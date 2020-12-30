Дед Мороз и ёлка: тест RT об истории празднования Нового года в России
Новый год — один из главных праздников в современной России. По данным последних соцопросов, важным его считают 85% жителей нашей страны. Однако он не всегда отмечался так, как это принято сегодня. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю празднования Нового года.
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
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