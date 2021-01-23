Выбор в пользу истории: в Москве назвали лауреатов премии «Золотой орёл — 2021»

В пятницу, 22 января, в первом павильоне «Мосфильма» прошла 19-я церемония вручения кинопремии «Золотой орёл». Главный приз — за лучший фильм — достался Андрею Зайцеву, снявшему картину «Блокадный дневник». Проект также победил в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль в кино» (Ольга Озоллапиня). Приз в аналогичной мужской категории достался Юрию Борисову за роль Михаила Калашникова, а лучшим режиссёром стал Андрей Кончаловский, представивший историческую драму «Дорогие товарищи!». Больше всего наград в этом году заработала лента «Союз спасения», победившая в семи номинациях.

Вариант игровой: Триумф «Союза спасения» и поражение Петрова

В пятницу, 22 января, в первом павильоне «Мосфильма» прошла 19-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл». Церемонию открыла министр культуры Ольга Любимова. Она напомнила, насколько тяжёлым выдался 2020 год для киноиндустрии, и обратилась со словами благодарности к кинематографистам, вынужденным трудиться в столь непростых условиях.

«Наша общая командная работа, наше постоянное сотворчество, наш труд совместный привёл к самому главному: привёл к результату, привёл к тому, что мы сохранили отечественный национальный прокат», — сказала министр.

Первым был объявлен лауреат премии в номинации «Лучший неигровой фильм». Им стал режиссёр проекта «Пространство стиха: Борис Слуцкий» Виктор Ткачёв.

Надежда Михалкова получила «Золотого орла» за ленту One Mango, Please, ставшую лучшим короткометражным фильмом 2020 года. В номинации «Лучший анимационный фильм» победила работа режиссёра Дмитрия Геллера «Хозяйка медной горы».

Лучшей зарубежной картиной в российском прокате признали военную драму Сэма Мендеса «1917». Также за награду боролись «Пиноккио» Маттео Гарроне и «Фассбиндер» Оскара Рёлера.

Награда за женскую роль на телевидении досталась Светлане Немоляевой («Дипломат»).

«Я жутко горда, жутко. Я даже вам передать не могу, как. Моя жизнь (то есть детство) прошла здесь, на этой студии, в этом старом здании», — сказала актриса.

Обладателем приза за мужскую роль на телевидении стал Максим Матвеев, сыгравший психолога Артёма Стрелецкого в сериале «Триггер».

Кадр из фильма «Триггер»

© kinopoisk.ru

В категории «Лучший телефильм или мини-сериал» победил проект Сергея Урсуляка «Одесский пароход». Он обошёл сериалы «Дипломат» и «Магомаев».

В номинации «Лучший телевизионный сериал» были представлены «Ученица Мессинга», «Заступники» и «Триггер». Награда досталась последнему.

«Золотого орла» за музыку вручили Юрию Потеенко, чьи композиции звучат в картине «Доктор Лиза».

Павел Дореули получил приз за работу звукорежиссёра в проекте «Союз спасения». Лента также победила в номинациях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая работа художника по гриму и пластическим эффектам», «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучший художник-постановщик».

Премии за монтаж удостоились Александр Кошелев и Дмитрий Корабельников («Стрельцов»).

Лучшим сценаристом стал Андрей Зайцев, представивший проект «Блокадный дневник».

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил Александр Домогаров, сыгравший графа Михаила Милорадовича в ленте «Союз спасения». В аналогичной женской категории приз присудили Марии Ароновой за проект «Лёд-2».

Приз за операторскую работу достался Игорю Гринякину («Союз спасения»).

Кадр из фильма «Союз спасения»

© kinopoisk.ru

Также члены академии отметили актёрскую работу Ольги Озоллапини, исполнившей главную роль в картине «Блокадный дневник». Она рассказала, что режиссёр Андрей Зайцев утвердил её далеко не с первого раза, поскольку считал комедийной артисткой. Тем не менее своей настойчивостью ей удалось убедить постановщика.

«Так что, дорогие артистки, верьте, звоните, пишите (режиссёрам. — RT). Есть шанс», — посоветовала коллегам Ольга Озоллапиня.

