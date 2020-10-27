Хождение за три моря: тест RT о русских путешественниках

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Русские путешественники и исследователи внесли огромный вклад в изучение и описание мира: Афанасий Никитин побывал в Индии, кругосветное путешествие Крузенштерна и Лисянского оказало огромное влияние на науку, а экспедиция Беллинсгаузена открыла Антарктиду. Во многом именно благодаря русским путешественникам стали известны просторы Арктики, Дальнего Востока и Сибири. Но что ещё можно вспомнить о них и их экспедициях? Проверьте себя с тестом RT.
Хождение за три моря: тест RT о русских путешественниках
  • © Wikimedia commons / РИА Новости

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