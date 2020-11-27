Ревущие двадцатые: тест RT о НЭПе

Новая экономическая политика была введена большевиками в 1921 году с целью улучшить ситуацию в государстве, истощённом Гражданской войной. В страну вернулось частное предпринимательство, открывались новые рестораны и магазины, появлялись торговые кооперативы. Возникали и новые явления в культуре: «Двенадцать стульев» и «Мастер и Маргарита» описывали быт СССР времён НЭПа, в ресторанах и кафе играли джаз, танцевали фокстрот и шимми. А что ещё можно вспомнить про эту эпоху? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости