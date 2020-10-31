Тайны перевала Дятлова и закулисье финансового мира: какие сериалы смотреть в ноябре

В ноябре на экраны выйдут два крупных многосерийных российских проекта. В «Перевале Дятлова» представлена художественная реконструкция похода студентов, погибших в Уральских горах в 1959 году, а в сериале «Псих» рассказывается история психотерапевта, который сам нуждается в помощи специалиста. Любителям разного рода загадок и расследований стоит обратить внимание на ленты «Паранормальные явления», «Большое небо» и «Бортпроводница». Среди других новинок — сериал о мире международных финансов «Индустрия», новогодний проект «Дэш и Лили», школьная драма «Учитель», а также комедии «Лунная база — 8» и «Иванько».

«Иванько». С 2 ноября на ТНТ

Главные героини комедийного сериала «Иванько» — две обычные девушки чуть старше 30, обе глубоко несчастны. Одну доводит мама, которую та вынуждена содержать, а другая терпит побои мужа. Девушки мечтают разобраться со своими бедами и обрести счастье, однако каждая считает, что её ситуация не столь серьёзна, как проблемы подруги. Вместо того чтобы заниматься собственной жизнью, героини начинают учить друг друга, что приводит к ещё большей путанице.

Постановкой проекта занимались режиссёры Шота Гамисония («Универ. Новая общага»), Ксения Воронина и Всеволод Бродский («Миша портит всё»). В главных ролях — Валентина Мазунина и Ангелина Миримская, у которых, по словам Ворониной, сложился органичный тандем как на площадке, так и за её пределами.

© Кадр из сериала «Иванько» (2020)

«Псих». С 5 ноября на more.tv

Сериал «Псих» можно назвать семейным проектом, для участников которого он оказался своего рода экспериментом. За постановку отвечал Фёдор Бондарчук, впервые выступивший режиссёром многосерийной ленты (не считая доработки «Тихого Дона» под сериальный формат). Сценарий написала жена кинематографиста Паулина Андреева, до этого работавшая на этом поприще только над короткометражками, а продюсированием занимался в том числе Сергей Бондарчук — младший, ранее показавший себя исключительно в качестве актёра.

В центре сюжета — столичный психотерапевт Олег (Константин Богомолов). За время своей профессиональной деятельности он успел заработать хорошую репутацию, обеспечившую поток богатых клиентов. Однако никто не подозревает, что опытный профессионал сам эмоционально нестабилен: после исчезновения жены он живёт с матерью, сидит на транквилизаторах и не представляет, как справиться с растущей агрессией.

В интервью ТАСС режиссёр рассказал, что в сериале «Псих» команда стремилась исследовать одиночество, которое испытывает человек, находясь «среди людей, среди систем потребления и потока информации».

«Паранормальные явления» (Paranormal). С 5 ноября на Netflix

Netflix продолжает расширять свой круг интересов и впервые добавляет в каталог египетский сериал — хоррор «Паранормальные явления», основанный на романах известного на родине писателя Ахмеда Халеда Тауфика.

События разворачиваются в Египте в конце 1960-х. Не верящий в сверхъестественное врач Рефаат Исмаил неожиданно сталкивается с рядом шокирующих паранормальных явлений. Вместе с коллегой Мэгги он начинает расследовать загадочные события в надежде спасти своих близких от подстерегающей их опасности.

Главную роль исполнил Ахмед Амин, а Мэгги сыграла Разан Джаммаль. Западному зрителю она может быть знакома по лентам «Прогулка среди могил» и «История сумасшедшего».

«Лунная база — 8» (Moonbase 8). С 8 ноября на Showtime и на «Амедиатеке»

Три известных американских комика — Джон Си Райли, Фред Армисен и Тим Хайдекер — объединились для работы над совместным проектом. Они исполнили главные роли в сериале «Лунная база — 8», а также написали сценарий в соавторстве с Джонатаном Криселом.

Тему артисты на этот раз выбрали на первый взгляд не совсем весёлую — полёт в космос. Впрочем, при должном подходе оказывается, что и в этом деле есть над чем посмеяться.

Трое мужчин по разным причинам задаются непростой целью — отправиться на Луну. При этом ни у кого из них нет соответствующих навыков и знаний. Однако герои не отчаиваются и едут на симулятор лунной базы, построенный NASA. Усердно тренируясь ради достижения цели, они сталкиваются с рядом проблем, как физических и бытовых, так и личных, и периодически оказываются в комичных ситуациях.

«Индустрия» (Industry). С 9 ноября на HBO, с 10 — на Амедиатеке

Мики Даун и Конрад Кей, авторы британского сериала «Хофф в записи», который рассказывает о подстерегающих актёров проблемах на их профессиональном пути, на этот раз предлагают взглянуть на закулисье финансового мира глазами вчерашних выпускников-экономистов.

Герои сериала мечтают получить должность в крупнейшем банке Лондона. В попытках произвести впечатление на своё руководство они напрочь забывают о профессиональных границах.

