Дед Мороз и ёлка: тест RT об истории празднования Нового года в России

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RT
Новый год — один из главных праздников в современной России. По данным последних соцопросов, важным его считают 85% жителей нашей страны. Однако он не всегда отмечался так, как это принято сегодня. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю празднования Нового года.
Дед Мороз и ёлка: тест RT об истории празднования Нового года в России
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

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