«Золотого орла» за лучшую мужскую роль в кино получил Юрий Борисов, снявшийся в биографической ленте «Калашников».

«Саша (Петров. — RT) просто сегодня не смог прийти. Он снимается в новом фильме», — пошутил актёр.

Приз за режиссуру присудили Андрею Кончаловскому, снявшему картину «Дорогие товарищи!».

Актрисе, режиссёру, сценаристу и продюсеру Светлане Дружининой, которой в декабре прошлого года исполнилось 85 лет, вручили «Золотого орла» за вклад в кинематограф. Она вспомнила, как начиналась её работа в кино, «в этом уникальном совершенно, яростном и прекрасном мире», и подчеркнула, что «без этого жить невозможно».

В конце церемонии традиционно объявили победителя в главной номинации — «Лучший фильм». В этом году за награду боролись проекты «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Лёд-2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя.

Члены Национальной академии кинематографических искусств и наук России сделали выбор в пользу картины Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Постановщик поднялся на сцену вместе с частью команды, работавшей над проектом, и отметил её важнейший вклад.

«Режиссёр — это как дирижёр с палочкой, без оркестра. Он сам по себе может представлять что угодно, какую угодно мелодию… Но без этих людей, без этой команды она не зазвучит и не сыграет. Поэтому ты всего лишь единица, и только благодаря этим людям что-то происходит», — сказал Андрей Зайцев.

Кадр из фильма «Блокадный дневник»

© kinopoisk.ru

Всего экспертный совет премии «Золотой орёл» рекомендовал для голосования более 170 проектов. Это 33 полнометражные картины, которые предлагались к номинации в категории «Лучший игровой фильм», и 21 неигровая полнометражная лента, 33 короткометражки, 37 мультфильмов, 11 сериалов и 16 мини-сериалов (до десяти серий включительно), а также в отдельной номинации — 23 зарубежных игровых фильма, которые вышли в российский прокат в 2020 году.

В каждой номинации было представлено по три претендента. Исключение составила лишь категория «Лучший фильм»: за эту награду боролись пять картин.

Премию «Золотой орёл» выдаёт Национальная академия кинематографических искусств и наук. Награда учреждена 4 марта 2002 года. Во время 24-го Московского международного фестиваля летом 2002-го были вручены первые призы за вклад в киноискусство. В числе лауреатов — режиссёр Андрей Тарковский, мультипликатор Фёдор Хитрук, актёры Георгий Жжёнов и Татьяна Самойлова, а также итальянский постановщик Бернардо Бертолуччи и французский композитор Мишель Легран.

Первую церемонию планировали на сентябрь того же года, однако из-за трагедии в Кармадонском ущелье, унёсшей жизни 125 человек, в том числе Сергея Бодрова — младшего и других членов съёмочной группы фильма «Связной», мероприятие перенесли на январь 2003-го. С тех пор церемония награждения проводится ежегодно.

Теоретически на премию за лучший фильм могут претендовать любые проекты, показанные публично. Интересно, что награду могут получить ленты, которые по разным причинам не рассматривались годом ранее. Сериалы и мини-сериалы для рассмотрения обязательно должны выйти в эфир. Для зарубежной картины обязателен российский прокат.

Голосование членов академии проводится в два тура. Так, в ноябре — декабре 2020 года были обнародованы списки номинантов. Второй тур голосования, в результате которого выявили победителей, прошёл за день до торжественной церемонии, 21 января 2021 года.

По итогам 2019 года лучшим фильмом стал «Текст» Клима Шипенко по сценарию Дмитрия Глуховского. Также «Золотого орла» получили исполнители центральных ролей Александр Петров и Иван Янковский. Из телепроектов награды достались сериалу Алексея Андрианова «Годунов» и мини-сериалу Сергея Урсуляка «Ненастье».

В разные годы премии также были удостоены фильмы Владимира Хотиненко, Андрея Звягинцева, Фёдора Бондарчука, Никиты Михалкова, Павла Лунгина и других постановщиков.

Призы за актёрскую работу получали такие артисты, как Владимир Машков, Аглая Тарасова, Алиса Фрейндлих, Елена Лядова, Евгений Миронов, Сергей Гармаш.