Хозяева морей: тест RT о военных кораблях России
В историю России вошло множество военных кораблей: «Нева» и «Надежда», на которых Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский совершили первое русское кругосветное плавание, героически принявший неравный бой с японцами крейсер «Варяг», крейсер «Аврора», чей выстрел стал символом Октябрьской революции. А что ещё вы помните о российских кораблях? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
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