Дед Мороз и ёлка: тест RT об истории празднования Нового года в России

Новый год — один из главных праздников в современной России. По данным последних соцопросов, важным его считают 85% жителей нашей страны. Однако он не всегда отмечался так, как это принято сегодня. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю празднования Нового года.

РИА Новости

© Алексей Даничев