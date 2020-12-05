«Апофеоз весёлого абсурда»: на шоу «Голос» начался этап нокаутов

В новом выпуске вокального проекта «Голос» стартовал этап нокаутов. В его рамках разбитые на тройки участники исполняют отдельные композиции, а наставники могут взять в полуфинал только одного из них. При этом у членов жюри есть шанс «спасти» выбывшего конкурсанта из другой команды. В итоге Сергей Шнуров взял в свой коллектив подопечного Валерия Сюткина, а вокалистка из его команды продолжит участие в шоу под руководством Полины Гагариной.

В пятницу, 4 декабря, начался очередной этап шоу «Голос» — нокауты. В его рамках по три участника из каждой команды исполняют отдельные композиции, а наставники должны выбрать из них только одного, который продолжит участие в конкурсе. При этом каждый из членов жюри может «спасти» исполнителя из другого коллектива, пригласив его в свою команду.

Этап открыли подопечные Полины Гагариной: Кристина Королькова, Кирилл Суслов и Александра Мостовяк. «Праздник начинается», — отметила наставница. Королькова в своём выступлении объединила песни «Я не умею танцевать» советского исполнителя Тыниса Мяги и I Can't Dance группы Genesis.

Кириллу Суслову досталась ироническая композиция «Люблю я макароны» — российская версия песни Viva la pappa col pomodoro, которая звучала в итальянском сериале «Дневник Джан Бурраски». А Александра Мостовяк исполнила хит 1970-х годов Dancing Queen шведской группы ABBA.

«Апофеоз весёлого абсурда и какой-то такой тоскливой обречённости. Ты не понимаешь, зачем эти люди вместе и что они хотят нам сказать… Я до сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Дай бог я сегодня не застрелюсь», — резюмировал свои впечатления от номеров Сергей Шнуров.

Валерий Сюткин, напротив, одобрил номер Суслова. «Верю. Верю, что вы любите макароны», — вынес вердикт наставник. «Это диетическая тройка. Смотрите, сначала танец, всё хорошо. Потом покушали плотно, макароны — и опять танец», — отметил Баста.

Полина Гагарина осталась довольна и номерами своих конкурсантов, и реакцией коллег. В проекте она оставила Кирилла Суслова.

От команды Валерия Сюткина на музыкальном ринге сошлись Сурен Платонов, Михаил Жигалёв и Дмитрий Венгеров. «Я старался оставить ребят с ярко выраженной индивидуальностью», — рассказал о своей стратегии Валерий Сюткин.

Михаил Жигалёв выступил с песней «Не отрекаются, любя», известной в исполнении Аллы Пугачёвой. Для Дмитрия Венгерова наставник выбрал хит коллектива «Би-2» «Полковнику никто не пишет». Сурену Платонову досталась композиция «Ночной каприз» группы «Моральный кодекс».

«Как всегда, аккуратно, достаточно академично, всё выверенно, выдержанно. Всё в стиле и в духе наставника», — прокомментировал выступление тройки Баста.

Полина Гагарина не одобрила номер Жигалёва. «Мне не хватило правды в ногах», — отметила певица.

По мнению Шнурова, над номерами витал «душок» наставника. «Мне это напоминало «Песню-82». Пока не вышел Митя и я не перенёсся в «Песню-98», — отметил Шнуров.

Сурен Платонов прошёл в полуфинал в составе команды Сюткина, а Дмитрия Венгерова взял в свой коллектив Шнуров. «Я надеюсь, что Валерий ещё куснёт локоть в мою честь», — признался участник.

На этапе нокаутов Шнуров решил разделить команду на тройки по половому признаку: в отчётном выпуске выступили Надежда Самкова, Мария Русакова и Лейла Мурадова. Самкова выступила с лирической версией популярной композиции Земфиры «Жить в твоей голове».

Лейла Мурадова исполнила хит 1990-х Un-Break My Heart, который принёс мировую славу певице Тони Брэкстон. Русаковой достался шлягер «Помоги мне», который впервые прозвучал в советской комедии «Бриллиантовая рука».

«Я бы не терял Надежду… и я бы позволил ей жить в вашей голове дальше», — посоветовал Шнурову Валерий Сюткин. «Девчонки прекрасны, наставник ужасен. Всё сошлось», — заявила Полина Гагарина.

Сергей Шнуров оставил в шоу Марию Русакову (интересно, что Басте её выступление напомнило традиционный формат «Ленинграда»). А для Надежды Самковой нашлось место в команде Гагариной.

Баста объединил в своей первой тройке Александру Будникову, Марину Строкаченко и Елизавету Пурис. Строкаченко представила песню из киноленты «Звезда родилась» I'll Never Love Again, которую в фильме исполнила Леди Гага. Будниковой наставник предложил фрагмент из рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда» Everything's Alright, а Елизавета Пурис выступила с композицией Максима Фадеева «Танцы на стёклах».

«У каждой своя была нежность», — оценил тройку Валерий Сюткин. По ироничному замечанию Сергея Шнурова, его особенно впечатлило, что Елизавета Пурис за короткое время выучила «объёмный текст».

«Когда все такие талантливые, яркие, хочется уйти самому», — признался Дмитрий Нагиев. Баста выбрал Елизавету Пурис и призвал коллег взять его подопечных в свои команды, но Валерий Сюткин не выразил такого желания. Поскольку Полина Гагарина и Сергей Шнуров уже обзавелись новыми участниками, спасти остальных вокалистов от выбывания они уже не смогут.

В следующем выпуске пройдут состязания вторых троек и станут известны имена всех полуфиналистов.