

С самого начала герой Бурковского легко затмевает своей энергией и самоотверженностью высокомерного Шумейко. Однако история этих персонажей примечательна прежде всего своей неоднозначностью, которая прослеживается в сериале практически во всём, а в главных героях — в первую очередь.

На войне чаще всего предельно ясно, кто свой, кто чужой и что следует делать в той или иной ситуации. Журавлёв привыкает к такому положению вещей, а оказавшись в других условиях, быстро путается в собственной морали и создаёт массу проблем себе и окружающим. Разбираться с этими проблемами предстоит Шумейко.

Также спорным персонажа Бурковского делает его контузия, которая сперва заставляет ему сочувствовать, но со временем провоцирует неожиданные сюжетные повороты. Из-за них непонятно, чего вообще можно ожидать от героя, а отношение к нему меняется по несколько раз за серию.

© НТВ

Интересными получились и немногочисленные (не считая эпизодических) женские персонажи. Сперва компанию серьёзных мужчин разбавляет своим присутствием звезда «Чик» Алёна Михайлова, которая очень органично смотрится в ретрообразе, а позднее к ней присоединяется не менее эффектная Агния Дитковските.

Судя по первым сериям, их героини также стали некими антиподами как внешне, так и по своим задачам. При этом они не выглядят вспомогательными персонажами, которые лишь поддерживают основную линию и украшают кадр. Обе — самостоятельные, яркие, запоминающиеся, сильные и уверенные в себе женщины с продуманными характерами и мотивами.

Создатели ленты на славу потрудились и над видеорядом, показав хорошо проработанный антураж послевоенного времени, начиная с деталей костюмов и заканчивая разнообразными локациями, включая атмосферные квартиры, рестораны, рынок и многое другое.

При этом если с точки зрения сюжета «За час до рассвета» так и хочется сравнить с советской лентой «Место встречи изменить нельзя» (с учётом современных подходов к кинопроизводству и обилия неожиданных сценарных решений), то картинка, скорее, отсылает к «тёплому» нуару. По словам же постановщика, команда в качестве референса использовала британский сериал «Острые козырьки». Словом, получился довольно оригинальный микс, одновременно напоминающий целый ряд криминальных проектов, но представляющий собой свежую интерпретацию давно известных приёмов.