Подвиг сильнее эмоций: каким получился фильм про Зою Космодемьянскую

28 января в российских кинотеатрах начинается показ исторической драмы «Зоя» о подвиге партизанки Зои Космодемьянской. Действие фильма охватывает несколько месяцев жизни героини, однако наибольшее внимание кинематографисты уделили последним дням, когда Космодемьянская в составе разведывательно-диверсионной группы отправилась на задание в район Волоколамска. Там она попала в плен и после пыток была повешена. В картине снимались Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Анна Уколова, Карина Разумовская, Евгений Романцов, Никита Кологривый и другие артисты.

В четверг, 28 января на большие экраны выходит историческая драма «Зоя», посвящённая подвигу партизанки Зои Космодемьянской. Инициатором проекта выступило Российское военно-историческое общества (РВИО), а в основу сценария легли исторические документы и свидетельства очевидцев трагических событий.

Постановщик фильма — Максим Бриус, ранее работавший над сериалами «Чужой район» и «Высокие ставки». Сценарием занимались Андрей Назаров («Собибор», «Танки») и Андрей Тумаркин («Одиночка», «Чужой район»).

Зою Космодемьянскую сыграла театральная актриса Анастасия Мишина. Ранее она исполнила небольшие роли в сериалах «Заключение» и «Вольф», однако оба проекта пока не вышли.

Действие фильма «Зоя» охватывает несколько месяцев жизни главной героини. События берут начало летом 1941 года на школьном выпускном, где девушка, пока ещё не представляющая, что ждёт её в будущем, танцует, веселится с друзьями и размышляет о счастье, находясь в объятиях возлюбленного.

Идиллия рушится сразу же после исторического выступления Вячеслава Молотова по радио, а красочную и позитивную сцену сменяют мрачные, драматичные эпизоды.

О следующих месяцах жизни Зои Космодемьянской кинематографисты рассказывают несколько поверхностно, делая акцент на ключевых моментах, среди которых прощание с возлюбленным перед его уходом на войну, известие о его гибели, после которого девушка решает уйти на фронт, поступление героини в партизанскую часть и первое задание диверсантов.

© kinopoisk.ru

Крайне эмоциональным получился эпизод, в котором молодые диверсанты отправляются на первое задание. Незадолго до этого им практически прямым текстом говорят, что они, скорее всего, погибнут в плену от пыток. В момент прощания куратор группы собирает подопечных, как своих детей: поправляет одежду, даёт последние наставления и рвётся пойти с ними, лишь бы помочь.

Все эти сцены, плавно подводящие зрителя к событиям, развернувшимся в последние дни жизни Зои Космодемьянской, передают ужасы войны, которые зритель видит глазами главной героини.

Сама Зоя предстаёт на экране сильной и решительной, но в то же время очень живой и чувствительной девушкой, попавшей в жуткие обстоятельства. Практически с первых кадров она гордо заявляет, что ничего не боится и готова умереть за Родину и близких, но не может сдержать слёз. Анастасии Мишиной удалось создать яркий образ и передать бурю эмоций, которые испытывает её героиня.

Также по теме Драма о Зое Космодемьянской и современная версия «Приключений Оливера Твиста»: главные кинопремьеры недели В четверг в российский прокат выходит историческая драма «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской. Также зрителей ждут две экранизации...

Скорее всего, зрителей не оставит равнодушными и игра остальных актёров, исполнивших ключевые роли. Все они со стороны своих персонажей убедительно продемонстрировали и страх, и готовность идти на жертвы.

Особенно удивила Дарья Юргенс, знакомая широкой аудитории преимущественно по ролям сильных и дерзких женщин. Здесь же она предстала в образе мягкой, любящей и заботливой матери, провожающей детей на войну.

В картине также сыграли Александр Вонтов, Анна Уколова, Карина Разумовская, Никита Кологривый, Евгений Романцов и другие артисты.

Кульминация фильма — попадание Зои Космодемьянской в плен и последующие пытки. Их кинематографисты демонстрируют настолько сдержанно, насколько это возможно (всё же картина выходит в прокат с рейтингом «12+»). Однако и того, что попало на экран, достаточно, чтобы понять ужас, с которым пришлось столкнуться главной героине. Усиливает ощущения мрачная атмосфера: события разворачиваются в тесных домах, занятых десятками немецких солдат, практически все военные показаны садистами. Довершает тяжёлый видеоряд скудное освещение от костра в печи и керосиновых ламп и драматическая музыка.

© kinopoisk.ru

Финальные сцены картины имеют очевидные отсылки к библейским сюжетам (изначально и вовсе предполагалось, что фильм получит название «Страсти по Зое»).

Так, после всех мучений и проявления невероятного самопожертвования Зои, прямо перед казнью жительница занятой нацистами деревни омывает героине ноги, подобно тому, как грешница омывала ноги Иисуса. В конце фильма звучит трагическая песня на стихи поэта Дмитрия Донского «Зоя», в которой речь идёт о «русской Голгофе».

Советская Жанна д'Арк

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской губернии. Её дед был священником и погиб в годы Гражданской войны. Родители Зои были учителями. В 1929 году семья Космодемьянских переехала в Сибирь. По одной версии, они были высланы за критику власти, по другой — добровольно переселились в Иркутскую область. В Сибири Космодемьянские жили недолго. Год спустя сестра Зоиной матери, работавшая в Народном комиссариате просвещения, помогла им переехать в Москву.

В столице Зоя поступила в школу №201. Она хорошо училась и мечтала стать студенткой Литературного института. У девочки было обострённое чувство справедливости и ответственности.

Будучи комсомольским групоргом, она предложила классу помогать учиться безграмотным. Ребята сначала согласились, но потом не нашли на общественную нагрузку времени. Из-за этого у Зои произошёл конфликт с товарищами, спровоцировавший у неё сильную депрессию.

Осенью 1941 года Зоя добровольцем вступила в ряды Красной армии. После краткого обучения она была зачислена в партизанскую часть 9903 штаба Западного фронта. Во время битвы за Москву Зоя в составе разведывательно-диверсионной группы уничтожала коммуникации нацистских войск в районе Волоколамска. В ноябре она, согласно приказу Ставки Верховного главнокомандующего, участвовала в уничтожении населённых пунктов, которые гитлеровцы использовали в качестве опорных пунктов.

В деревне Петрищево нацисты захватили Зою в плен. Несмотря на жестокие пытки, девушка ничего не рассказала о своём задании и не выдала товарищей. 29 ноября 1941 года гитлеровцы казнили Зою. Перед смертью она призвала советских граждан бороться с оккупантами.

О подвиге девушки узнал от местных жителей военкор Пётр Лидов. Он написал об этом статью в газете «Правда». Вскоре была установлена личность героини. В феврале 1942 года Зое Космодемьянской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Она стала первой женщиной, удостоенной этой награды в годы Великой Отечественной войны.

Героизм Зои вызвал огромный резонанс. Некоторые стали называть девушку советской Жанной д'Арк. Красноармейцы рвались отомстить врагу за её гибель.

Младший брат Зои Александр тоже ушёл добровольцем на фронт, окончил военное училище и дослужился до командира батареи ИСУ-152 тяжёлого самоходного артиллерийского полка. Александр Космодемьянский героически погиб в апреле 1945-го в районе Кёнигсберга. Как и сестра, он был удостоен звания Героя Советского Союза.