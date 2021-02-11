«Не культура отмены, а реальные последствия»: Джина Карано покинула сериал «Мандалорец» на фоне травли в интернете

Компания Lucasfilm, занимающаяся производством сериала «Мандалорец», отказалась от сотрудничества с актрисой Джиной Карано, которая исполнила роль Карасинтии Дюн в первых двух сезонах ленты. Соответствующее заявление было сделано вскоре после того, как Карано разместила в соцсетях не понравившуюся общественности публикацию. Пользователи интернета обвинили актрису в антисемитизме и призвали Lucasfilm отстранить её от проекта.

Американская актриса Джина Карано, исполнительница роли наёмницы Карасинтии Дюн в первых двух сезонах сериала «Мандалорец» (франшиза «Звёздные войны»), больше не вернётся к работе в проекте. Карано не появится и в других картинах компании Lucasfilm, сообщил представитель студии.

«В настоящее время Lucasfilm не работает с Джиной Карано и нанимать её в будущем не планирует», — говорится в заявлении, опубликованном после того, как пользователи интернета раскритиковали актрису за её посты в социальных сетях.

В одном из сообщений Карано сравнила текущую политическую ситуацию в США с нацистской Германией.

«Евреев на улицах избивали не нацистские солдаты, а соседи... и даже дети. Из-за переписывания истории большинство людей сегодня не понимают: чтобы дошло до того, что нацистские солдаты могли беспрепятственно сгонять тысячи евреев, их собственные власти сначала заставили население ненавидеть евреев просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за его политические взгляды?» — цитирует актрису Deadline.

Эта публикация Карано позднее была удалена, однако успела вызвать негодование читателей.

«Мне, как еврейке, это кажется охренеть как гнусно и бессмысленно. Джину Карано нужно привлечь к ответственности. Угнетение, с которым мой народ столкнулся из-за нашей религии и национальности, это не то же самое, что политические разногласия», — написала пользовательница Twtter.

Другие блогеры обвинили Карано в антисемитизме и призвали Lucasfilm отстранить её от проекта, утверждая, что такой человек не может играть борца против тирании. Были и те, кто называл Карано не слишком талантливой актрисой и «антиподом Disney в юбке», поддерживающим всё то, против чего выступает студия.

«Тот момент, когда трансфоб, антисемит, полицейский подхалим, отрицатель ковида и сторонник Трампа играет персонажа, который всю жизнь боролся против угнетения и тирании», — говорится в одном из твитов.

that moment when a transphobic, antisemitic, police bootlicker, covid denier and trump supporter plays a character who fought her whole life against oppression and tyranny. lucasfilm should be ashamed. fire her. #FireGinaCaranopic.twitter.com/IfA3ZF6RbW — zen🥀 (@zenskywaIker) February 10, 2021

«Кара Дюн сражалась за Альянс повстанцев, который выступает против всего, что выдаёт Джина. Это не культура отмены, а реальные последствия. Дело не в том, что она республиканка, а в том, что она извергает зло и ненависть», — подчеркнул ещё один пользователь соцсети.

В компании Lucasfilm также согласились с тем, что «её унижающие других людей по культурному и религиозному признаку публикации в социальных сетях ужасны и неприемлемы».

Джина Карано и раньше неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за своих высказываний в соцсетях. Актриса высмеивала ношение медицинских масок, а также утверждала, что президентские выборы 2020 года сфальсифицированы. Кроме того, Карано заявляла, что будет использовать вместо других соцсетей приложение Parler — площадку, значительную часть аудитории которой составляют сторонники консервативных взглядов и Дональда Трампа.

Ещё раньше Карано критиковали за блокировку аккаунтов, поддерживающих движение Black Lives Matter, а также обвиняли в трансфобии (после того, как актриса в ответ на призыв поставить в свою биографию в Twitter личное местоимение разместила в профиле слова «буп/боп/бип», которые многие посчитали издёвкой).

Некоторые пользователи соцсетей ещё после прошлых скандалов начали призывать Lucasfilm отказаться от сотрудничества с Карано. Однако тогда нашлись и те, кто занял сторону артистки, назвав подобные меры примером цензуры и культуры отмены, зашедшей слишком далеко.

Также по теме «Покойся с миром»: за что затравили Джоан Роулинг Джоан Роулинг вновь подверглась травле в сети. Это произошло на фоне выхода нового детектива британской писательницы: в книге...

В последнее время многие представители шоу-бизнеса оказываются в центре скандалов из-за высказываний, которые противоречат общепринятой риторике. Один из наиболее ярких примеров — травля британской писательницы Джоан Роулинг. Летом 2020 года Роулинг опубликовала в Twitter заголовок статьи, рассказывающей о создании более равноправного общества для «людей с менструацией», и в шутку заметила, что раньше таких людей называли женщинами.

Пост вызвал негативную реакцию многих пользователей сети, которые обвинили Роулинг в ненависти к трансгендерам. Позднее она написала ещё ряд материалов, в которых попыталась донести свою позицию, однако это не спасло ситуацию: писательницу начали активно травить в соцсетях.

Тем же летом досталось актёру Хартли Сойеру, игравшему супергероя Ральфа Дибни в сериале «Флэш». В сети вспомнили о расистских твитах артиста восьмилетней давности. В результате его уволили из проекта.

Ещё раньше студия Disney уволила режиссёра Джеймса Ганна, снявшего первые две части серии фильмов «Стражи галактики» из-за твитов 2008—2009 годов, в которых кинематографист шутил на темы педофилии и насилия. Спустя год режиссёр вернулся в компанию.