Драма о Зое Космодемьянской и современная версия «Приключений Оливера Твиста»: главные кинопремьеры недели

В четверг в российский прокат выходит историческая драма «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской. Также зрителей ждут две экранизации классических произведений — «Бывшая с того света» по комедии Ноэла Кауарда и «Афера Оливера Твиста», основанная на романе Чарльза Диккенса. В числе других премьер — криминальные истории «Дьявол в деталях» с Дензелом Вашингтоном, Джаредом Лето и Рами Малеком и «Дать дуба в округе Юба» с Милой Кунис и Эллисон Дженни. Кроме того, в кинотеатрах можно будет увидеть российскую семейную документальную ленту о путешествии нерпы «Байкал. Удивительные приключения Юмы».

«Зоя»

В военной драме «Зоя» рассказывается о подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны — Зои Космодемьянской. Осенью 1941 года в 18-летнем возрасте она добровольцем ушла на фронт, где стала партизанкой. Разведывательно-диверсионную группу, в состав которой входила Зоя, отправили в район Волоколамска для уничтожения домов, занятых немецкими солдатами. При очередной попытке поджога в деревне Петрищево девушку схватили нацисты. Её допрашивали и жестоко пытали, однако она не выдала месторасположение отряда. Космодемьянскую повесили 29 ноября 1941-го.

Фильм создан по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО). Сценарий ленты основан на документах и рассказах очевидцев. По словам авторов, художественный вымысел в «Зое» сведён к минимуму.

«В фильме нет выдумки, если говорить о фактах. Картина повествует о последних сутках жизни Зои Космодемьянской, раскрывается сам подвиг. Акцент сделан на трагических минутах. Нам казалось важным исследовать этот тяжёлый подвиг и объяснить себе и людям, как молодая комсомолка пришла к такому поступку и смогла остаться стойкой», — рассказывала RT в 2019 году занимавшая пост руководителя департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова.

Главную роль в фильме исполнила театральная актриса Анастасия Мишина. Также в съёмках участвовали Александр Вонтов, Анна Уколова, Дарья Юргенс, Евгений Романцов и другие актёры.

«Дьявол в деталях» (The Little Things)

Режиссёром детективного триллера «Дьявол в деталях» выступил Джон Ли Хэнкок, работавший над картинами «Невидимая сторона», «Основатель» и «Спасти мистера Бэнкса». В центре сюжета — шериф Дик и детектив Бакстер, которые охотятся за серийным убийцей. Им во многом помогает невероятное внимание шерифа к деталям, однако его стремление игнорировать правила лишь добавляют сложностей. Дополнительной интригой станут тёмные тайны прошлого Дика, которые всплывут по ходу расследования.

Центральных персонажей в картине сыграли оскароносные актёры Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Доблесть»), Рами Малек («Богемская рапсодия») и Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»). Последнему досталась роль Альберта Спармы — подозреваемого в убийствах.

В интервью Variety актёр рассказал, что Спарма напоминает ему Джокера — героя Лето из другого фильма.

«Спарма напоминает мне этого персонажа, в том числе и тем, что он нестереотипен. В общем-то, он говорит всё, что думает. Всегда удивляет. Шутлив. Мне он показался довольно занятным»,— сказал Джаред Лето.

«Бывшая с того света»

Писатель Чарльз Кондомайн в поисках вдохновения решает устроить у себя дома спиритический сеанс, на который приглашает известного медиума. Кондомайн считает медиума шарлатанкой, что его вполне устраивает: кроме новых эмоций он ничего не ждёт от этого мероприятия. Однако в ходе сеанса в мире живых оказывается призрак мёртвой супруги писателя. Её появление сулит Кондомайну множество неприятностей — учитывая, что он уже женился на другой.

В основу картины легла классическая комедия британского драматурга Ноэла Кауарда «Неугомонный дух» (Blithe Spirit), неоднократно экранизированная ранее.

По словам автора Variety Гая Лоджа, сценаристы нового проекта существенно видоизменили историю: сделали феминистский уклон и придумали несколько не самых удачных шуток. В итоге, как утверждает кинокритик, в очередной адаптации от первоисточника осталась лишь комичная завязка — «молодой щёголь-вдовец вновь женится, и его преследует призрак ревнивой первой жены — сюжет разворачивается в причудливом антураже в стиле модерн, по своей убедительности сравнимом со стряпанным в последнюю минуту костюмом на Хэллоуин».

Медиума сыграла обладательница «Оскара» Джуди Денч. Также в фильме снялись Дэн Стивенс, Айла Фишер и Лесли Манн.

«Дать дуба в округе Юба» (Breaking News in Yuba County)

Домохозяйка Сью Баттонс в исполнении Эллисон Дженни («Тоня против всех») застукивает мужа в постели с другой женщиной, после чего тот умирает от сердечного приступа. Новоявленная вдова, чтобы извлечь хоть какую-то выгоду из сложившейся ситуации, действует не самым тривиальным образом: закапывает тело и говорит, что её мужа похитили. Сью тут же становится местной знаменитостью. Правда, новым статусом героиня наслаждается недолго: к расследованию подключается ведущая новостей (Мила Кунис) — сводная сестра Баттонс.

Сценарий фильма ранее был занесён в «Чёрный список», куда попадают наиболее интересные, по мнению голливудских продюсеров, но пока не экранизированные работы. В нём ждали своего часа сценарии таких картин, как «Одержимость», «Миллионер из трущоб», «Операция «Арго» и многих других.

«Афера Оливера Твиста» (Twist)

Криминальная драма Мартина Оуэна «Афера Оливера Твиста» представляет собой современную интерпретацию романа Чарльза Диккенса. Юный художник граффити Оливер в исполнении Раффа Лоу (сын Джуда Лоу) попадает в банду уличных хулиганов. Вместе они готовят «ограбление века», целью которого становится бесценная картина.

Как и в первоисточнике, действие разворачивается в Лондоне. Однако теперь история и её участники выглядят иначе.

Так, убийца Билл Сайкс на этот раз предстанет в женском облике — эта роль досталась звезде «Игры престолов» Лине Хиди. Аналогичная трансформация коснулась карманника Артфула Доджера, которого на этот раз сыграла Рита Ора.

Также в ленте задействован двукратный лауреат «Оскара» Майкл Кейн. Он исполнил роль главаря банды Фейгина.

«Байкал. Удивительные приключения Юмы»

«Байкал. Удивительные приключения Юмы» — документальная лента, однако благодаря красочному видеоряду и увлекательному сюжету она воспринимается как игровое кино. В центре событий — нерпа Юма. Зритель следит за её путешествием по Байкалу с самого рождения. Рассказывают историю Юмы Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.

Работа над проектом заняла пять лет. За 14 экспедиций на Байкал кинематографисты отсняли 180 часов материала, в том числе пейзажи и кадры с многочисленными обитателями озера.

Также лента интересна своим музыкальным сопровождением: в кадре звучат как классические произведения Петра Ильича Чайковского, так и современные композиции — автором основного саундтрека выступил рэпер Баста.