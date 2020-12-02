Лично в руки: организаторы «Оскара» планируют провести традиционную церемонию награждения в 2021 году

Представитель Американской киноакадемии заявил, что организация не рассматривает дистанционный формат церемонии вручения премии «Оскар-2021». В то же время руководство Американской национальной академии телевизионных наук и искусств приняло решение в 2021 году назвать лауреатов «Эмми» дневного времени и ряда других подведомственных им премий в рамках виртуальных церемоний.

Представитель Американской киноакадемии заявил, что в 2021 году церемония вручения премии «Оскар» пройдёт в традиционном формате.

«Церемония вручения премии «Оскар» будет проходить в обычном (невиртуальном. — RT) формате», — приводит его слова Variety.

В июне мероприятие перенесли на 25 апреля 2021 года (обычно оно проводится зимой). Руководство академии надеялось, что к этому времени кинотеатры начнут открываться и, таким образом, в оскаровской гонке могло бы поучаствовать большее количество фильмов.

В 2020 году организаторы внесли значительные изменения в стандарты премии из-за пандемии коронавируса и введения соответствующих ограничений — в частности, закрытия кинотеатров. Так, отменилось правило, согласно которому все фильмы — претенденты на «Оскар» должны были не менее недели три раза в день демонстрироваться в кинотеатрах округа Лос-Анджелес.

За 93-ю премию «Оскар» смогут побороться ленты, которые предназначались для кинотеатрального проката, однако из-за пандемии вышли на интернет-платформах. Также организаторы расширили список площадок, где ленты можно будет демонстрировать после снятия ограничений.

Продюсер Дж. Майлз Дэйл, актёры и съёмочная группа фильма «Форма воды» на 90-й церемонии вручения премии «Оскар»

© Kevin Winter/Getty Images

Поскольку ситуация с пандемией коронавируса ухудшилась, теперь члены академии рассматривают перенос на апрель прежде всего как возможность провести церемонию в традиционном формате — при личном присутствии номинантов.

Театр «Долби» в Лос-Анджелесе, где обычно проходит церемония, вмещает до 3,4 тыс. гостей, но вопрос в том, какую часть мест можно будет заполнить. По данным Variety, представители Академии недавно посетили площадку, чтобы проработать разные варианты. Пока непонятно, какие ограничения будут действовать в апреле. Также сложно делать прогнозы относительно того, кто из номинантов выразит желание присутствовать в театре.

После переноса церемонии вручения на апрель также сдвинулись контрольные даты релизов и подачи заявок. Так, если обычно академия рассматривала фильмы за календарный год, с 1 января по 31 декабря, то в данном случае на награду смогут рассчитывать создатели лент, которые выйдут до 28 февраля 2021-го.

Отдельные категории картин — анимационные и документальные фильмы (полный и короткий метр), фильмы на иностранных языках и короткометражные игровые фильмы — должны быть представлены к рассмотрению не позднее 1 декабря. Шорт-листы в тех категориях, где они необходимы, будут сформированы к 9 февраля (против 17 декабря в 2019 году).

Американская национальная академия телевизионных наук и искусств (NATAS) выбрала другую стратегию. Эта организация вручает премию «Эмми» в разнообразных категориях.

Самая престижная из них, «Эмми прайм-тайм», в сентябре 2020 года прошла в виртуальном формате: Джимми Киммел находился в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе, а номинанты ожидали наград преимущественно у себя дома, под прицелом телекамер. Статуэтки тут же передавали курьеры в защитных костюмах, которые дежурили у дверей.

72-я церемония вручения премии «Эмми»

© Al Seib / Los Angeles Times

«Согласно существующим графикам, озвученным производителями, вакцина от коронавируса станет доступной для всего населения США примерно к середине лета 2021 года. Это означает, что осенью мы, вероятно, сможем вернуться к более традиционной очной форме проведения церемоний», — заявил президент и генеральный директор NATAS Адам Шарп в беседе с Deadline. Однако из-за переноса мероприятий график может стать настолько плотным, что придётся откладывать церемонии награждения вплоть до 2022 года.

Также Шарп отметил, что виртуальные церемонии 2020 года прошли вполне успешно.

«Несмотря на то что формат проведения наградных церемоний 2020 года был обусловлен непредвиденной необходимостью, они оказались в числе лучших. Мы надеемся развить этот творческий успех и сделать виртуальные мероприятия 2021 года, на которых мы отмечаем выдающиеся достижения, ещё более массовыми и развлекательными. Если говорить о 2022 годе, то мы уже начали бронировать площадки и с нетерпением ждём возможности поприветствовать вас вживую!» — заключил он.

На данный момент рассматривается возможность провести церемонии вручения «Эмми» в следующие сроки: для спортивных передач — в начале июня 2021 года, для программ дневного времени — в июне-июле 2021 года, для документально-новостной продукции — в сентябре, а за технические достижения — в первой половине октября.