Ревущие двадцатые: тест RT о НЭПе

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Новая экономическая политика была введена большевиками в 1921 году с целью улучшить ситуацию в государстве, истощённом Гражданской войной. В страну вернулось частное предпринимательство, открывались новые рестораны и магазины, появлялись торговые кооперативы. Возникали и новые явления в культуре: «Двенадцать стульев» и «Мастер и Маргарита» описывали быт СССР времён НЭПа, в ресторанах и кафе играли джаз, танцевали фокстрот и шимми. А что ещё можно вспомнить про эту эпоху? Проверьте себя с тестом RT.
Ревущие двадцатые: тест RT о НЭПе
  • РИА Новости

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