От Меладзе до Muse: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос»

В пятницу, 30 октября, в эфир вышел четвёртый выпуск девятого сезона музыкального шоу «Голос». В рамках этапа слепых прослушиваний 12 конкурсантов представили на суд жюри свои номера — новые прочтения российских и зарубежных хитов разных жанров и эпох. По итогам выпуска к команде каждого из наставников присоединились по двое участников. Подробнее о выборе членов жюри — в материале RT.

На вокальном конкурсе «Голос» продолжается этап слепых прослушиваний. В пятницу, 30 октября, в эфир Первого канала вышел четвёртый выпуск девятого сезона этого шоу. Наставники — Полина Гагарина, Василий Вакуленко (Баста), Сергей Шнуров и Валерий Сюткин — продолжают набирать участников в свои команды.

Первой своё выступление на суд зрителей представила Елена Фрейман из Москвы. Ранее она принимала участие в болгарской версии шоу и дошла до полуфинала. После такого опыта девушка, по её словам, чувствовала себя крайне уверенно.

«Сейчас, когда я иду на «Голос», абсолютно не волнуюсь. И я чётко знаю, чего я хочу, для чего я пришла. Я уверена в своих силах и в своих возможностях», — заявила артистка.

На сцене Елена Фрейман исполнила зажигательную песню Этты Джеймс Something’s Got a Hold On Me, однако покорить никого из наставников не смогла. Василий Вакуленко объяснил, что ему «не хватило огонёчка», а Сергей Шнуров сказал, что не захотел забирать себе первого конкурсанта и ждал, что красную кнопку нажмёт Валерий Сюткин.

Военнослужащий Василий Пасечник из Саратовской области решил продемонстрировать свои вокальные способности с песней группы The Beatles Yesterday. Первым кресло развернул Баста, а позднее к нему присоединились остальные наставники.

Валерий Сюткин отметил, что многие пытаются исполнять эту песню, однако у всех она звучит «конфетно». Конкурсанту же, по словам артиста, удалось выступить «с достоинством русского офицера».

Пасечник продолжит бороться за победу в команде Вакуленко.

Оксана Устина приехала на шоу «Голос» из Казахстана. Она рассказала, что решила стать артисткой ещё в детстве, несмотря на то что её родители были против. Светлана откладывала карманные деньги и тайком посещала уроки вокала.

Для своего выступления конкурсантка выбрала песню Полины Гагариной «Драмы больше нет». Все наставники, кроме Василия Вакуленко, выразили готовность принять девушку в свою команду.

«Слушайте, ну вы из моей песни сделали шедевр. Просто настоящий эпос», — отметила Полина Гагарина.

А Сергей Шнуров отметил, что новое исполнение хита ему понравилось даже больше оригинального.

«Честно признаюсь, я Полины Гагариной песни не очень люблю. Но в вашем прочтении она заиграла какими-то совершенно другими красками», — заявил артист. Он и стал наставником Оксаны.

Андрей Кутузов из Нижнего Новгорода выступил с фрагментами двух песен — русской народной «На улице дождик» и композицией «Младшая сестрёнка», известной зрителям в исполнении группы «Любэ». Также артист попытался удивить членов жюри игрой на гуслях. Наставники высоко оценили его номер, однако никто из них не нажал красную кнопку.

«Я не повернулась, потому что не поняла до конца вашего диапазона, масштаба голоса. Вы готовый артист, и что вам можно предложить — лично я, наверное, не знаю», — объяснила Полина Гагарина.

Василий Вакуленко также выразил мнение, что Кутузов — уже состоявшийся музыкант и на шоу ему делать нечего.

Более успешным в рамках конкурса оказалось выступление незрячего музыканта Олега Аккуратова из Ейска с песней Уинтона Марсалиса и Бобби Макферрина Baby, I Love You под собственный аккомпанемент. К нему повернулись все четверо наставников. Члены жюри назвали номер драйвовым и невероятным, а также отметили «фантастическую лёгкость» в голосе и в подаче. Артист выбрал в качестве наставника Валерия Сюткина.

