«Апофеоз весёлого абсурда»: на шоу «Голос» начался этап нокаутов
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В пятницу, 4 декабря, начался очередной этап шоу «Голос» — нокауты. В его рамках по три участника из каждой команды исполняют отдельные композиции, а наставники должны выбрать из них только одного, который продолжит участие в конкурсе. При этом каждый из членов жюри может «спасти» исполнителя из другого коллектива, пригласив его в свою команду.
Этап открыли подопечные Полины Гагариной: Кристина Королькова, Кирилл Суслов и Александра Мостовяк. «Праздник начинается», — отметила наставница. Королькова в своём выступлении объединила песни «Я не умею танцевать» советского исполнителя Тыниса Мяги и I Can't Dance группы Genesis.
Кириллу Суслову досталась ироническая композиция «Люблю я макароны» — российская версия песни Viva la pappa col pomodoro, которая звучала в итальянском сериале «Дневник Джан Бурраски». А Александра Мостовяк исполнила хит 1970-х годов Dancing Queen шведской группы ABBA.
«Апофеоз весёлого абсурда и какой-то такой тоскливой обречённости. Ты не понимаешь, зачем эти люди вместе и что они хотят нам сказать… Я до сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Дай бог я сегодня не застрелюсь», — резюмировал свои впечатления от номеров Сергей Шнуров.
Валерий Сюткин, напротив, одобрил номер Суслова. «Верю. Верю, что вы любите макароны», — вынес вердикт наставник. «Это диетическая тройка. Смотрите, сначала танец, всё хорошо. Потом покушали плотно, макароны — и опять танец», — отметил Баста.
Полина Гагарина осталась довольна и номерами своих конкурсантов, и реакцией коллег. В проекте она оставила Кирилла Суслова.
От команды Валерия Сюткина на музыкальном ринге сошлись Сурен Платонов, Михаил Жигалёв и Дмитрий Венгеров. «Я старался оставить ребят с ярко выраженной индивидуальностью», — рассказал о своей стратегии Валерий Сюткин.
Михаил Жигалёв выступил с песней «Не отрекаются, любя», известной в исполнении Аллы Пугачёвой. Для Дмитрия Венгерова наставник выбрал хит коллектива «Би-2» «Полковнику никто не пишет». Сурену Платонову досталась композиция «Ночной каприз» группы «Моральный кодекс».
«Как всегда, аккуратно, достаточно академично, всё выверенно, выдержанно. Всё в стиле и в духе наставника», — прокомментировал выступление тройки Баста.
Полина Гагарина не одобрила номер Жигалёва. «Мне не хватило правды в ногах», — отметила певица.
По мнению Шнурова, над номерами витал «душок» наставника. «Мне это напоминало «Песню-82». Пока не вышел Митя и я не перенёсся в «Песню-98», — отметил Шнуров.
Сурен Платонов прошёл в полуфинал в составе команды Сюткина, а Дмитрия Венгерова взял в свой коллектив Шнуров. «Я надеюсь, что Валерий ещё куснёт локоть в мою честь», — признался участник.
На этапе нокаутов Шнуров решил разделить команду на тройки по половому признаку: в отчётном выпуске выступили Надежда Самкова, Мария Русакова и Лейла Мурадова. Самкова выступила с лирической версией популярной композиции Земфиры «Жить в твоей голове».
Лейла Мурадова исполнила хит 1990-х Un-Break My Heart, который принёс мировую славу певице Тони Брэкстон. Русаковой достался шлягер «Помоги мне», который впервые прозвучал в советской комедии «Бриллиантовая рука».
«Я бы не терял Надежду… и я бы позволил ей жить в вашей голове дальше», — посоветовал Шнурову Валерий Сюткин. «Девчонки прекрасны, наставник ужасен. Всё сошлось», — заявила Полина Гагарина.
Сергей Шнуров оставил в шоу Марию Русакову (интересно, что Басте её выступление напомнило традиционный формат «Ленинграда»). А для Надежды Самковой нашлось место в команде Гагариной.
Баста объединил в своей первой тройке Александру Будникову, Марину Строкаченко и Елизавету Пурис. Строкаченко представила песню из киноленты «Звезда родилась» I'll Never Love Again, которую в фильме исполнила Леди Гага. Будниковой наставник предложил фрагмент из рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда» Everything's Alright, а Елизавета Пурис выступила с композицией Максима Фадеева «Танцы на стёклах».
«У каждой своя была нежность», — оценил тройку Валерий Сюткин. По ироничному замечанию Сергея Шнурова, его особенно впечатлило, что Елизавета Пурис за короткое время выучила «объёмный текст».
«Когда все такие талантливые, яркие, хочется уйти самому», — признался Дмитрий Нагиев. Баста выбрал Елизавету Пурис и призвал коллег взять его подопечных в свои команды, но Валерий Сюткин не выразил такого желания. Поскольку Полина Гагарина и Сергей Шнуров уже обзавелись новыми участниками, спасти остальных вокалистов от выбывания они уже не смогут.
В следующем выпуске пройдут состязания вторых троек и станут известны имена всех полуфиналистов.