Латинский обряд: тест RT о католиках России

В ночь на 25 декабря католики всего мира встретят Рождество Христово, среди них будут и их единоверцы из России. Сейчас католические храмы и общины есть во многих городах страны, но когда-то на деятельность римской церкви властями налагались ограничения. Были, впрочем, и времена симпатий к католичеству со стороны высших слоёв российского общества, включая императора Александра I и публициста-философа Петра Чаадаева. А что ещё вы знаете о западной церкви в России? Проверьте себя с тестом RT.

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