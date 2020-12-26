«Блюстители беспорядка» на «корпоративе в преисподней»: чем запомнился полуфинал шоу «Голос»

25 декабря в эфире Первого канала прошёл полуфинальный этап вокального шоу «Голос». Судьбу участников вновь решали и наставники, и телезрители, для которых было организовано смс-голосование. Выпуск запомнился преимущественно русскоязычным репертуаром, а в финал проекта прошли Дмитрий Венгеров, Олег Аккуратов, Яна Габбасова и Василий Пасечник.

В пятницу, 25 декабря, в прямом эфире Первого канала прошёл полуфинал шоу «Голос». Формат предполагает участие зрителей в определении дальнейшей судьбы участников проекта. К этому этапу в каждой команде осталось всего по два вокалиста. Наставники распределяли между подопечными 60% и 40% своей оценки, а затем к результату прибавлялся процент голосов аудитории проекта.

От команды Полины Гагариной в полуфинале сошлись Кирилл Суслов и Яна Габбасова. Наставница призналась, что оценила выступление Суслова в четвертьфинале на четвёрку с плюсом (в предыдущем выпуске итоговый результат участника после голосования наставницы и зрителей составил 51,4%). На этот раз певцу достался советский шлягер «Лебединая верность».

Габбасова в прошлый раз показала лучший результат в команде, набрав 104,7% голосов. В полуфинале участница спела песню Ирины Дубцовой «О нём».

Комментируя выступления, Валерий Сюткин отметил, что в команде Полины Гагариной, как и в его коллективе, есть классические баритоны, работать с которыми непросто и подчеркнул, что коллеге предстоит сложный выбор.

«Мне это не к лицу — быть предельно честным, я буду врать. Мне всё очень понравилось», — «признался» Шнуров. В свою очередь, Баста улучил момент, чтобы передать привет семье. Он также поздравил с удачным выступлением Яну Габбасову, а вот номер Суслова певцу понравился меньше.

Вне конкурса оба участника разделили сцену с Григорием Лепсом. Втроём артисты исполнили хит «Вьюга».

Полина Гагарина отдала 40% Кириллу Суслову, а 60% достались Яне Габбасовой. После подсчёта голосов телезрителей Габбасова прошла в финал с итоговыми 123,9%. Суслов набрал 76,1%.

Вокальное состязание продолжили участники команды Сергея Шнурова («блюстители беспорядка», как назвал их ведущий Дмитрий Нагиев) Мария Русакова и Дмитрий Венгеров.

Первой выступила Русакова. «В полуфинале она должна вырвать сердце и бросить его на сцену», — сформулировал сверхзадачу наставник перед выходом участников на сцену. Конкурсантка исполнила песню «Позвони мне, позвони» из киноленты «Карнавал».

Дмитрий Венгеров представил оригинальную интерпретацию хита группы «Звери» — «Районы-кварталы». «Песня кончилась, можете вынуть вату из ушей», — прокомментировал номер Нагиев.

По мнению Полины Гагариной, конкурсанты выступили безукоризненно, а Басте выход команды Шнурова напомнил «корпоратив в преисподней». В формате шоу участники также исполнили композицию «Ориентация — север» вместе с Лолитой Милявской.

По итогам голосования Русакова набрала 56,7% (из них 40% от наставника), а Венгеров — 143,3%.

Валерий Сюткин подошёл к полуфиналу с Суреном Платоновым и Олегом Аккуратовым. У последнего, по мнению наставника, не бывает ошибок.

Платонов спел песню Io ti darò di più на итальянском и русском языках (эту композицию под названием «Я дам тебе больше» исполнял Муслим Магомаев). Аккуратов же выступил с песней Ар Келли I Believe I Can Fly, которая ранее значилась в списке 500 лучших песен по версии Rolling Stone.

Сергей Шнуров усмотрел в репертуаре влияние наставника из первого состава жюри «Голоса» — Александра Градского. Полина Гагарина отметила, что любому исполнителю было бы тяжело конкурировать с Олегом Аккуратовым. А Сюткин признался, что попытка показать новый подход к классическому вокалу в номере Платонова оказалась не самой удачной (в том числе из-за состояния здоровья конкурсанта).

Вне конкурса компанию участникам составил Ильдар Абдразаков. Для «бонусного» выступления выбрали хит Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Олегу Акуратову досталось 60% от наставника, а в сумме он набрал 138,5% против 61,5%, которые получил Платонов. Последний отметил, что участие в полуфинале для него — уже победа. Участник произнёс пространную речь, и Дмитрию Нагиеву пришлось несколько раз напомнить ему о регламенте.

От команды Басты в полуфинале выступили Елизавета Пурис и Василий Пасечник. Первая спела фрагмент известной казачьей песни «Ой, то не вечер», а второй исполнил композицию Николая Носкова «Без названия» на стихи Сергея Есенина.

Полина Гагарина поблагодарила Басту за выбор песен и выразила мнение, что Василий Пасечник начинает свой путь на сцене как большой артист. Сюткин похвалил вокалиста за искренность.

Поддержать конкурсантов пришёл Иван Дорн. Трио досталась песня «Синими, жёлтыми, красными».

От наставника Елизавета Пурис получила 40%, а в сумме — 83,4%. Василию Пасечнику удалось набрать 116,6%.

Таким образом, финалистами проекта стали Яна Габбасова, Василий Пасечник, Олег Аккуратов и Дмитрий Венгеров.

Заключительный выпуск девятого сезона шоу «Голос» выйдет в эфир вечером 30 декабря. Победитель определится исключительно по результатам зрительского голосования. Потраченные на отправку сообщений средства будут переданы в фонд World Vita, который помогает детям с сердечно-сосудистыми, онкологическими, гематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.