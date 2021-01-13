«Смелая версия важной истории»: в США снимут мини-сериал по «1984» Джорджа Оруэлла

Независимая американская студия Wiip снимет сериал из пяти эпизодов по мотивам романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». В основу ленты ляжет одноимённый спектакль британских постановщиков Роберта Айка и Дункана Макмиллана, который отличался нелинейным повествованием, необычными спецэффектами и обилием жестоких сцен. Премьера постановки состоялась в 2013 году. Тогда происходящее на сцене шокировало многих зрителей, некоторые прямо в зале теряли сознание.

В США экранизируют пьесу британских постановщиков Роберта Айка и Дункана Макмиллана «1984», основанную на одноимённом романе-антиутопии Джорджа Оруэлла. Как сообщает Variety, проект выйдет в формате мини-сериала из пяти эпизодов. Производством займётся независимая американская студия Wiip, работающая в том числе над многосерийной исторической драмеди «Дикинсон» для Apple TV+.

Спектакль Айка и Макмиллана впервые был представлен в сентябре 2013 года на сцене британского театра Nottingham Playhouse. В последующие годы постановку показали и на других площадках в Великобритании, Австралии и США. В 2017 году появилась американская версия пьесы, поставленная на Бродвее.

Сценическая адаптация «1984» отличается нелинейным повествованием, обилием жестоких сцен и спецэффектами, включая стробоскопические вспышки света, неожиданное погружение в темноту и звуки отбойного молотка.

У зрителей спектакль вызвал неоднозначные впечатления. Некоторым становилось плохо прямо в зале. Были и такие, кто терял сознание.

Актриса и режиссёр Оливия Уайлд, исполнившая одну из ролей в бродвейской постановке, отмечала, что не удивлена подобной реакцией. Более того, артистка выразила мнение, что физический и эмоциональный дискомфорт говорит об интуитивном сопереживании героям.

Сами постановщики подчёркивали, что не стремились кого-либо шокировать. По их мнению, всё показанное на сцене встречается и в обычной жизни.

«Мы можем смягчить повествование, чтобы люди чувствовали себя комфортно, или же мы можем просто показать всё без каких-либо комментариев и позволить постановке говорить за себя», — цитирует The Hollywood Reporter Дункана Макмиллана.

Айк и Макмиллан выступят продюсерами телеадаптации наряду с Полом Ли и Дэвидом Флинном. По мнению создателей проекта, сегодня произведение Оруэлла по-прежнему актуально.

«Невозможно отрицать актуальность шедевра Оруэлла в наш век разобщённости и слежки, фейковых новостей и разложения правды, когда мир бьётся над вопросами демократии и власти. Малый экран кажется нам самой подходящей площадкой для изображения оруэлловского общества, в котором люди доверяют своим экранам больше, чем миру за окном. Мы очень рады возможности поработать с компанией Wiip над созданием смелой новой версии этой важной истории, чтобы выяснить, чему она может научить нас в эти беспрецедентные сложные времена», — говорят Роберт Айк и Дункан Макмиллан.

Кадр из фильма «1984»

© kinopoisk.ru

Роман Джорджа Оруэлла «1984» был опубликован в 1949 году. События в нём разворачиваются в воображаемом будущем, в котором неотъемлемой частью жизни людей стали государственный надзор, пропаганда и манипуляция массовым сознанием. Главный герой книги Уинстон Смит — прилежный работник и член партии, которую на самом деле ненавидит. Мужчина мечтает о восстании и вступает в запрещённые отношения с коллегой Джулией.

Книга Оруэлла была признана классическим образцом политической и антиутопической литературы.

Роман «1984» уже неоднократно экранизировали. В 1954 году вышел телевизионный фильм Рудольфа Картье «Тысяча девятьсот восемьдесят четвёртый» с Питером Кушингом, Ивонн Митчелл и Андре Мореллом. Сначала зрители прохладно встретили ленту, но после того, как принц Филипп рассказал, что ему и королеве Елизавете II она очень понравилась, популярность экранизации резко возросла.

В 1956 году состоялась премьера фильма Майкла Андерсона «1984». Главную роль в картине исполнил оскароносный актёр Эдмонд О'Брайен. Также в ленте задействованы Майкл Редгрейв, Джен Стерлинг и другие артисты.

Считается, что эта экранизация получилась не слишком удачной, а признанием она обязана популярности предыдущей адаптации. Кроме того, финал ленты, отличающийся от завершения книги, подвергся резкой критике. Им осталась недовольна в том числе вдова Джорджа Оруэлла.

Более популярной оказалась следующая экранизация, поставленная Майклом Рэдфордом. Премьера ленты состоялась в 1984 году. В ролях — Джон Хёрт, Ричард Бёртон и Сюзанна Хэмилтон. Интересно, что многие сцены картины снимались именно в те дни и в тех местах, о которых писал Оруэлл.

Фильм неплохо встретили как критики, так и зрители. К настоящему моменту его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 74 и 71% соответственно. Проект Рэдфорда был удостоен ряда наград и получил номинацию на премию BAFTA за лучшую работу художника-постановщика.

В 2014 году стало известно о планах Пола Гринграсса («Ультиматум Борна») снять ещё одну экранизацию романа Оруэлла. Однако к настоящему моменту о судьбе проекта ничего не известно.