Добрый молодец в яркой графике: каким получился фильм-сказка «Конёк-Горбунок»

В российский прокат выходит фильм «Конёк-Горбунок», снятый по мотивам одноимённой сказки Петра Ершова. Роль Ивана-дурака исполнил Антон Шагин, а Конька-Горбунка озвучил Павел Деревянко. Также в картине снялись Паулина Андреева, Ян Цапник, Михаил Ефремов и другие. Постановщиком и одним из авторов сценария ленты выступил Олег Погодин. Чем экранизация отличается от оригинала и почему она способна заинтересовать зрителей разных возрастов — в материале RT.

18 февраля в российских кинотеатрах начинается показ фильма «Конёк-Горбунок» режиссёра Олега Погодина (он снял ленты «Дом», «Крик совы» и написал сценарии к таким картинам, как «Время первых» Дмитрия Киселёва и «Побег» Егора Кончаловского). Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Паулина Андреева, Михаил Ефремов, Олег Тактаров и Ян Цапник. Конька-Горбунка озвучил Павел Деревянко. Он же отвечал за мимику героя.

В основе сюжета — одноимённая русская литературная сказка в стихах авторства Петра Ершова. Сам Ершов обращал внимание на то, что он лишь переработал произведение устного народного творчества. По мнению некоторых исследователей, истинным автором или соавтором может быть Александр Сергеевич Пушкин.

Сценаристы Алексей Бородачёв («Калашников», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов») и Олег Погодин в целом сохранили известный сюжет: одолев кобылицу, которая топтала отцовскую пшеницу, и заручившись поддержкой невзрачного, но смышлёного Конька-Горбунка, Иван-дурак из крестьянского сына превращается в лучшего царского слугу и творит невероятные дела.

Тем не менее в экранизации акценты расставлены несколько иначе. Своей удачливостью Иван теперь обязан не только поддержке Конька-Горбунка (без него незадачливый герой по умолчанию не смог бы справиться с трудностями). Ключевым качеством протагониста кинематографисты сделали доброту.

Иван легко отказывается от собственной выгоды ради блага окружающих («головой не думает, одним только сердцем», по меткому замечанию Конька-Горбунка). И ему, конечно же, воздаётся.

Конёк-Горбунок отвечает за юмористическую составляющую. Он немного напоминает Осла из серии мультфильмов «Шрек» — но приносит больше пользы и воздерживается от скабрёзных шуток. К Ивану Конёк относится скорее снисходительно, чем по-дружески (в отличие от первоисточника). Также создатели фильма добавили персонажу сверхспособностей и подчеркнули их красочными визуальными эффектами.

Интересным получился образ Царь-девицы в исполнении Паулины Андреевой. Его сложно назвать каноническим. Героиня проявляет куда больше самостоятельности и свободолюбия, бросает вызов правилам приличия, а на женихов смотрит свысока: претенденты кажутся ей недостаточно мужественными.

Фото со съёмок фильма «Конёк-Горбунок»

© Фото со съёмок фильма «Конёк-горбунок»

Антагонистом в фильме выступает не царский спальник, а сам царь в исполнении Михаила Ефремова. Если в сказке государь более нейтральный персонаж, то в ленте Погодина он предстаёт в качестве самодура и тирана и постоянно думает, за что бы казнить подданных или комара. Сказочный монарх в самом деле отвратителен — в контексте фильма для детской аудитории, возможно, даже чересчур. Взрослые зрители, однако, могут оценить чёрный юмор, которым щедро сдобрен этот гротескный образ.

Визуальный ряд в картине яркий и красочный. Приятно разглядывать наряды со множеством деталей. К слову, у центральных персонажей гардероб в основном фэнтезийный, а вот второстепенные герои одеты в костюмы, которые напоминают подлинную одежду XVI—XVII веков.

Картинка получилась целостной и гармоничной: значительная часть действия разворачивается в пространстве сказочного города с узкими улочками, высокими теремами и златоглавыми башнями.

Путешествия героев по морям и лесам также удались. Несмотря на то что фильм целиком снят в павильоне, бескрайние просторы на экране смотрятся реалистично. Разнообразные пейзажи, в том числе превратившаяся в остров Чудо-юдо рыба кит, захватывают дух. Неясно лишь, почему при качественном исполнении сложных сцен художникам не удались детали (например, анимация кобылицы), которые, к сожалению, портят общее впечатление от просмотра.

Кадр из фильма «Конёк-Горбунок»

© Кадр из фильма «Конёк-горбунок»

В саундтрек вошли узнаваемые популярные композиции в подходящей обработке и удачно вписанные в контекст фольклорные мелодии.

Впрочем, неожиданно и без внятного обоснования в фильме звучит один из хитов популярной рейв-группы Little Big в сопровождении анимированных коллажей «кислотных» цветов. Подобный эпизод в ленте всего один (к счастью), и неясно, зачем он вообще понадобился.

Также спорной видится затея незадолго до счастливого финала добавить в сказку немного трагизма. Аналогичный приём часто можно наблюдать в фильмах Disney — здесь он тоже работает, однако у картины достаточно достоинств, чтобы не прибегать к заимствованиям.

Новый «Конёк-Горбунок» — уже третья экранизация сказки. Над более ранними версиями работали признанные классики отечественного кино: Александр Роу и Иван Иванов-Вано. Конечно, размышлять, будут ли смотреть фильм Олега Погодина дети разных поколений, пока рано. Однако можно с полной уверенностью констатировать, что эта лента сделана добротно — как по технике исполнения, так и с точки зрения заложенных смыслов.