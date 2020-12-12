Полуфинальные тройки: как завершился этап нокаутов на шоу «Голос»

11 декабря в телеэфир вышел второй выпуск этапа нокаутов на шоу «Голос». Перед полуфиналом проекта в команде каждого наставника осталось по двое их подопечных и по одному участнику из других коллективов, которых члены жюри спасли от выбывания из конкурса. Обострилось и противостояние между наставниками: Сергей Шнуров раскритиковал большинство увиденных номеров, а Валерий Сюткин припомнил ему комментарии по поводу «неактуального» репертуара его вокалистов.

В пятницу, 11 декабря, в эфир вышел очередной выпуск вокального шоу «Голос», закрывающий этап нокаутов. Он также стал последним эфиром сезона, который транслировался в записи: с 18 декабря проект будет выходить в прямом эфире, а исход соревнования будут определять не только наставники, но и зрители.

После предыдущего выпуска в командах каждого наставника осталось по три участника, которым предстояло сойтись на музыкальном ринге. Шоу началось с номеров Яны Габбасовой, Гора Испиряна и Сафаэля Мишиева — подопечных Полины Гагариной.

Мишиев выступил с хитом Эми Уайнхаус Rehab, Габбасова представила оригинальное видение композиции коллектива «Сплин» под названием «Романс», а Гору Испиряну досталась песня Леди Гага Bad Romance.

Валерий Сюткин особо отметил номер Яны Габбасовой: «Это был рассказ. Он был очень чувственный, очень профессиональный и тонкий», — заявил музыкант.

Именно на Габбасовой остановила свой выбор Полина Гагарина. А ведущий шоу Дмитрий Нагиев признался, что ему жаль расставаться с двумя другими вокалистами, которым не улыбнулась удача.

Сергей Замков из команды Басты на этот раз аккомпанировал себе на аккордеоне — он выступил с песней «Вот пуля просвистела», известной в исполнении группы «Чиж и Ко». Фантине Притула спела хит «Половинка» группы «Танцы минус» в блюзовой обработке, а Василий Пасечник исполнил композицию Livin' on a Prayer коллектива Bon Jovi и завершил номер акробатическим этюдом.

«Я не мог никак приладиться к этому репертуару, — прокомментировал Сергей Шнуров выступление Замкова. — Сделали из великого искусства чёрт-те что». Музыкант добавил, что участнику было бы лучше в его команде. Кроме того, Шнуров признался, что выступление Василия Пасечника его насмешило.

В свою очередь, Баста подчеркнул, что все участники выбирали композиции самостоятельно. В полуфинал он пропустил Василия Пасечника. Однако и Фантине Притула продолжит участие в шоу, поскольку её пригласил в свою команду Валерий Сюткин.

Выпуск продолжила тройка из коллектива Сюткина. Александру Еловских досталась песня «Зачарованная моя» из репертуара белорусского ансамбля «Песняры». Эленэ Нинидзе исполнила композицию Норы Джонс Sunrise, а Олег Аккуратов спел ретро-хит Эдуарда Хиля «Ходит песенка по кругу».

Комментируя увиденное, Сергей Шнуров выразил мнение, что репертуар подопечных Сюткина обладает некоторой цикличностью и не отличается новшествами. Баста заявил, что ему хотелось бы услышать в исполнении Александра Еловских больше особенностей белорусского произношения, а Полина Гагарина особо отметила уникальный тембр Эленэ Нинидзе.

Для продолжения участия в проекте Сюткин выбрал Олега Аккуратова. Наставник похвалил подопечного за то, что он «знает, что гений, но продолжает работать». Выбывший Александр Еловских признался, что не смог осуществить все планы на проекте, и предположил, что ошибся с выбором наставника.

«Самое главное — отрешить всё, выйти и спеть как в последний раз», — заметил Сергей Шнуров до выступления мужской части его команды.

Первым на сцену с песней «Молодые ветра» вышел Богдан Кияшко, от которого Шнуров, по его словам, особенно ждал проявления актёрских навыков. Жан Милимеров исполнил композицию Александра Серова «Мадонна». Последним участником этапа нокаутов стал Юрий Гордиенко со знаменитой мелодией «Ланфрен-ланфра» («Голубка») из фильма «Гардемарины, вперёд!» в новой аранжировке.

«Как будто залезли в голову, как профессиональный доктор, и достали мои любимые песни», — прокомментировал номера Баста. Полина Гагарина призналась, что была бы не прочь сходить на сольный концерт Богдана Кияшко. А Валерий Сюткин припомнил Шнурову претензии по поводу «устаревшего» репертуара участников его команды.

Шнуров принял решение в пользу Жана Милимерова. Баста же взял в свой коллектив Юрия Гордиенко, чем обрадовал не только участника, но и его предыдущего наставника.

Перед полуфинальным этапом в каждой команде осталось по три участника: двое прошли отбор в результате нокаутов, и ещё по одному наставники спасли от выбывания. В коллективе Полины Гагариной — Кирилл Суслов, Яна Габбасова и Надежда Самкова. Шнуров подошёл к следующей стадии проекта с Марией Русаковой, Жаном Милимеровым и Дмитрием Венгеровым. Подопечные Валерия Сюткина — Сурен Платонов, Олег Аккуратов и Фантине Притула. Баста сделал ставку на Елизавету Пурис, Василия Пасечника и Юрия Гордиенко.