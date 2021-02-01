Дебютант Крид против Басты и Лободы: стали известны наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

Одним из наставников восьмого сезона вокального конкурса «Голос. Дети» впервые стал певец Егор Крид. Также в состав судейской коллегии вновь вошли Василий Вакуленко и Светлана Лобода. Ведущими проекта снова станут шоумен Дмитрий Нагиев и актриса Агата Муцениеце. В числе конкурсантов — юные артисты из Антальи, Владивостока, Евпатории, Хургады, Йошкар-Олы, Красноярска и многих других российских и зарубежных городов.

Организаторы вокального конкурса «Голос. Дети» объявили наставников нового, восьмого сезона. Как и в прошлом году, набирать команду юных артистов будет Василий Вакуленко (Баста). Ранее он участвовал в пятом и седьмом сезонах проекта. Музыкант подчеркнул, что рад вернуться в «Голос. Дети», хотя участие в проекте — серьёзное испытание для него.

«Голос. Дети» — каждый раз испытание для меня на эмоциональном уровне. Те, кто побывал в креслах наставников, знают, о чём я говорю. С другой стороны, я очень рад своему участию в проекте с детьми — это заряд самой положительной энергетики и настоящая искренность», — рассказал Василий Вакуленко.

Ещё одна наставница, Светлана Лобода, также не в первый раз участвует в проекте — за её подопечными зрители наблюдали в шестом сезоне шоу.

Певица отметила, что решила вернуться, чтобы «помочь самым талантливым детям начать свой звёздный путь и дать безудержную силу не бояться и верить в то, что рождённый для сцены обязательно её покорит».

Третьим наставником сезона стал певец Егор Крид. Артист впервые вошёл в состав судейской коллегии, однако, по его словам, речь о его участии в телепрограмме шла раньше, но из-за различных обстоятельств он не смог присоединиться к команде. Теперь же Крид готов поделиться с конкурсантами своим опытом и не исключает продолжения сотрудничества с подопечными после окончания очередного сезона.

По правилам шоу «Голос. Дети», конкурс откроют слепые прослушивания, по итогу которых каждый наставник соберёт команду из 15 юных артистов. Члены жюри традиционно не смогут увидеть участников шоу на этом этапе, а оценивать их будут исключительно по вокальным способностям. Если несколько наставников выберут одного конкурсанта, он сам сможет решить, к чьей команде присоединиться.

Как отмечают организаторы шоу, участниками слепых прослушиваний в этом году станут молодые артисты из множества российских и зарубежных городов: Антальи, Владивостока, Барнаула, Рязани, Челябинска, Евпатории, Хургады, Йошкар-Олы, Казани, Красноярска, Энгельса, Лаппеенранты, Сургута, Нур-Султана, Чебоксар и других.

После этого пройдут этапы «Поединки» и «Песня на вылет», в рамках которых конкурсанты будут соревноваться друг с другом, представляя музыкальные номера, подготовленные под руководством наставников.

В финал выйдут девять конкурсантов — по трое из каждой команды. Победитель сезона определится по результатам зрительского голосования.

Ведущими проекта в этом году снова станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

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«Голос. Дети» представляет собой российскую версию нидерландского шоу The Voice. Формат появился в 2010 году и был адаптирован для множества стран.

Премьера первого сезона детской версии российского конкурса состоялась в 2014 году, победительницей стала Алиса Кожикина из Курской области. С тех пор выпуски выходили ежегодно. Первые места также занимали Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт и Олеся Казаченко. Результаты шестого сезона были аннулированы из-за скандала после победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. По решению организаторов, победителями сезона были признаны все девять финалистов.

Участниками шоу могут стать все желающие в возрасте от 7 до 14 лет. Для этого кандидатам необходимо записать песню и прислать материал в дирекцию Первого канала.

Обязанности наставников шоу традиционно берут на себя звёзды эстрады, хорошо знакомые телезрителям. В разные годы в составе судейской коллегии были такие артисты, как Дима Билан, Максим Фадеев, Леонид Агутин, Пелагея, Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Нюша, а также Баста и Светлана Лобода. Дольше остальных в проекте работала Пелагея — под её руководством выступали участники пяти сезонов. В четырёх кресла наставников занимали Дима Билан и Валерий Меладзе.

Победителями шоу чаще всего (по два раза) становились подопечные Димы Билана и Максима Фадеева.

Также на Первом канале идут аналогичные проекты, рассчитанные на участников в других возрастных категориях. В классической версии «Голоса» соревнуются артисты старше 17 лет. Для пожилых музыкантов предусмотрен конкурс «Голос. 60+».