Сценаристы проекта не понаслышке знакомы с миром международных финансов: они сами работали на фондовой бирже. Касаясь вопросов пола, расы, класса и привилегий, они попытались показать, как молодые и амбициозные специалисты «начинают формироваться как личности под давлением среды и шквалом эмоций в операционном зале инвестбанка Pierpoint & Co, где обещают меритократию, но в действительности балом правит иерархия».

«Учитель» (A Teacher). С 10 ноября на Hulu

В сериале «Учитель» рассказывается о молодой замужней школьной учительнице, которая вступает в романтические отношения с одним из своих учеников. Вынужденные скрывать свои чувства герои сталкиваются с рядом проблем и серьёзных последствий.

Сюжет основан на одноимённом фильме Ханны Фидель, одном из самых обсуждаемых проектов фестиваля «Сандэнс» 2013 года. Критики назвали ленту тяжелой эмоциональной драмой, радикально отличающейся от остальных лент на эту тему.

В сценарии сериала Ханна Фидель попыталась расширить сюжет и представить историю, затрагивающую не только главную героиню, но и всё общество.

«Школьная драма, но с изюминкой. Про семью, любовь и Техас», — объяснила Ханна Фидель в беседе с Indie Wire.

«Дэш и Лили» (Dash & Lily). С 10 ноября на Netflix

Сезон новогодних картин Netflix открывает многосерийной романтической комедией «Дэш и Лили», основанной на подростковом романе Дэвида Левитана и Рэйчел Кон Dash & Lily's Book of Dares. Писатели присоединились к проекту в качестве исполнительных продюсеров.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке незадолго до Рождества. Романтичная девушка Лили оставляет в книжном магазине красную записную книжку с интригующим сообщением. Его находит скептик Дэш. Герои начинают переписываться на страницах блокнота, подбрасывая его друг другу в разных частях города. Совершенно разные по характеру, молодые люди вскоре выясняют, что у них гораздо больше общего, чем казалось сначала.

«Сварите какао, наденьте свой самый уютный свитер и приезжайте в Нью-Йорк на праздники... Пусть даже только в мечтах», — говорит шоураннер проекта Джо Трач («Лемони Сникет: 33 несчастья»). Он обещает, что лента вдохновит зрителей, а также подарит ощущение праздника.

«Перевал Дятлова». С 16 ноября на ТНТ и PREMIER

В сериале одновременно разворачиваются две сюжетные линии. Первая представляет собой художественную реконструкцию похода группы студентов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, а также подготовки к нему. Во второй рассказывается о расследовании загадочного дела майором КГБ Олегом Костиным (Пётр Фёдоров).

Авторы проекта попытались максимально достоверно воссоздать трагические события, произошедшие в Уральских горах. Для этого были использованы многочисленные материалы дела, а также дневники погибших. Интересно, что для большей достоверности на роли студентов отбирались актёры, имеющие внешнее сходство со своими прототипами.

Постановкой и продюсированием проекта занимались Валерий Федорович и Евгений Никишов. По словам последнего, «Перевал Дятлова» — это антология всего, что известно о трагедии.

«Большое небо» (The Big Sky). С 17 ноября на ABC

В Монтане прямо на дороге вместе с машиной исчезают две сестры. К их поискам подключается частный детектив Кэсси Дьюэлл в компании бывшей сотрудницы полиции Дженни Хойт. В ходе расследования они обнаруживают, что в этом районе пропали ещё несколько девушек. Героям придётся поспешить, чтобы остановить преступника, пока не пострадал кто-нибудь ещё.

Шоураннер проекта — Дэвид Э. Келли, работавший над сериалами «Большая маленькая ложь» и «Мистер Мерседес». Сюжет основан на первой книге из серии детективов про Кэсси Дьюэлла американского писателя Си Джей Бокса.

Роман под названием The Highway был опубликован в 2013 году и получил множество положительных отзывов. Многие критики назвали книгу захватывающей и пугающей. В обзоре Publishers Weekly говорится, что этот роман Си Джей Бокса, получившего премию Эдгара Аллана По, «наполнен правдоподобными героями и скупыми, но реалистичными диалогами. Он отличается идеальным темпом повествования и предлагает читателям захватывающую историю, щедро сдобренную потрясающе неожиданными поворотами сюжета».

«Бортпроводница» (The Flight Attendant). С 26 ноября на HBO Max

«Бортпроводница» — первый масштабный игровой проект с участием Кейли Куоко после завершения популярного ситкома «Теория большого взрыва». На этот раз актриса предстанет в гораздо более драматической роли. Она играет бортпрводницу, чья жизнь радикально меняется за одну ночь.

На одном из рейсов Кэсси знакомится с симпатичным пассажиром бизнес-класса (Михиль Хаусман). После романтичного вечера и бурной ночи в Бангкоке она находит нового знакомого убитым. Девушка не помнит, что произошло накануне. Не отдавая себе отчёта в своих действиях, она убирается в комнате и уничтожает все улики, а после говорит следователям, что утром парень был жив. Естественно, Кэсси никто не верит, и она становится главной подозреваемой. Ещё больше всё усложняет то, что героиня сама не понимает, причастна ли она к убийству или нет.