Хозяева морей: тест RT о военных кораблях России

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RT
В историю России вошло множество военных кораблей: «Нева» и «Надежда», на которых Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский совершили первое русское кругосветное плавание, героически принявший неравный бой с японцами крейсер «Варяг», крейсер «Аврора», чей выстрел стал символом Октябрьской революции. А что ещё вы помните о российских кораблях? Проверьте себя с тестом RT.
Хозяева морей: тест RT о военных кораблях России
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

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