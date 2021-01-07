Светлый праздник: тест об истории Рождества в России

Рождество — праздник, имеющий в нашей стране более чем тысячелетнюю историю. Как утверждают социологи, в наши дни его отмечают более 70% россиян. Правда, рождественские традиции, по словам учёных, знают и соблюдают далеко не все. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории празднования Рождества в России.

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