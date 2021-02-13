Семилетний рокер и слёзы Крида: как начался восьмой сезон шоу «Голос. Дети»

В пятницу, 12 февраля, на Первом канале стартовал восьмой сезон вокального проекта «Голос. Дети». Кресла наставников заняли Баста, Светлана Лобода и Егор Крид. Для своих номеров в рамках слепых прослушиваний юные участники выбирали русскоязычные шлягеры, песни из популярных фильмов и хиты последних лет — от Run to You Уитни Хьюстон до «Пряток» HammAli & Navai. Как начался новый сезон шоу — в материале RT.

В пятницу, 12 февраля, на Первом канале начался восьмой сезон шоу «Голос. Дети». К обязанностям ведущих вернулись Дмитрий Нагиев, а также Агата Муцениеце, которая работала на проекте в пятом и седьмом сезонах.

Наставниками конкурсантов стали Светлана Лобода, Василий Вакуленко (Баста) и Егор Крид. На шоу традиционно собрались юные музыканты из разных городов России и зарубежья. Как сообщили организаторы конкурса, в этом году в нём будут участники из Белоруссии, Казахстана, Турции, Финляндии и Египта.

Согласно регламенту, в ходе слепых прослушиваний наставники наберут в свои команды по 15 участников. Затем юным вокалистам предстоят этапы «Поединки» и «Песня на вылет», а потом — полуфинал, финал и суперфинал, результаты которых будут определять телезрители.

Новый сезон проекта открыло выступление семилетнего Мирона Проворова из Рыбинска, который признался, что мечтает стать рокером. Юный вокалист исполнил под гитару хит группы «Жуки» «Батарейка». Уже во время припева к нему повернулись Светлана Лобода и Баста.

Проворов дополнил номер фрагментом композиции диджея Marshmello и британской певицы Анн-Мари Friends. В итоге все три наставника были готовы пригласить исполнителя в свои команды, а Мирон сделал выбор в пользу Лободы.

Второй участницей сезона стала 12-летняя Алиса Трифонова из Москвы. Помимо музыки, она занимается фигурным катанием и учится в школе олимпийского резерва. Для конкурса юная певица выбрала оскароносную композицию Shallow, которая звучала в фильме «Звезда родилась» в исполнении Леди Гага и Брэдли Купера.

Выступление Трифоновой также оценили все наставники. «Я закрыла глаза в какой-то момент и подумала, что это поёт абсолютно зрелый, состоявшийся вокалист… с пониманием того, как давать силу, энергию в этот тембр», — прокомментировала выступление Светлана Лобода.

Исполнительница решила присоединиться к команде Егора Крида.

Десятилетняя Елизавета Хенкина из Калуги завоевала одобрение Басты буквально с первых нот. Она спела блюзовую композицию Evil Gal Blues, известную в том числе в исполнении Ареты Франклин. В ходе обсуждения номера Светлана Лобода особо отметила актёрские способности участницы, а Баста напомнил, что он повернулся к конкурсантке уже на второй секунде, — и Елизавета стала его подопечной.

15-летняя Милана Компаниченко из Лобни спела песню Билли Айлиш idontwannabeyouanymore. «Мне с первых нот стало понятно, что меня ждёт интересное приключение… Я горд, что чутьё меня не подвело», — отметил Баста. И он, и Светлана Лобода пригласили Компаниченко в свою команду.

«Я не повернулся только лишь потому, что эти ребята смогут сделать с вашей музыкой больше, чем смогу я», — объяснил своё решение Егор Крид. После жарких споров между наставниками Милана решила продолжить участие в проекте под руководством Лободы.

11-летний Макар Смыслов из Иванова выступил с песней Даны Соколовой «Львиное сердце». Сначала к нему повернулись Баста и Егор Крид, а концу номера к ним присоединилась Светлана Лобода. Именно её Смыслов выбрал в качестве наставника.

13-летняя София Фанта из Раменского исполнила песню Уитни Хьюстон Run to You, которая звучала в фильме «Телохранитель». В свою команду девушку пригласила Светлана Лобода. «Я с трепетом и с замиранием сердца слушаю любую композицию этой великой женщины и великой певицы. И я знаю, что человек, который берёт песню Уитни Хьюстон, — это человек, который обладает большой душой и большими голосовыми данными», — отметила наставница.

Восьмилетняя москвичка Полина Данильченко представила на суд жюри песню Bim bam toi, которую на детском Евровидении 2019 года исполняла представительница Франции Карла Лаззари. Данильченко охарактеризовала жанр своего выступления как «зажигалка» и в итоге заняла место в команде Басты.

Десятилетняя Таисия Хабибуллина из Сургута спела песню Лары Фабиан Broken Vow и оказалась в коллективе Егора Крида. Он подчеркнул, что композиция его очень тронула. «Я сидел и сдерживал слёзы», — признался наставник.

В первый день слепых прослушиваний не повезло троим участникам. Десятилетний Максим Толкачёв из Москвы выступил с композицией дуэта HammAli & Navai «Прятки».

«Ты попал в песню, но как будто не попал в исполнение», — прокомментировал Крид своё решение не поворачиваться к участнику. А Лобода предположила, что Максима подвёл выбор песни.

Семилетняя Алиса Щербань из Москвы исполнила хит Литл Ричарда Tutti Frutti. С юной певицей танцевали зрители в студии, однако она не смогла завоевать симпатии наставников.

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13-летний Фёдор Шпагин из Арзамаса не только занимается вокалом, но и играет на саксофоне, однако выходить на сцену с инструментом он не рискнул. Шпагин спел шлягер советского и эстонского певца Тыниса Мяги «Я не умею танцевать». Наставникам, по их признанию, в его номере не хватило лёгкости. «Мне показалось, что вы заколачиваете гвозди», — объяснила Лобода. Баста посоветовал участнику воспринимать песню с юмором и предположил, что эстонский акцент Мяги придавал композиции нужное звучание.

После первого выпуска сезона в команде Лободы оказалось уже четыре участника, а у её коллег по жюри — по два юных исполнителя.

Дебютировавший в качестве наставника «Голоса» Егор Крид так сформулировал свои критерии отбора подопечных: «Я здесь не для того, чтобы найти хорошо поющих исполнителей. Мне нужны те, кто отличается от всех других. Не те, кто берёт сложные ноты, а те, чьи голоса меня зацепят».

Коллеги Крида по проекту уже работали в предыдущих сезонах детского проекта. Так, в седьмом сезоне Баста подготовил победительницу шоу Олесю Казаченко. По словам музыканта, в работе на «Голосе» ему помогает опыт семейной жизни.

«Что говорить детям, к которым не повернулся? Как раз детям такие вещи объяснить легче. Я сам отец и умею доносить до ребёнка мысль о том, что у него не всегда получается то, что он задумывал. Это в первую очередь бесценный опыт на будущее», — отмечает наставник.

Светлана Лобода принимала участие в съёмках шестого сезона проекта. В 2019 году была наставницей Микеллы Абрамовой, которая набрала более 56% голосов в прямом эфире финала, однако позже результаты были аннулированы из-за выявленной накрутки, а по итогам дополнительного спецвыпуска все девять финалистов были объявлены победителями шоу.