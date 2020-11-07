«И юный Октябрь впереди»: тест RT к годовщине революции

Историки и политики по-разному оценивают роль, которую сыграла в истории России Октябрьская революция. Одни её считают катастрофой, другие — величайшим прогрессивным событием в истории человечества. Однако с тем, что она очень сильно повлияла и на нашу страну, и на весь мир в целом, согласны практически все. В частности, по мнению многих экспертов, события 1917 года заставили элиты западных государств обратить внимание на уровень жизни собственных народов. России же революция принесла, с одной стороны, быструю модернизацию, а с другой — неоднозначные социальные эксперименты и Гражданскую войну. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы помните историю Октябрьской революции.

РИА Новости