Психологическая драма о страдающем царе: на ТВ выходит исторический сериал «Грозный»

23 ноября на телевидении состоится премьера многосерийной исторической драмы «Грозный». Сюжет ленты охватывает первые 26 лет царствования Ивана IV. Авторы проекта предложат зрителям свою интерпретацию главных исторических событий тех лет, сделав основной акцент на психологической составляющей. Они попытались проанализировать потрясения, с которыми Грозный сталкивался в течение жизни, и понять, что повлияло на формирование личности царя. Над сериалом работала та же команда, что и над проектами «София» и «Годунов». Ивана IV в разном возрасте сыграли Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

В понедельник, 23 ноября, на телеканале «Россия 1» начинается показ исторического сериала «Грозный», снятого в рамках цикла «История любви. История России». Над проектом работала та же команда, которая создавала многосерийные ленты «София» и «Годунов»: режиссёр фильма — Алексей Андрианов, художник-постановщик — Евгений Качанов, художник по костюмам — Наталья Салтыкова (известная по картине «Годунов»), оператор — Денис Аларкон Рамирес (трудился над циклом в рамках сериала «София»).

Актёрский состав сериала также частично пересекается с кастом предыдущих проектов цикла: Ивана Грозного в возрасте сыграл Сергей Маковецкий, задействованный в «Годунове». Роль молодого царя досталась Александру Яценко.

Также к своим образам вернулись Владимир Стеклов (думный дьяк Андрей Щелкалов), Виктор Сухоруков (Малюта Скуратов), Евгений Цыганов (Иван III). Присоединились к проекту Игорь Миркурбанов (опричный воевода Афанасий Вяземский), Виталий Хаев (опричный воевода Алексей Басманов), Виктор Добронравов (Фёдор Басманов), Константин Крюков (князь Андрей Курбский), Людмила Полякова (бабушка Ивана Грозного Анна Глинская), Никита Панфилов (боярин Иван Челяднин) и другие актёры.

События сериала охватывают первые 26 лет царствования Ивана Грозного. При этом действие начинается с лета 1571 года, когда крымский хан Девлет Гирей совершил знаменитый набег на Москву. С первых кадров перед зрителем предстаёт уже опытный царь, который задумывается о том, каким он войдёт в историю. Чтобы донести свои взгляды до потомков, правитель решает оставить им летопись. Она (как и основной сюжет сериала) берёт начало в 1547 году. В то время ещё юный царь знакомится с первой женой — Анастасией Романовной.

Небольшую часть повествования также составляют флешбэки, рассказывающие о ключевых событиях детства Ивана IV.

© Телеканал «Россия 1»

Над сценарием работал Тимур Эзугбая, известный по таким проектам, как «Вы все меня бесите», «Ученица Мессинга» и «После тебя».

В сериале соблюдается общая канва исторических событий, однако кинематографисты сосредоточились на создании многогранного образа Ивана Грозного и наибольшее внимание уделили его личной жизни.

Уже в первой серии правитель показан с разных сторон: мягкий и робкий, в следующей сцене он поддаётся эмоциям и безжалостно наказывает подданного за несерьёзную провинность, а после, кроткий и сомневающийся, отправляется к митрополиту за советом.

Переосмысливая события, оказавшие влияние на личность царя, создатели «Грозного» попытались раскрыть непростой характер монарха и понять, как Иван IV стал таким, каким он отображён в исторических источниках.

«Из всего, что я прочёл, передо мной возник образ в первую очередь страдающего человека. Сироты, который с самых юных лет был ожесточён унижениями. Человека греховного, который мечтал стать праведником, но не смог. Человека, которого всю жизнь окружали предательство и заговоры и чья жестокость была единственно возможным ответом», — объяснил сценарист Тимур Эзугбая.

«Грозный» очаровывает аутентичностью. Кинематографистам удалось воссоздать в кадре необычайно колоритную атмосферу XVI века.

Съёмки проходили в декорациях. Особое внимание уделено деталям интерьера: благодаря присутствию в кадре старой мебели, фурнитуры, книг и разнообразных бытовых предметов у зрителя вряд ли возникнет ощущение, что события разворачиваются в музее (а этим нередко грешат исторические ленты). Локации выглядят убедительно и кажутся «живыми».

© Телеканал «Россия 1»

Делались акценты и на традиции и нравы того времени. Пример тому — реакция подданных царя на танцовщиц, присланных с подарками от султана. Глядя на их наряды с глубокими декольте и голые животы, одни гости непонимающе переглядываются и перешёптываются, другие крестятся. Есть в сериале и более мрачные сцены — те же смотрины с предварительным тщательным осмотром обнажённых кандидаток в невесты.

На съёмках в качестве консультантов работали профессор исторического факультета МГУ Николай Борисов и заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Светозарский. Они как раз следили, чтобы сцены были поставлены в соответствии с исторической действительностью. Так что в существование многих традиций, показанных на экране, можно верить, какими бы странными они ни казались сегодня.

Отдельного внимания заслуживают продуманные костюмы и сложный грим. Некоторых актёров по сюжету пришлось состаривать, что потребовало дополнительных усилий от гримёров. При этом все артисты довольно органично смотрятся в новых образах.

Непросто в вопросах перевоплощения пришлось Константину Крюкову. Как рассказал артист в беседе с RT, его на съёмках больше всех покрывали силиконом, а грим порой занимал около четырёх часов. Работать в таких условиях было непросто.

«Это тяжеловато: тебя будто заковывают в какую-то резиновую маску. Но удивительно, что она сохраняет мимику, поэтому ты можешь продолжать играть и выражать свои эмоции», — отметил Крюков.

© Телеканал «Россия 1»

В то же время внешний облик Ивана Грозного на разных этапах его жизни не соответствует реальному возрасту правителя в те годы. В сериале молодой царь выглядит на 30 лет, тогда как на самом деле в 1547 году ему было 17. Взрослый Иван на экране — это и вовсе старик, хотя на момент набега крымского хана ему было чуть больше 40.

Дополняет атмосферу сериала музыка, над которой работали композиторы Эдуард Артемьев и Артём Васильев. Интересно, что в картине, помимо прочего, звучат стихиры Ивана Грозного (они, правда, подверглись переработке).

«Музыку Грозного мы напрямую не цитируем, а стилизуем. Информации о музыке того времени у нас мало, поэтому есть простор для осмысления, как создать для современного слушателя ощущение архаики, как перенести зрителя в ту эпоху, в этот воображаемый мир и обрести понятное современное звучание», — рассказал Артём Васильев.

В целом «Грозный» представляет собой яркую, атмосферную и убедительную экранизацию исторических событий. Правда, кому-то может не хватить зрелищности и масштабности — по крайней мере, в первой серии. Сцена набега Девлет Гирея снята весьма лаконично: за исключением одной панорамы, на экране появляется лишь нарезка коротких фрагментов с более чем скромными локациями и минимальным количеством действующих лиц. Чуть более замысловато смотрится сцена пожара в Москве в 1547 году. Впрочем, не исключено, что подобные моменты с лихвой компенсирует многообещающая драматическая составляющая картины.