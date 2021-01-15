«Часть нашего детства»: Борис Грачевский в воспоминаниях друзей и коллег

14 января в Москве от последствий коронавируса скончался Борис Грачевский. Соболезнования в связи со смертью художественного руководителя киножурнала «Ералаш» выражают друзья, коллеги и почитатели его творчества. В их воспоминаниях Грачевский останется весёлым, жизнерадостным, талантливым человеком, любившим жизнь и подарившим счастливое детство не одному поколению детей.

В четверг, 14 января, в Москве скончался кинорежиссёр и сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год.

В конце декабря у Грачевского диагностировали коронавирус. Позже он был госпитализирован и порядка двух недель провёл в реанимации. Как рассказал агентству городских новостей «Москва» председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин, создатель «Ералаша» умер в результате осложнений от COVID-19.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, состояние Грачевского лишь ухудшалось.

«Я знал, что ему всё тяжелее и тяжелее становилось, — цитирует Герасимова ТАСС. — Я думаю, что Боря очень многое сделал в своей профессии, на студии нашей Горького. И, конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения».

«Такой живой, такой весёлый»

Соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского выразила министр культуры России Ольга Любимова.

«Ушёл из жизни замечательный кинорежиссёр и сценарист, художественный руководитель любимого многими поколениями зрителей нашей страны детского киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств России Борис Юрьевич Грачевский. Борис Юрьевич был выдающимся организатором, неравнодушным и увлечённым человеком», — цитирует Любимову агентство.

Министр отметила, что Грачевский обладал невероятной жизнерадостностью, тонко чувствовал людей и отдавался любимому делу без остатка.

«Самая добрая память о Борисе Юрьевиче, настоящем волшебнике, подарившем счастливое детство многим советским и российским детям, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег», — подчеркнула глава ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что светлая память о Борисе Грачевском навсегда останется в сердцах его соотечественников.

«Человек щедрой души, он посвятил своё творчество самой важной зрительской аудитории — детям. Весёлые и ироничные, добрые и мудрые истории киножурнала «Ералаш» воспитывали без принуждения и учили без скучных назиданий. За этот талант говорить просто о самом главном Бориса Грачевского любили миллионы мальчишек и девчонок, а также их родители», — говорится в телеграмме градоначальника.

Российский артист балета и педагог, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал RT, что они с Грачевским очень дружили и часто общались.

«Он всегда посещал спектакли с моим участием, особенно любил ходить в зимнее время на «Щелкунчика». И я ему всё время говорил: «Борь, я всё своё детство не мог понять, где вы берёте детей, которых снимаете. Ну почему я не знал, куда прийти на кастинг». Мы смеялись на этот счёт. Он мне сказал, что снимет меня (В «Ералаше». — RT). Он придумал сюжет специально для меня и сказал, что я могу играть только Николая Цискаридзе... Это было очень забавно, потому что мы снимали в обыкновенной школе и было много смешных моментов», — вспоминает артист.

Он подчёркивает, что с Грачевским у него связано много весёлых моментов.

«К сожалению, какое-то странное время. Непонятно, когда и кого настигнет эта дикая хворь. Нечеловеческое какое-то сейчас состояние», — заключил Цискаридзе.

«Не стало Бори Грачевского. Нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате и всем близким», — отметил в Instagram юморист Максим Галкин.

«Вот такой страшный год — подарил ребёнка и отнял жизнь. Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был весёлым и шутил», — написал актёр Станислав Садальский на своей странице в Facebook.

В беседе с РЕН ТВ артист вспомнил, что незадолго до смерти Грачевский прислал ему из больницы фотографии, на которых он в маске «смеялся над болезнью».

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«Всё говорил, что кирдык коронавирусу. Видите, какой он опасный оказался, этот вирус», — подчеркнул Садальский.

Композитор, народный артист России Алексей Рыбников отмечает, что Борис Грачевский был жизнелюбивым человеком.

«Я потрясён, потому что нас с Борисом связывали долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. Сколько я написал музыки для его «Ералаша», заставка, которая постоянно звучит, напоминает мне каждый раз о тех счастливых, молодых годах на киностудии Горького, когда мы с ним работали. Тяжело говорить», — сказал композитор в разговоре с РИА Новости.

Актриса, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отмечает, что Грачевский и смерть — понятия несовместимые.

«Такой живой, такой весёлый, такой энергичный человек, просто не укладывается в голове… Для меня это ужасный удар», — заявила она агентству.

По её мнению, с уходом Грачевского ушла целая эпоха детского кино.

«Несколько поколений выросло на «Ералаше», и моя дочка, и моя внучка. Прошли годы, и даже старые выпуски «Ералаша» сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушёл, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия ещё. Мы потеряли замечательного человека, прекрасного совершенно организатора производства», — добавила Драпеко.

Актёр Александр Олешко признался, что не представляет, как «Ералаш» будет существовать без такого лидера.

«Боря всегда был на передовой с солнечным флагом: «Пойдёмте за мной, люди добрые, пойдёмте с улыбкой, не забывайте в себе ребёнка». Боря был олицетворением жизни, весёлого хулиганства, кладезем шуток и анекдотов. Никогда его не видел в плохом настроении, смотришь на него и думаешь: «Действительно, надо встрепенуться, снять с себя усталость», — цитирует Олешко РИА Новости.

«В скорбном списке коронавируса оказался ещё один близкий нам человек. Солнечный, крайне позитивный, всегда улыбающийся, обожающий семью, друзей, ЖИЗНЬ. Кажется, совсем недавно мы сидели за одним столом в «Виторган-клубе», столько планов, столько света и счастья было в его глазах! Спасибо судьбе, что даровала мне счастье знать, дружить и работать с этим талантливым человеком!» — отметила в своём Instagram юмористка Елена Воробей.

Своими воспоминаниями о Грачевском поделился и певец Сергей Лазарев. Он напомнил, что в возрасте 13 лет снялся в одной из серий «Ералаша».

«Мне тогда было 13 лет, и я очень хорошо запомнил день съёмок, потому что накануне впервые побрился, так как детский чёрный пушок над губой меня дико раздражал, и я не хотел войти в «историю кинематографа» с этим безобразием на лице. Помню, съёмки прошли быстро, а сюжет был милым и незатейливым, но сам факт участия в «Ералаше» оставил яркий след в моей памяти», — рассказал артист в Instagram.

Он добавил, что в последнее время они с Грачевским пересекались нечасто, но их встречи всегда были тёплыми и дружескими.

«Он всегда с уважением и гордостью рассказывал про «воспитанников» Ералаша! Спасибо, Борис Юрьевич, за увлекательный детский киноопыт! Спасибо за всеми любимый «Ералаш»!» — написал Лазарев.