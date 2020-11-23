Детские обиды и юмор не для всех: каким получился комедийный сериал «Родком»

На телевидении начинается показ комедийного сериала «Родком». По сюжету главный герой уходит от жены и забирает с собой сына. Ребёнка он устраивает в новую школу, а сам присоединяется к родительскому комитету. Однако планы героя стремится разрушить бывшая одноклассница, возглавляющая этот самый комитет. Главные роли в сериале исполнили Виктор Хориняк («Кухня») и Ольга Лерман («Калашников»).

В понедельник, 23 ноября на телеканале СТС выходит комедийный сериал «Родком». Его постановкой занималась Мария Кравченко, снявшая такие проекты, как «Девочки не сдаются» и «Завтрак у папы». Над сценарием работали Дмитрий Белавин («Дылды»), Илья Литвиненко («Кухня. Война за отель»), Иван Забегаев («Воронины») и другие авторы. В числе продюсеров — Вячеслав Муругов и Фёдор Бондарчук.

Премьера «Родкома» состоялась в сентябре 2019 года на фестивале телесериалов «Пилот», где проект был удостоен приза зрительских симпатий.

События сериала разворачиваются вокруг Сергея Шмелёва, героя звезды «Кухни» Виктора Хориняка. Сергею живётся непросто: зарплату задерживают, сын хулиганит и жена, оказывается, изменяет.

Узнав об измене, Сергей берёт ребёнка и уезжает с ним к другу. На этом мытарства Шмелёва не заканчиваются: жена грозится забрать сына (и имеет на это все шансы). Кроме того, отец воспитанием ребёнка почти не занимался, что теперь тоже играет против него.

Сергей устраивает сына в новую школу, собственную альма-матер, и решает присоединиться к родительскому комитету — чтобы отныне принимать максимально активное участие в жизни ребёнка. Но и тут жизнь готовит ему сюрприз.

В школьные годы Шмелёв-старший любил похулиганить и постоянно портил жизнь как учителям, так и сверстникам. В числе самых обиженных оказалась одноклассница Света Суркова, которая выросла, превратилась в красивую, уверенную в себе женщину (её сыграла Ольга Лерман), вышла замуж, стала матерью и теперь возглавляет этот самый родительский комитет. Главному герою придётся приложить немало усилий, чтобы заслужить доверие негативно настроенных против него мамочек, а после — погрузиться в активную и по-своему весёлую жизнь комитета.

Основные персонажи сериала довольно стереотипны. По сюжету в родительском комитете заседает самоуверенная и дерзкая главная героиня, гламурная «яжмать» (Екатерина Кузнецова), а также женщина с непростой жизнью (Анастасия Имамова), с трудом содержащая семью и справляющаяся с воспитанием сына. Не хватает разве что матери-одиночки с повышенным либидо, но не исключено, что она появится в следующих сериях. Набор детских персонажей в сериале также стандартный.

Чуть более интересен главный герой, сперва показавший себя дерзким истериком, а после моментально преобразившийся в обычного папу, мечтающего стать хорошим родителем.

Виктору Хориняку удалось гармонично влиться в образ и убедительно сыграть комичного и беспечного, но в то же время очень любящего отца, готового меняться ради ребёнка. К слову, судя по первой серии, другие родители не проявляют подобных черт: для них личные счёты почему-то важнее.

Сюжет сериала также сложно назвать оригинальным. Уже из названия ясно, что основные события крутятся вокруг деятельности комитета. При этом жизнь и проблемы современных матерей за пределами школы на экране практически не раскрываются. Сперва даже складывается впечатление, что, помимо сбора сплетен и обсуждения экскурсий, они ничем не занимаются — иначе как объяснить их готовность собраться посреди дня по первому зову?

Основное достоинство «Родкома» — это меткий и жизненный юмор, которым пронизаны практически все сцены. Герои сериала постоянно попадают в комичные и в то же время узнаваемые ситуации.

Однако в полной мере комедию, скорее всего, смогут оценить только родители, ежедневно сталкивающиеся с аналогичными задачами и проблемами. Зацепить стороннего наблюдателя шансов у этого сериала немного: не посвящённым в трудности воспитания современных школьников «Родком» едва ли покажется увлекательным.

В то же время сериал немного подкупает лёгкостью и наивностью. От него изначально не ждёшь закрученного сюжета, а также вдумчивой и глубокой драмы. Забавный и по-своему милый «Родком» предназначен не для анализа разного рода проблем и сложных характеров, а для непринуждённого и позитивного времяпрепровождения.