Буква закона: тест RT об истории российского права

До сих пор для многих исследователей открыт вопрос, что же появилось раньше — государство или право, регулирующее отношения между разными членами общества и устанавливающее правила поведения. Российское законодательство прошло долгий путь от Русской Правды Ярослава Мудрого до конституций ХХ века. А что вы можете вспомнить об истории отечественного права? Проверьте себя с тестом RT.

© Алексей Кившенко «Чтение народу Русской Правды в присутствии великого князя Ярослава» (1880)