Союз двух орлов: тест RT о германо-российских отношениях

Многовековые отношения России и Германии характеризуются не только сменой периодов войны и мира. Среди российских императоров были этнические немцы, например Екатерина II, а учёные и предприниматели из Германии трудились на благо российской науки и экономики. Что ещё вы вспомните про германо-российские отношения? Проверьте себя с тестом RT.

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