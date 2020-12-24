Латинский обряд: тест RT о католиках России

Короткая ссылка
RT
В ночь на 25 декабря католики всего мира встретят Рождество Христово, среди них будут и их единоверцы из России. Сейчас католические храмы и общины есть во многих городах страны, но когда-то на деятельность римской церкви властями налагались ограничения. Были, впрочем, и времена симпатий к католичеству со стороны высших слоёв российского общества, включая императора Александра I и публициста-философа Петра Чаадаева. А что ещё вы знаете о западной церкви в России? Проверьте себя с тестом RT.
Латинский обряд: тест RT о католиках России
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить