«Дорогие товарищи!» против «Агента-крота»: фильм Кончаловского вошёл в шорт-лист премии «Оскар»

Американская академия обнародовала шорт-листы фильмов, которые в 2021 году могут быть номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В их число вошла картина российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», основанная на реальных событиях. Конкуренцию ей составят «Агент-крот» (Чили), «Шарлатан» (Чехия), «Солнце» (Тайвань) и ещё 11 лент. Список номинантов будет объявлен 15 марта.

9 февраля Американская академия кинематографических искусств и наук огласила короткие списки фильмов, которые могут получить номинацию на премию «Оскар» в 2021 году, в том числе в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В шорт-лист из 15 картин вошла историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

Исторической основой для ленты послужили события лета 1962 года. Тогда в Советском Союзе повысили цены на продукты — и почти одновременно на Новочеркасском электровозостроительном заводе снизились зарплаты и выросли нормы выработки. Из-за этого рабочие вышли на забастовку, которая затем приобрела характер массовых беспорядков. Демонстрация была подавлена силами милиции, вооружённых сил и КГБ.

На фоне этих события разворачивается личная драма главной героини Людмилы Сёминой в исполнении Юлии Высоцкой. Она убеждённая коммунистка, ветеран Великой Отечественной войны, сотрудница горкома партии. Сёмина пользуется привилегиями и не разделяет всеобщего недовольства. Однако когда во время демонстрации Людмила не может найти свою дочь-подростка, её мировоззрение меняется.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Картина была отмечена специальным призом жюри смотра. В январе 2021 года Андрей Кончаловский получил премию Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл» в номинации «Лучший режиссёр». Кроме того, постановщику достался приз «Серебряный Хьюго» от жюри Международного кинофестиваля в Чикаго.

Пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская позитивно восприняла решение Российского оскаровского комитета выдвинуть картину на соискание премии.

«Тема, которая взята для этой новой работы. Она, конечно, настолько и страшная, и тяжёлая... В ней концентрируются и болезненные точки нашей истории, в ней размышления о судьбе страны, народа, обо всём непростом пути, которым шла всегда наша страна», — отметила Немчинская в беседе с RT.

Также в шорт-лист попала комедия датского режиссёра Томаса Винтерберга «Ещё по одной» (Druk). Одну из центральных ролей в ней исполнил Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Доктор Стрэндж»). Отправная точка сюжета — решение компании друзей проверить на себе теорию, по которой люди постоянно должны быть немного нетрезвыми. Якобы, восполняя «недостающие» 0,5 промилле, можно функционировать эффективнее и ощущать себя счастливее. Миккельсен сыграл учителя истории Мартина, который разочаровался в работе и не очень ладит с семьёй.

Томас Винтерберг обращает внимание зрителей на то, что алкогольная тематика не является определяющей в картине. По словам режиссёра, его целью было снять ленту о жизни в целом.

«Ещё по одной» номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина входила в программу отменённого Каннского кинофестиваля.

По мнению зарубежных критиков, номинацию на «Оскар» может получить ещё один фигурант шорт-листа, фильм-лауреат венецианского кинофестиваля «Куда ты идёшь, Аида?» (Quo Vadis, Aida?). Действие ленты, выдвигаемой от Боснии и Герцеговины, разворачивается в 1995 году в городе Сребреница.

Кадр из фильма «Куда ты идёшь, Аида?»

© Кадр из фильма «Куда ты идёшь, Аида?» (2020)

Главная героиня фильма Аида работает переводчицей при миротворческих силах ООН. Её муж и дети скрываются в лагере для беженцев, когда Сребреницу занимает сербская армия. Во время переговоров Аида понимает, что её семья и другие люди в большой опасности. Чтобы их спасти, нужно пойти на серьёзный риск.

«Это фильм о женщине, которая оказалась втянута в мужскую игру — войну. Это история о смелости, любви и стойкости, а также о том, что происходит, если мы вовремя не реагируем на тревожные знаки», — говорит режиссёр Ясмила Жбанич.

Постановщица пережила боснийскую войну и считает, что людям не стоит предполагать, будто события, которые трудно представить, не могут иметь место в жизни. Картина «Куда ты идёшь, Аида?» получила два приза Венецианского кинофестиваля.

На номинацию также претендует лента тайваньского режиссёра Чун Мунхуна «Солнце». В центре повествования — история семьи Чэнь, где воспитываются два сына. Один из них — примерный ученик, который скоро станет студентом одного из лучших медицинских вузов, а другой — юный преступник. Интрига состоит в том, почему им предстоит поменяться местами в глазах родителей.

Премьера ленты состоялась на фестивале в Торонто ещё в 2019 году. Картина доступна для просмотра на Netflix, однако она почти не привлекла внимания зрителей и критиков. Тем не менее немногочисленные рецензенты считают, что «Солнце» заслуживает серьёзного рассмотрения.

Также в шорт-лист вошли фильмы «Шарлатан» Агнешки Холанд (Чехия), «Ла Йорона» Хайро Бустаманте (Гватемала), «Ночь королей» Филиппа Лакота (Кот-д’Ивуар), «Надежда» Марии Сёдаль (Норвегия), «Агент-крот» Мэйти Альберди (Чили), «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис), «Ты и я» Филиппо Менегетти (Франция), «Солнечные дети» Маджида Маджиди (Иран), «Лучшие дни» Дерека Цана (Гонконг), «Меня здесь больше нет» Фернандо Фриаша (Мексика) и «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния).

Список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» станет известен 15 марта. Церемония вручения премии в 2021 году запланирована на 25 апреля.