Буква закона: тест RT об истории российского права

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RT
До сих пор для многих исследователей открыт вопрос, что же появилось раньше — государство или право, регулирующее отношения между разными членами общества и устанавливающее правила поведения. Российское законодательство прошло долгий путь от Русской Правды Ярослава Мудрого до конституций ХХ века. А что вы можете вспомнить об истории отечественного права? Проверьте себя с тестом RT.
Буква закона: тест RT об истории российского права
  • © Алексей Кившенко «Чтение народу Русской Правды в присутствии великого князя Ярослава» (1880)

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