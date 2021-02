Don't Stop Me Now: песня Queen признана самой духоподъёмной в период пандемии

Согласно результатам социологического опроса, проведённого среди британцев, песня группы Queen под названием Don't Stop Me Now признана самой жизнеутверждающей. Большинство респондентов отметили, что при прослушивании этой композиции в период пандемии COVID-19 у них улучшается настроение. Места в первой тройке заняли композиции Dancing Queen шведской четвёрки ABBA и Livin’ On A Prayer группы Bon Jovi.

Don't Stop Me Now — одна из композиций альбома Jazz, который вышел 10 ноября 1978 года. В 1979-м песня была выпущена отдельно. Сингл занимал девятую строчку в британских чартах и входил в хит-парад Billboard hot 100 (86-е место). Пластинка многократно переиздавалась и получила мультиплатиновый статус в Британии и США.

Второе место заняла композиция шведского коллектива ABBA — Dancing Queen. В годы существования группы именно этот трек был особенно популярен в англоязычных странах. Например, Dancing Queen показала лучший результат из всех песен ABBA в американском чарте Billboard Hot 100, заняв первую позицию 9 апреля 1977 года.

Тройку лидеров замыкает песня американского коллектива Bon Jovi — Livin’ On A Prayer. Она вышла в августе 1986 года в составе третьего студийного альбома Slippery When Wet. Сингл с песней дважды завоевал платиновый статус в Британии. В США этот хит стал одной из четырёх композиций коллектива (наряду с You Give Love A Bad Name, I'll Be There For You и Bad Medicine), которые возглавляли «горячую сотню» Billboard.

Больше всего в списке оказалось композиций, созданных в 1980-х. Среди восьми песен этого десятилетия также есть хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody и песня коллектива A-Ha — Take On Me.

Из мелодий XXI века респонденты выбрали только три: Happy Фаррелла Уильямса, I Gotta Feeling группы The Black Eyed Peas и Hey Ya! дуэта OutKast. Также в топ-20 вошли шлягер Глории Гейнор I Will Survive, классическая джазовая мелодия What a Wonderful World в исполнении Луи Армстронга и хит Джеймса Брауна I Feel Good.

Почти половина респондентов отметила, что прослушивание музыки даёт им ощущение счастья, при этом треть опрошенных ощущает прилив позитивной энергии во время прослушивания любимых композиций.

Представитель компании AXA Helath, которая выступила инициатором исследования, доктор Марк Уинвуд пояснил, что подобные ощущения от прослушивания музыки объясняются физиологическими процессами. «Когда мы слышим песни, которые нам нравятся, со стороны нашего мозга возникает несколько возможных реакций, причём не последнюю роль в этом процессе играют его отделы, связанные с ощущением удовольствия и удовлетворения», — подчеркнул эксперт.

«Происходит высвобождение эндорфинов — веществ, которые поднимают настроение и вызывают ощущение эйфории, — и дофамина, важного гормона, отвечающего за чувства удовольствия и удовлетворения», — подытожил Уинвуд.

Музыка на карантине

Тем временем артисты продолжают поддерживать связь со зрителями и организовывают мероприятия онлайн. Один из основателей американской рок-группы Linkin Park Майк Шинода несколько раз в неделю выходит в прямой эфир на YouTube. Артист в основном показывает зрителям рабочий процесс — как он записывает музыку или обрабатывает звук на компьютере. Также поклонники могут понаблюдать за тем, как Шинода проводит свободное время и рисует (в том числе по запросу фанатов).

Многие коллективы, в том числе британская группа Radiohead, публиковали в интернете записи концертов. Metallica также делилась с поклонниками архивными видеоматериалами, а в ноябре коллектив провёл благотворительный прямой эфир-аукцион.

Некоторые артисты во время действия ограничительных мер выступали без зрителей. В их числе — итальянский тенор Андреа Бочелли, который в апреле дал пасхальный концерт в пустующем Миланском соборе. Трансляция установила рекорд по просмотрам среди прямых эфиров концертов классической музыки. В декабре певец выступил с рождественской программой в театре Реджо в Парме, также при пустом зале.

Без публики прошёл и традиционный новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Чтобы поддержать музыкантов, организаторы заранее предложили аудитории принять участие в записи аплодисментов.

Многие российские артисты давали онлайн-концерты во время первой волны пандемии коронавируса. Среди них — инструменталисты Денис Мацуев и Юрий Башмет, коллективы «Кватро», «Би-2», «Сплин», а также Юлия Чичерина, Владимир Пресняков, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Ёлка и многие другие исполнители.