Станислав Ребицкий из Свердловской области вырос в семье музыкантов. Выступает артист с самого детства — впервые он вышел на сцену в возрасте пяти лет. Однако ни внушительный опыт, ни профильное образование не помогли ему заинтересовать наставников.

Сергей Шнуров назвал его исполнение хита Валерия Меладзе «Я не могу без тебя» безупречным, однако пояснил, что это «не его материал».

В свою очередь, Полина Гагарина отметила, что артист не смог передать историю, отражённую в песне.

Жительница Красноярска Надежда Самкова покорила всех членов жюри исполнением лиричной песни Nella Fantasia под музыку Эннио Морриконе. Она рассказала, что готова выступать и в других жанрах: особенно любит петь романсы и советскую музыку. Несмотря на уговоры других артистов, Надежда решила присоединиться к команде Сергея Шнурова, поскольку именно он нажал красную кнопку первым.

«А я скажу, почему я первый повернулся. Потому что мы здесь уже давно сидим, много кого слышали и как-то, действительно, ухо уже замылилось. Я подумал, прекрасный голос, прекрасное исполнение, почему никто не поворачивается. Я решил быть первым», — сказал Шнуров.

Ещё одним конкурсантом стал актёр Эмиль Салес. По его словам, он давно увлекается музыкой и хорошо танцует, а свои таланты применяет на театральной сцене, выступая в мюзиклах.

«Я люблю танцевать, я люблю петь, мне нравится акробатика. И это всё меня просто наполняет удовольствием», — рассказал артист.

На сцене он представил песню Джо Дассена Les Champs-Élysées и, вероятно, прогадал с выбором: Сергея Шнурова не устроило произношение Салеса, а Василий Вакуленко посчитал, что артисту не хватило настроения и лёгкости. Остальных наставников конкурсант также не зацепил.

Также по теме Жаркие споры и первые ставки на победу: на шоу «Голос» продолжаются слепые прослушивания 23 октября в эфир Первого канала вышел третий выпуск девятого сезона вокального конкурса «Голос». В репертуаре конкурсантов — как...

Москвичка Елизавета Пурис с детства занимается музыкой и, несмотря на свой юный возраст (16 лет), уже пишет песни. Однако для участия в шоу девушка выбрала не свою композицию, а хит Леди Гага Is That Alright?

Ещё до выступления Елизавета заявила, что пришла к определённому наставнику — Василию Вакуленко. В итоге тот повернулся и с готовностью принял девушку в свою команду.

Судейская коллегия высоко оценила исполнение Русланом Воротниковым песни группы «Непара» «Не плачь» под свой рояльный аккомпанемент. При этом в течение номера никто из наставников не спешил нажимать на красную кнопку. К концу выступления Валерий Сюткин всё-таки развернул своё кресло.

«Самое главное — получился рассказ. Это важнее всего. Я это услышал, и я рад приветствовать вас в команде», — прокомментировал своё решение музыкант.

Ксения Коламбацкая после исполнения песни Энн-Мари Alarm выбирала между командами двух наставников: Сюткина и Гагариной. В итоге артистка продолжит участие в проекте под руководством последней.

Закрывало четвёртый выпуск шоу выступление Даниила Дудина из Новокузнецка с песней Muse Starlight. Он рассказал, что перед ним никогда не стоял вопрос, какую профессию выбрать: Даниил вырос в семье музыкантов, что и определило его судьбу. Перед выходом на сцену артист заявил, что уверен в своём успехе. Его ожидания оправдались: свои кресла развернули Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Дудин решил присоединиться к команде Гагариной.

В конце выпуска ведущий шоу Дмитрий Нагиев традиционно подвёл итоги зрительского голосования за звание лучшего наставника. Как и в прошлый раз, большинство голосов получил Баста — 34%.

На данный момент больше всего участников в команде Валерия Сюткина — девять. По восемь музыкантов присоединились к коллективам Сергея Шнурова и Василия Вакуленко. Полина Гагарина пока стала наставницей для семерых конкурсантов.