«Блюстители беспорядка» на «корпоративе в преисподней»: чем запомнился полуфинал шоу «Голос»

В пятницу, 25 декабря, в прямом эфире Первого канала прошёл полуфинал шоу «Голос». Формат предполагает участие зрителей в определении дальнейшей судьбы участников проекта. К этому этапу в каждой команде осталось всего по два вокалиста. Наставники распределяли между подопечными 60% и 40% своей оценки, а затем к результату прибавлялся процент голосов аудитории проекта.

От команды Полины Гагариной в полуфинале сошлись Кирилл Суслов и Яна Габбасова. Наставница призналась, что оценила выступление Суслова в четвертьфинале на четвёрку с плюсом (в предыдущем выпуске итоговый результат участника после голосования наставницы и зрителей составил 51,4%). На этот раз певцу достался советский шлягер «Лебединая верность».

Комментируя выступления, Валерий Сюткин отметил, что в команде Полины Гагариной, как и в его коллективе, есть классические баритоны, работать с которыми непросто и подчеркнул, что коллеге предстоит сложный выбор.

«Мне это не к лицу — быть предельно честным, я буду врать. Мне всё очень понравилось», — «признался» Шнуров. В свою очередь, Баста улучил момент, чтобы передать привет семье. Он также поздравил с удачным выступлением Яну Габбасову, а вот номер Суслова певцу понравился меньше.

Вне конкурса оба участника разделили сцену с Григорием Лепсом. Втроём артисты исполнили хит «Вьюга».

Полина Гагарина отдала 40% Кириллу Суслову, а 60% достались Яне Габбасовой. После подсчёта голосов телезрителей Габбасова прошла в финал с итоговыми 123,9%. Суслов набрал 76,1%.

Первой выступила Русакова. «В полуфинале она должна вырвать сердце и бросить его на сцену», — сформулировал сверхзадачу наставник перед выходом участников на сцену. Конкурсантка исполнила песню «Позвони мне, позвони» из киноленты «Карнавал».

Дмитрий Венгеров представил оригинальную интерпретацию хита группы «Звери» — «Районы-кварталы». «Песня кончилась, можете вынуть вату из ушей», — прокомментировал номер Нагиев.

По мнению Полины Гагариной, конкурсанты выступили безукоризненно, а Басте выход команды Шнурова напомнил «корпоратив в преисподней». В формате шоу участники также исполнили композицию «Ориентация — север» вместе с Лолитой Милявской.

Валерий Сюткин подошёл к полуфиналу с Суреном Платоновым и Олегом Аккуратовым. У последнего, по мнению наставника, не бывает ошибок.

Платонов спел песню Io ti darò di più на итальянском и русском языках (эту композицию под названием «Я дам тебе больше» исполнял Муслим Магомаев). Аккуратов же выступил с песней Ар Келли I Believe I Can Fly, которая ранее значилась в списке 500 лучших песен по версии Rolling Stone.

Сергей Шнуров усмотрел в репертуаре влияние наставника из первого состава жюри «Голоса» — Александра Градского. Полина Гагарина отметила, что любому исполнителю было бы тяжело конкурировать с Олегом Аккуратовым. А Сюткин признался, что попытка показать новый подход к классическому вокалу в номере Платонова оказалась не самой удачной (в том числе из-за состояния здоровья конкурсанта).

Вне конкурса компанию участникам составил Ильдар Абдразаков. Для «бонусного» выступления выбрали хит Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word.