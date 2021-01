«Откровенность, злободневность и юмор»: в США анонсировали продолжение сериала «Секс в большом городе»

В США снимут мини-сериал «И вот так просто...», который станет продолжением популярного проекта Даррена Стара «Секс в большом городе». В центре сюжета вновь окажутся подруги Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс. Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям, тогда как Ким Кэтролл, сыгравшая одну из главных героинь в оригинальном проекте, от участия в сиквеле отказалась. Ожидается, что съёмки начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года.

Популярный сериал «Секс в большом городе» получит продолжение, которого так долго ждали поклонники проекта. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса HBO Max.

Актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, сыгравшие Кэрри Брэдшоу, Шарлотту Йорк и Миранду Хоббс соответственно, опубликовали в Instagram короткие тизеры будущего проекта. В них вошли кадры, снятые на улицах Нью-Йорка.

«Меня не покидала мысль... Где они сейчас?» — подписала публикацию Паркер.

Новый проект получил название «И вот так просто...» (And Just Like That...). Сообщается, что он выйдет в формате мини-сериала из десяти 30-минутных эпизодов. Главные роли исполнят Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Как заявлено в официальном анонсе проекта, «сериал расскажет о пути Кэрри, Миранды и Шарлотты от превратностей жизни и дружбы в 30 лет к дальнейшим перипетиям уже в 50».

«Я выросла вместе с этими персонажами и с нетерпением жду возможности увидеть новый виток их истории, в которой соседствуют откровенность, злободневность, юмор и, конечно, любимый город, который всегда определял их характер», — рассказала глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Исполнительным продюсером сериала стал Майкл Патрик Кинг. Он же работал над оригинальным проектом в том числе как режиссёр и сценарист. Также продюсированием займутся исполнительницы главных ролей. Ожидается, что съёмки «И вот так просто...» начнутся в Нью-Йорке в конце весны 2021-го.

Премьера сериала Даррена Стара «Секс в большом городе», основанного на одноимённой книге Кэндес Бушнелл, состоялась на телеканале HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов, транслировавшихся до 2004 года. Сериал моментально стал популярным. Он был удостоен ряда престижных наград, в числе которых «Золотой глобус» и «Эмми прайм-тайм». Позднее, в 2008 и 2010 годах, вышли два полнометражных фильма.

Конфликт в большом городе

Одну из ключевых ролей в предыдущих проектах серии «Секс в большом городе» исполняла Ким Кэтролл. Но ещё в 2016 году, комментируя слухи о возможном сиквеле, она заявила, что не заинтересована в работе над новым проектом.

«После «Секса в большом городе» люди говорили, что я должна сняться ещё в одном сериале, в спин-оффе, но у меня было ощущение, что эта история для меня закончена. Лучших сценаристов я и пожелать не могла, да и вряд ли я бы смогла лучше сыграть. Мне кажется, эта часть моей жизни уже позади, и я в полной мере ей удовлетворена», — рассказала актриса в интервью Daily Record.

Она объяснила, что, на её взгляд, в современных реалиях лента утратила свою актуальность.

«Я считаю, что мир изменился. Сериал о четырёх женщинах, которые болтают о шоппинге и туфлях за $400, когда некоторым не хватает денег на еду? Я не говорю, что нам это совсем не нужно, но, думаю, сейчас маятник качнулся в другом направлении», — отмечала Кэтролл.

© Кадр из сериала «Секс в большом городе»

В 2017 году Сара Джессика Паркер заявила, что третьего фильма «Секс в большом городе» не будет. Вскоре после этого в СМИ появилась информация, согласно которой работавшая над лентой команда отказалась от её производства из-за Ким Кэтролл, якобы требовавшей, чтобы студия занялась созданием других её проектов. Однако сама Кэтролл была возмущена подобными публикациями. По словам актрисы, она никогда ни о чём подобном не просила.

Интерес к ситуации также подогревали появившиеся ещё в 2004 году слухи о конфликте между Паркер и Кэтролл. При этом актрисы неоднократно опровергали все домыслы и рассказывали о дружбе между всеми исполнительницами главных ролей.

Впрочем, в октябре 2017-го Кэтролл в эфире ток-шоу Piers Morgan's Life Stories заявила, что их общение с Паркер было не столь близким, как утверждалось ранее.

«Мы никогда не были друзьями. Мы были коллегами, и в каком-то смысле это самое правильное», — сказала Кэтролл. Также актриса называла их отношения с Паркер токсичными и критиковала поведение коллеги.

Позднее Сара Джессика Паркер прокомментировала интервью, заявив, что её расстроили слова Кэтролл. Она подчеркнула, что иначе относится к Ким и считает, что их связывает уникальный опыт — как профессиональный, так и личный.

Вскоре Ким Кэтролл рассказала в соцсетях о смерти своего брата. Паркер выразила соболезнования актрисе, подчеркнув, что считает необходимым поддержать коллегу, несмотря на размолвки. В ответ на это Кэтролл назвала Паркер жестокой и лицемерной и заявила, что та не является ни членом её семьи, ни её другом.