Союз двух орлов: тест RT о германо-российских отношениях
Многовековые отношения России и Германии характеризуются не только сменой периодов войны и мира. Среди российских императоров были этнические немцы, например Екатерина II, а учёные и предприниматели из Германии трудились на благо российской науки и экономики. Что ещё вы вспомните про германо-российские отношения? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Zerbor
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей