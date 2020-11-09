Остановка съёмок и переносы премьер блокбастеров: как пандемия меняет работу Голливуда

Пандемия коронавирусной инфекции вносит коррективы в работу американских киностудий. На днях были приостановлены съёмки второго сезона сериала «Ведьмак», психологического триллера Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко», многосерийной ленты «Когти» и ряда других проектов. Премьера многих ожидаемых картин перенесена на более поздние даты. В числе таких фильмов — «Мир Юрского периода: Господство», «Главный герой» и «Смерть на Ниле».

В минувшие выходные стало известно, что компания Netflix приостановила производство второго сезона сериала «Ведьмак». По данным Variety, это произошло после того, как у четырёх членов съёмочной группы диагностировали коронавирус. Имена заболевших не сообщаются, однако известно, что среди них нет исполнителей главных ролей.

В ближайшее время Netflix планирует проверить на коронавирус всю команду проекта. Производство возобновится, когда компания убедится в безопасности дальнейших съёмок.

Проект уже замораживали в марте, когда показал положительный результат тест актёра Кристофера Хивью (Нивеллен). Кинематографисты смогли вернуться к работе над сериалом лишь в середине августа.

«Ведьмак» — многосерийное фэнтези, основанное на серии романов польского писателя Анджея Сапковского. В сериале, как и в книгах, рассказывается о приключениях ведьмака Геральта, который за деньги избавляет мир от опасных чудищ. Главные роли в ленте исполняют Генри Кавилл и Фрейя Аллан.

Кадр из сериала «Ведьмак»

© kinopoisk.ru

В начале ноября было приостановлено производство психологического триллера Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко» после того, как у одного из членов съёмочной группы в ходе планового тестирования обнаружился коронавирус. Ожидается, что работа над картиной возобновится примерно через две недели.

Также на днях американский телеканал TNT был вынужден прервать съёмки четвёртого сезона сериала «Когти». Как и в случае с фильмом Уайлд, COVID-19 диагностировали у одного члена команды во время проверки, которую в обязательном порядке проходят все сотрудники Warner Bros. TV.

Аналогичный случай произошёл на съёмках спортивного сериала Big Shot для видеосервиса Disney+. При этом, как отмечает Deadline, результат теста одного из членов команды проекта в итоге оказался ложноположительным.

В конце октября коронавирус обнаружился сразу у нескольких членов съёмочной группы байопика «Рейган» с Деннисом Куэйдом в главной роли. Режиссёр Шон Макнамара подчеркнул, что считает необходимым в первую очередь позаботиться о здоровье и безопасности команды, в связи с чем работа над проектом была прервана на неопределённый срок. Эпидемиологическая ситуация также отразилась на вестерне «Тем сильнее они падут» Джеймса Сэмюэла с Идрисом Эльбой и Зази Битц. После того, как один из актёров заболел коронавирусом, съёмки остановили.

За последний месяц из-за коронавируса прервано производство ещё ряда проектов, однако к настоящему моменту работа над ними возобновлена. В числе таких картин — остросюжетный боевик Cop Shop с Джерардом Батлером, многосерийная драма «Позолоченный век» с Кристин Барански и второй сезон сериала «Зачарованные» — перезапуска одноимённого популярного проекта, выходившего в 1990-е и 2000-е. По всей видимости, вновь начались съёмки и комедийного ситкома «Детство Шелдона».

На съёмках фильма «Мир Юрского периода: Господство»

© kinopoisk.ru

Также в начале октября сообщалось, что производственный процесс пришлось пересмотреть съёмочной группе фантастической ленты «Мир Юрского периода: Господство». У нескольких членов команды диагностировали коронавирус. Все они были изолированы. По данным Variety, съёмки проекта не останавливались, однако в сложившихся обстоятельствах в течение двух недель кинематографисты были вынуждены работать над второстепенными сценами. К основным же удалось вернуться в конце октября.

К настоящему моменту съёмки ленты полностью завершены. При этом занимающаяся производством студия Universal приняла решение на год перенести премьеру — с 11 июня 2021 года на 10 июня 2022-го. Как отмечает Deadline, перенос не связан с задержкой съёмок. Скорее всего на новой дате лента соберёт более значительную кассу.

Другие крупные голливудские компании также продолжают откладывать свои самые ожидаемые релизы.

На прошлой неделе студия Disney объявила о решении перенести премьеры фильмов «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и «Смерть на Ниле» с Кеннетом Брана, Галь Гадот и Арми Хаммером. Оба должны были выйти в декабре.

Также Disney отказалась от кинотеатрального проката одного из своих самых ожидаемых анимационных проектов — ленты «Душа». Фильм выйдет 25 декабря на видеосервисе Disney+.

Компания Warner Bros., в свою очередь, перенесла с конца 2020 года на 1 октября 2021-го премьеру фантастической драмы Дени Вильнёва «Дюна» с Тимоти Шаламе, основанной на одноимённом романе Фрэнка Герберта. «Бэтмен» Мэтта Ривза перенесён с 1 октября 2021 года на 4 марта 2022-го. Четвёртая «Матрица» теперь выйдет на несколько месяцев раньше — 22 декабря 2021 года вместо 1 апреля 2022-го.

Новыми датами обзавелись и такие ожидаемые ленты, как «Флэш» (4 ноября 2022 года), «Шазам! Ярость богов» (2 июня 2023 года) и «Фантастические твари 3» (лето 2022). Правда, перенос последний может быть не связан с пандемией коронавируса: о нём стало известно вскоре после того, как Джонни Депп отказался от роли волшебника Гриндевальда по просьбе Warner Bros.

В числе голливудских блокбастеров, премьера которых по-прежнему запланирована на 2020 год, — приключенческое фэнтези «Чудо-женщина: 1984» студии Warner Bros. и анимация «Семейка Крудс 2: Новоселье» от Universal Pictures. Ожидается, что обе ленты выйдут в российский прокат 24 декабря.