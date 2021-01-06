Гимн празднику: тест RT о рождественских стихах в русской поэзии

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Рождество — это не только церковный и семейный праздник, оно занимает заметное место и в светской культуре. Его эстетика, сюжеты и смыслы отражены в мировой литературе, музыке и изобразительном искусстве. Немало внимания этому празднику уделяли во все времена и русские поэты. Сможете ли вы верно определить авторов рождественских стихотворений? Проверьте себя с тестом RT.
Гимн празднику: тест RT о рождественских стихах в русской поэзии
  • globallookpress.com
  • © Tobias Flaccus / CHROMORANGE

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