Жаркие споры и первые ставки на победу: на шоу «Голос» продолжаются слепые прослушивания

23 октября в эфир Первого канала вышел третий выпуск девятого сезона вокального конкурса «Голос». В репертуаре конкурсантов — как мировые хиты, так и оперные композиции. Некоторые артисты попытались удивить наставников этнической музыкой и необычными нарядами. По итогам выпуска к командам Василия Вакуленко и Валерия Сюткина присоединились по трое участников. Полина Гагарина и Сергей Шнуров взяли в свой коллектив по одному подопечному.

В пятницу, 23 октября, на Первом канале вышел третий выпуск девятого сезона музыкального шоу «Голос». В проекте продолжается этап слепых прослушиваний. В свои команды участников набирают четверо наставников: Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Полина Гагарина и Валерий Сюткин.

Первой конкурсанткой выпуска стала Юлия Лунегова из Перми, исполнившая на прослушивании хит AC/DC Highway to Hell под собственный аккомпанемент. Девушка с шести лет занимается музыкой и имеет профильное образование.

«Когда я играю на барабанах, я стараюсь задавать кач. Громкость мне нравится, шум тарелок», — рассказала Юлия Лунегова.

К артистке повернулись все четверо наставников. Она решила присоединиться к команде Василия Вакуленко.

Валерий Сюткин подчеркнул, что не помнит таких талантливых вокалистов и барабанщиков в одном лице, выступавших на постсоветском пространстве.

Ресторатор Иоаннис Кофопулос, приехавший из Греции, отправился на шоу по просьбе сына. На суд жюри конкурсант представил песню Дика Дейла «Египтянка» из фильма «Криминальное чтиво» в этнической обработке. Красную кнопку во время его выступления нажала только Полина Гагарина, сразу пришедшая в восторг от исполнения артиста.

Сурен Платонов — студент колледжа имени Гнесиных. Для участия в «Голосе» он выбрал оперную композицию Parlami d'amore Mariu. Кресла повернули Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Остальные члены жюри также высоко оценили его талант, а Сергей Шнуров пошутил, что шоу можно закрывать, поскольку победитель уже известен.

В качестве своего наставника Сурен Платонов выбрал Валерия Сюткина.

Серьёзный спор между Василием Вакуленко и Полиной Гагариной разгорелся после выступления Александры Будниковой с песней «Пьяное солнце». Гагарина рассказала, что нашла участницу в Instagram ещё до начала шоу и узнала, что та не смогла поступить в музыкальное учебное заведение. Артистка пригласила Александру на конкурс, чтобы дать возможность показать себя и доказать всем, что она заслуживает внимания.

«Кусайте локти, дорогие педагоги. Куда вы смотрите? Это же кладезь просто невероятных идей, культуры музыкальной, музыкальности, вкуса», — сказала Полина Гагарина.

Несмотря на такую поддержку, Александра решила присоединиться к команде Вакуленко, пообещавшего серьёзно с ней работать и помочь продвинуться вперёд.

Дмитрий Венгеров из Волгограда не думал в детстве о творческой карьере, однако после выступлений на школьных концертах заметил, что стал нравиться всем девочкам. Это стало весомым аргументом в пользу музыки. Ранее артист неоднократно пробовался на шоу «Голос», но не смог пройти отборочный этап. На сцене он исполнил хит норвежской группы A-ha Take On Me, чем смог покорить всех наставников. Члены жюри отметили удачный выбор песни, позволяющей продемонстрировать весь голосовой диапазон, и хорошие вокальные способности артиста.

Конкурсант присоединился к команде Валерия Сюткина. Он объяснил свой выбор тем, что, по словам участников предыдущих сезонов, «команда Валерия даёт делать всё, что хочешь».

Анастасия Шугалей приехала на «Голос» из Алтайского края. Она вышла на сцену с гуслями и исполнила песню «Летела гагара». Артистка рассказала, что любит народную музыку, но готова петь и эстрадные песни. Валерий Сюткин принял её в свою команду.

Музыкант Иван Аваков из Волгодонска продемонстрировал вокальные способности на примере композиции Вайклефа Жана и Мэри Джей Блайдж «911» и с первых нот вызвал одобрение Василия Вакуленко. Вскоре к нему присоединились остальные члены судейской коллегии. Выступление артиста сочли органичным и цепляющим.

«Настроение было правильное. Чётко всё было произнесено, сыграно всё здорово, вы прям прожили эту песню», — прокомментировал Сергей Шнуров.

Наставник Авакова — Василий Вакуленко.

Ещё одним конкурсантом «Голоса» стал выпускник «Фабрики звёзд» и бывший солист группы «Челси» Роман Архипов. Своим внешним видом и исполнением песни Nazareth Love Hurts артист напомнил Сергею Шнурову раннюю Metallica. Он и принял Архипова в свой коллектив.

Выступление Ольги Корд из Ахтубинска оказалось не столь успешным. Девушка выбрала песню группы «Банд'Эрос» «Манхэттен». Никто из наставников не пожелал взять её в свою команду. Полина Гагарина объяснила, что пела Ольга хорошо, однако представила «не конкурсную» композицию.

В то же время все оценили яркий образ участницы — длинное обтягивающее платье, расшитое зеркальными пластинами. Полина Гагарина предложила девушке «просто ходить туда-сюда».

Музыкант-фрилансер Саша Виста из Москвы с песней Владимира Кузьмина «Моя любовь» также не смог завоевать расположение членов жюри. Впрочем, он сразу сказал, что пришёл на шоу, чтобы просто показать себя стране и попытаться привлечь новых слушателей.

Наставники высоко оценили выступление, однако сочли его слишком «ровным».

«Было чудесно, было волшебно. Вы создали атмосферу и как-то нас, лично меня, чуть-чуть расслабили, даже местами убаюкали. Всё прошло очень ровно, а здесь нужен какой-то прорыв, какой-то импульс», — пояснила Полина Гагарина.

Вакуленко подчеркнул, что Саша Виста не дотягивает по уровню до других конкурсантов.

Не повезло в конкурсе и жительнице Владивостока Светлане Ким. Она представила на суд жюри хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance with Somebody. Серьёзных претензий к её выступлению никто не высказал. Полина Гагарина отметила, что номер получился отличным, но исполнительнице «не хватило йоты», чтобы зажечь зал и повернуть кресла.

Валерий Сюткин, в свою очередь, не увидел потенциала для совместной работы со Светланой, а также выразил пожелание, чтобы конкурсанты чаще выбирали песни на русском языке.

Лейла Алекперова из Москвы уже в трёхлетнем возрасте училась в музыкальной школе, а первая учительница называла её маленьким Моцартом. Спустя два года девочка стала ученицей музыкальной школы имени Гнесиных. На «Голосе» Лейла сыграла на рояле фрагмент вальса Шопена, а вокальные данные продемонстрировала с песней «Индиго» Даны Соколовой.

«Если бы можно было нажимать кнопку только за фантастическое исполнение на рояле, конечно же, я бы несколько раз её нажимала», — сказала Полина Гагарина. Вокал же наставники назвали сырым и фальшивым.

После всех выступлений ведущий шоу Дмитрий Нагиев подвёл итоги зрительского голосования по итогам выпуска. Наибольшее число голосов (32%) набрал Василий Вакуленко.