«Новая классика»: как критики и зрители встретили фильм Тимура Бекмамбетова «Р#Д»

На фестивале независимого кино Sundance прошла премьера фильма «Р#Д», одним из продюсеров которого выступил Тимур Бекмамбетов. Лента снята в формате screenlife и представляет современное переосмысление классической трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Зрители и критики отметили актёрскую игру, атмосферу и нестандартный подход создателей ленты к знакомой всем истории. Некоторые рецензенты, однако, остались недовольны рядом драматургических решений сценаристов.

В конце января на международном фестивале независимого кино Sundance прошла премьера фильма «Р#Д», снятого в формате screenlife. Лента была представлена в секции NEXT, куда отбирают наиболее инновационные проекты. Продюсерами выступили в том числе Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай. Они же работали над screenlife-триллером «Поиск». Фильм стал лауреатом Sundance в 2018 году и заработал в широком прокате $75,5 млн при бюджете в $880 тыс.

В основе нового проекта Бекмамбетова — классическая трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Однако действие фильма перенесено в настоящее время, а события разворачиваются на экранах смартфонов.

Постановкой проекта занимался дебютант полнометражного кино Кэри Уильямс. Ранее он удостоился специального приза жюри Sundance за короткометражную ленту Emergency («Чрезвычайная ситуация»). Он же трудился над сценарием вместе с Рикки Кастанедой и Алексом Соболевым.

Главные роли исполнили молодые артисты Франческа Ноэль («Притворщики») и Кэмерон Энджелс («Спасатели Малибу: Новая волна). Также в ленте задействованы Диего Тиноко («На районе»), Сиддик Сондерсон («Wu-Tang: Американская сага»), Ар Джей Сайлер («Я, Эрл и умирающая девушка»).

Фильм был неоднозначно встречен кинокритиками. Многие высоко оценили удачный актёрский состав и атмосферу фильма, понятную современной аудитории.

По словам Томрис Лаффли из Variety, создателям «Р#Д» удалось убедительно передать жизнь в эпоху социальных сетей.

«В смело экспериментальном, но утомительном фильме режиссёра Кэри Уильямса «Р#Д» есть моменты, которые действительно передают суть романтики, идентичности и жизни в эпоху социальных сетей. Именно эти краткие, но узнаваемые сцены кажутся подлинным триумфом повествующей о представителях поколения Z адаптации «Ромео и Джульетты», действие которой практически полностью разворачивается на экранах электронных устройств», — утверждает Лаффли.

При этом она подчеркнула, что переосмысление финала получилось спорным, а постоянное использование героями фильма смартфонов и соцсетей не всегда оправдано сюжетом. Лаффли отмечает, что в том же «Поиске» присутствие современных технологий в жизни ключевых персонажей выглядит более гармоничным. В «Р#Д» же на это просто приходится закрывать глаза.

«Когда между членами издавна соперничающих домов Монтекки и Капулетти вспыхивают вызванные враждой конфликты, даже не вздумайте задаться вопросом, почему вы должны наблюдать за ними в формате стрима в Instagram с реакциями в реальном времени, за которыми невозможно уследить. Просто фильм «Р#Д» так устроен, и ожидается, что вы примете правила игры», — пишет кинокритик.

© Кадр из фильма «Р#Д» (2021)

Автор IndieWire Кейт Эрбланд также сочла сценарий «Р#Д» не самым удачным. По её словам, наполненная многочисленными замысловатыми деталями предыстория вражды Монтекки и Капулетти не пошла на пользу основному сюжету — современной истории любви, разворачивающейся в Instagram. Развязка фильма также не помогает сделать историю более современной.

При этом Эрбланд подчёркивает, что с учётом современных реалий подобная адаптация классической истории была неизбежной. По мнению автора, фильм получился ярким и оригинальным, что позволяет простить ему некоторые огрехи сценария (по крайней мере в первой половине ленты).

Кристи Пучко с портала rogerebert.com выразила сожаление из-за того, что в фильм не вошла значительная часть трагедии Шекспира. По мнению рецензентки, показанного на экране недостаточно для того, чтобы зритель прочувствовал эмоции, заложенные в первоисточнике.

«Особенно раздражает то, сколько всего вырезали из пьесы только потому, что эти сцены не вписывались в формат социальных сетей. Под нож попала львиная часть разговора Ромео и Джульетты во время их первой ночи. Ему на смену пришла лишённая диалогов нарезка сцен, в которых герои тайно делают селфи. Но этого недостаточно, чтобы заставить нас поверить хотя бы в сильную увлечённость, не говоря уж о любви до гроба», — пишет кинокритик.

Впрочем, по словам автора Slug Mag Патрика Гиббса, именно отсутствие привычных эмоций стало своеобразным достоинством фильма, наглядно демонстрирующим, что как у Шекспира, так и в современной версии речь идёт не о любви, а о более поверхностных чувствах.

«Любой, кто читал или смотрел (шекспировских «Ромео и Джульетту». — RT) и обладает хоть каплей здравого смысла, рано или поздно считает своим долгом заявить, что речь в пьесе идёт вовсе не о любви, а об увлечённости. Признаю, что это может быть довольно провокационным замечанием, но суть современных интернет-отношений, особенно среди молодёжи, скорее в притворстве и стремлении установить с кем-то связь, чем в подлинной романтике. Хотели того создатели «Р#Д» или нет, но фильму отлично удаётся передать этот аспект», — утверждает Патрик Гиббс.

Shoutout to the fantastic and diverse cast and creators of R#J who reimagined Shakespeare’s Romeo and Juliet for the social media generation. It just premiered at Sundance and I can’t wait to see who buys this new classic so everyone can fall in love. #Sundance2021#RandJMovie — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) February 3, 2021

Первые зрители оказались более лояльными по отношению к новой адаптации «Ромео и Джульетты». В их числе — звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория, опубликовавшая восторженный отзыв в Twitter.

«Давайте отдадим должное потрясающему и расово разнообразному актёрскому составу и съёмочной группе фильма «Р#Д», которые переосмыслили «Ромео и Джульетту» Шекспира для поколения социальных сетей. Премьера фильма только что состоялась на кинофестивале Sundance, и я очень хочу узнать, кто купит эту новую классику для проката, чтобы все смогли в неё влюбиться», — пишет Ева Лонгория.

Одна из пользовательниц соцсети подчеркнула, что фильм Бекмамбетова стал её любимой адаптацией классической истории.

«Р#Д» — теперь моя любимая адаптация этой популярной шекспировской пьесы... Отличное использование формата screenlife. Отличные актёры. Мне также понравилась музыка», — пишет зрительница.

Yesterday, I got to watch a new take on Romeo and Juliet (modern, using social media) from my car at @FortMasoninSF . One of the coolest experiences I've had in a very looong time #Sundance2021pic.twitter.com/ScuIf5PRtj — Marc (@ExpositoMarc) January 31, 2021

Ещё одна пользовательница площадки назвала ленту увлекательной, а другой автор рассказал, что впечатление от просмотра «Р#Д» стало для него одним из самых ярких за долгое время.